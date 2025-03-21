Рейтинг@Mail.ru
В Крыму ответили на слова Зеленского об отсутствии туризма на полуострове - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:53 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/krym-2006602126.html
В Крыму ответили на слова Зеленского об отсутствии туризма на полуострове
В Крыму ответили на слова Зеленского об отсутствии туризма на полуострове - РИА Новости, 21.03.2025
В Крыму ответили на слова Зеленского об отсутствии туризма на полуострове
Депутат крымского парламента, член комитета по курортам и туризму Виктор Жиленко назвал "полной ерундой" слова Владимира Зеленского, что в российском Крыму... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T22:53:00+03:00
2025-03-21T22:53:00+03:00
россия
украина
севастополь
владимир зеленский
сергей аксенов (политик)
владимир путин
оон
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1578968205_0:360:3000:2047_1920x0_80_0_0_aad9bf0d6178166df2fa71cb36eec191.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Депутат крымского парламента, член комитета по курортам и туризму Виктор Жиленко назвал "полной ерундой" слова Владимира Зеленского, что в российском Крыму одиннадцать лет нет никакого туризма. Ранее Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стёре заявил, что без украинцев якобы "Крым умирает", так как вся логистика связана с Украиной. По его словам, в "Крыму 11 лет нет туризма". "То, что рассказывает Зеленский, - это полная ерунда. В Крыму строятся гостиницы, уже сейчас идет активное бронирование отдыха, идет расширение пляжей, реконструкции набережных в курортных городах и поселках", - сказал Жиленко РИА Новости. По его словам, туристическая инфраструктура Крыма за последние одиннадцать лет кардинально преобразилась. "Крым превращается в жемчужину России и возвращает себе статус всероссийской здравницы", - сказал депутат. Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал РИА Новости, что Крым за годы нахождения в составе России посетили 67 миллионов туристов. По его словам, полуостров остается одним из самых востребованных направлений для отдыха. А в ближайшие десять лет планируется ввести более 22 тыс. новых номеров, что позволит принимать свыше 10 млн туристов ежегодно. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
https://ria.ru/20250321/krym-2006344618.html
https://ria.ru/20250321/krym-2006364803.html
https://ria.ru/20250321/zelenskiy-2006354753.html
россия
украина
севастополь
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1578968205_0:169:2504:2047_1920x0_80_0_0_4401e4daebe598ece587b8ef793c2736.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, севастополь, владимир зеленский, сергей аксенов (политик), владимир путин, оон, республика крым
Россия, Украина, Севастополь, Владимир Зеленский, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин, ООН, Республика Крым
В Крыму ответили на слова Зеленского об отсутствии туризма на полуострове

Депутат Жиленко назвал слова Зеленского об отсутствии туризма в Крыму ерундой

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Крым. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Депутат крымского парламента, член комитета по курортам и туризму Виктор Жиленко назвал "полной ерундой" слова Владимира Зеленского, что в российском Крыму одиннадцать лет нет никакого туризма.
Ранее Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стёре заявил, что без украинцев якобы "Крым умирает", так как вся логистика связана с Украиной. По его словам, в "Крыму 11 лет нет туризма".
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Минэкономразвития прокомментировало слова Зеленского про Крым
Вчера, 01:41
"То, что рассказывает Зеленский, - это полная ерунда. В Крыму строятся гостиницы, уже сейчас идет активное бронирование отдыха, идет расширение пляжей, реконструкции набережных в курортных городах и поселках", - сказал Жиленко РИА Новости.
По его словам, туристическая инфраструктура Крыма за последние одиннадцать лет кардинально преобразилась. "Крым превращается в жемчужину России и возвращает себе статус всероссийской здравницы", - сказал депутат.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Власти Крыма заявили, что Зеленский соврал о ситуации на полуострове
Вчера, 07:43
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал РИА Новости, что Крым за годы нахождения в составе России посетили 67 миллионов туристов. По его словам, полуостров остается одним из самых востребованных направлений для отдыха. А в ближайшие десять лет планируется ввести более 22 тыс. новых номеров, что позволит принимать свыше 10 млн туристов ежегодно.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
На Западе вышли из себя после слов Зеленского о Крыме
Вчера, 05:00
 
РоссияУкраинаСевастопольВладимир ЗеленскийСергей Аксенов (политик)Владимир ПутинООНРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала