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В Москве росгвардейцы спасли курьера, оказавшегося на дереве - РИА Новости, 21.03.2025
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15:59 21.03.2025 (обновлено: 18:42 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/kurer-2006511399.html
В Москве росгвардейцы спасли курьера, оказавшегося на дереве
В Москве росгвардейцы спасли курьера, оказавшегося на дереве - РИА Новости, 21.03.2025
В Москве росгвардейцы спасли курьера, оказавшегося на дереве
Курьеру в центре Москвы из-за захлопнувшейся двери пришлось через окно вылезти на крышу и перебраться на дерево, откуда он уже не мог спуститься самостоятельно, РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T15:59:00+03:00
2025-03-21T18:42:00+03:00
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Курьеру в центре Москвы из-за захлопнувшейся двери пришлось через окно вылезти на крышу и перебраться на дерево, откуда он уже не мог спуститься самостоятельно, росгвардейцы пришли ему на помощь, вызвав МЧС, сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии. "Во время патрулирования по Хохловскому переулку правоохранители заметили на дереве мужчину, который обратился к ним за помощью. Выяснилось, что гражданин, работающий курьером, доставил заказ по указанному адресу. После того, как он вошел в здание, дверь захлопнулась, и он не смог выбраться из помещения обычным путем. В попытке покинуть здание мужчина через окно вылез на крышу, а затем перебрался на дерево, откуда самостоятельно спуститься уже не смог", - говорится в сообщении. Оценив ситуацию, росгвардейцы незамедлительно вызвали на место происшествия спасателей МЧС, которые благополучно сняли курьера с дерева, благодаря этому ему удалось избежать возможных травм, отметили в ведомстве.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Москве росгвардейцы спасли курьера, оказавшегося на дереве

В Москве спасли курьера, забравшегося на дерево из-за захлопнувшейся двери

© Росгвардия. Москва/ВКонтактеРосгвардейцы спасли курьера, оказавшегося на дереве, в Москве
Росгвардейцы спасли курьера, оказавшегося на дереве, в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Росгвардия. Москва/ВКонтакте
Росгвардейцы спасли курьера, оказавшегося на дереве, в Москве
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Курьеру в центре Москвы из-за захлопнувшейся двери пришлось через окно вылезти на крышу и перебраться на дерево, откуда он уже не мог спуститься самостоятельно, росгвардейцы пришли ему на помощь, вызвав МЧС, сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
"Во время патрулирования по Хохловскому переулку правоохранители заметили на дереве мужчину, который обратился к ним за помощью. Выяснилось, что гражданин, работающий курьером, доставил заказ по указанному адресу. После того, как он вошел в здание, дверь захлопнулась, и он не смог выбраться из помещения обычным путем. В попытке покинуть здание мужчина через окно вылез на крышу, а затем перебрался на дерево, откуда самостоятельно спуститься уже не смог", - говорится в сообщении.
Оценив ситуацию, росгвардейцы незамедлительно вызвали на место происшествия спасателей МЧС, которые благополучно сняли курьера с дерева, благодаря этому ему удалось избежать возможных травм, отметили в ведомстве.
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ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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