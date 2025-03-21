https://ria.ru/20250321/kurer-2006511399.html

В Москве росгвардейцы спасли курьера, оказавшегося на дереве

В Москве росгвардейцы спасли курьера, оказавшегося на дереве - РИА Новости, 21.03.2025

В Москве росгвардейцы спасли курьера, оказавшегося на дереве

Курьеру в центре Москвы из-за захлопнувшейся двери пришлось через окно вылезти на крышу и перебраться на дерево, откуда он уже не мог спуститься самостоятельно, РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T15:59:00+03:00

2025-03-21T15:59:00+03:00

2025-03-21T18:42:00+03:00

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Курьеру в центре Москвы из-за захлопнувшейся двери пришлось через окно вылезти на крышу и перебраться на дерево, откуда он уже не мог спуститься самостоятельно, росгвардейцы пришли ему на помощь, вызвав МЧС, сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии. "Во время патрулирования по Хохловскому переулку правоохранители заметили на дереве мужчину, который обратился к ним за помощью. Выяснилось, что гражданин, работающий курьером, доставил заказ по указанному адресу. После того, как он вошел в здание, дверь захлопнулась, и он не смог выбраться из помещения обычным путем. В попытке покинуть здание мужчина через окно вылез на крышу, а затем перебрался на дерево, откуда самостоятельно спуститься уже не смог", - говорится в сообщении. Оценив ситуацию, росгвардейцы незамедлительно вызвали на место происшествия спасателей МЧС, которые благополучно сняли курьера с дерева, благодаря этому ему удалось избежать возможных травм, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20250131/novgorod-1996586078.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)