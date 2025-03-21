https://ria.ru/20250321/krym-2006344618.html

Минэкономразвития прокомментировало слова Зеленского про Крым

Минэкономразвития прокомментировало слова Зеленского про Крым - РИА Новости, 21.03.2025

Минэкономразвития прокомментировало слова Зеленского про Крым

Крым — одно из самых популярных туристических направлений в России, только в 2024 году в местных гостиницах были размещены 2,4 миллиона отдыхающих, регион... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T01:41:00+03:00

2025-03-21T01:41:00+03:00

2025-03-21T07:38:00+03:00

россия

украина

севастополь

владимир зеленский

роман чегринец

сергей аксенов (политик)

оон

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Крым — одно из самых популярных туристических направлений в России, только в 2024 году в местных гостиницах были размещены 2,4 миллиона отдыхающих, регион активно пользуется мерами господдержки, так в Минэкономразвития отреагировали на слова Владимира Зеленского о том, что на полуострове отсутствует туризм.Ранее Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стёре заявил, что без украинцев якобы "Крым умирает", так как вся логистика связана с Украиной. По его словам, в "Крыму 11 лет нет туризма". Он также назвал полуостров украинским и добавил, что сейчас у крымчан "нет заработных плат, умирает вся природа"."Сегодня Крым – одно из самых популярных туристических направлений России. В 2024 году, по оперативным данным Росстата, число туристов, размещенных в гостиницах Крыма, составило 2,4 миллиона человек. Причем этот показатель не учитывает отдыхающих, которые предпочитают останавливаться в частном секторе", — отметили в МЭР.Реальное число туристов, посетивших регион, значительно выше официальных данных, добавили в ведомстве. Всего за десять лет после воссоединения с Россией крымские гостиницы приняли более 20 миллионов постояльцев, еще два миллиона приняли севастопольские отели, уточнили в министерстве.Доходы средств размещения республики в 2024 году, по данным Минэкономразвития, превысили 40 миллиардов рублей, с 2014 года этот показатель вырос в 6,7 раза. "Крым активно пользуется государственными мерами поддержки. По программе льготного кредитования в Крыму поддержано семь проектов крупных отелей (пять проектов – в Крыму, два – в Севастополе). Это свыше трех тысяч новых гостиничных номеров", — сообщили также в МЭР.Кроме того, напомнили в ведомстве, в Крыму запланировано строительство курорта в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал", инициированного президентом. После запуска он сможет ежегодно привлекать дополнительно 1,1 миллиона туристов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал РИА Новости, что регион за годы нахождения в составе России посетили 67 миллионов туристов. По его словам, полуостров остается одним из самых востребованных направлений для отдыха, а в ближайшие десять лет планируется ввести более 22 тысяч новых номеров, что позволит принимать свыше 10 миллионов туристов ежегодно.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".

https://ria.ru/20250316/territorii-2005328405.html

https://ria.ru/20250312/zakharova-2004624263.html

https://ria.ru/20250213/krym-1999118804.html

россия

украина

севастополь

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россия, украина, севастополь, владимир зеленский, роман чегринец, сергей аксенов (политик), оон