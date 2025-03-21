https://ria.ru/20250321/krym-2006602126.html

В Крыму ответили на слова Зеленского об отсутствии туризма на полуострове

В Крыму ответили на слова Зеленского об отсутствии туризма на полуострове - РИА Новости, 21.03.2025

В Крыму ответили на слова Зеленского об отсутствии туризма на полуострове

Депутат крымского парламента, член комитета по курортам и туризму Виктор Жиленко назвал "полной ерундой" слова Владимира Зеленского, что в российском Крыму... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T22:53:00+03:00

2025-03-21T22:53:00+03:00

2025-03-21T22:53:00+03:00

россия

украина

севастополь

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сергей аксенов (политик)

владимир путин

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Депутат крымского парламента, член комитета по курортам и туризму Виктор Жиленко назвал "полной ерундой" слова Владимира Зеленского, что в российском Крыму одиннадцать лет нет никакого туризма. Ранее Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стёре заявил, что без украинцев якобы "Крым умирает", так как вся логистика связана с Украиной. По его словам, в "Крыму 11 лет нет туризма". "То, что рассказывает Зеленский, - это полная ерунда. В Крыму строятся гостиницы, уже сейчас идет активное бронирование отдыха, идет расширение пляжей, реконструкции набережных в курортных городах и поселках", - сказал Жиленко РИА Новости. По его словам, туристическая инфраструктура Крыма за последние одиннадцать лет кардинально преобразилась. "Крым превращается в жемчужину России и возвращает себе статус всероссийской здравницы", - сказал депутат. Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал РИА Новости, что Крым за годы нахождения в составе России посетили 67 миллионов туристов. По его словам, полуостров остается одним из самых востребованных направлений для отдыха. А в ближайшие десять лет планируется ввести более 22 тыс. новых номеров, что позволит принимать свыше 10 млн туристов ежегодно. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".

https://ria.ru/20250321/krym-2006344618.html

https://ria.ru/20250321/krym-2006364803.html

https://ria.ru/20250321/zelenskiy-2006354753.html

россия

украина

севастополь

республика крым

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россия, украина, севастополь, владимир зеленский, сергей аксенов (политик), владимир путин, оон, республика крым