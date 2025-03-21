Рейтинг@Mail.ru
Минэкономразвития прокомментировало слова Зеленского про Крым - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:41 21.03.2025 (обновлено: 07:38 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/krym-2006344618.html
Минэкономразвития прокомментировало слова Зеленского про Крым
Минэкономразвития прокомментировало слова Зеленского про Крым - РИА Новости, 21.03.2025
Минэкономразвития прокомментировало слова Зеленского про Крым
Крым — одно из самых популярных туристических направлений в России, только в 2024 году в местных гостиницах были размещены 2,4 миллиона отдыхающих, регион... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T01:41:00+03:00
2025-03-21T07:38:00+03:00
россия
украина
севастополь
владимир зеленский
роман чегринец
сергей аксенов (политик)
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004774949_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81cb87149262fc25390f3de388a3e42e.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Крым — одно из самых популярных туристических направлений в России, только в 2024 году в местных гостиницах были размещены 2,4 миллиона отдыхающих, регион активно пользуется мерами господдержки, так в Минэкономразвития отреагировали на слова Владимира Зеленского о том, что на полуострове отсутствует туризм.Ранее Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стёре заявил, что без украинцев якобы "Крым умирает", так как вся логистика связана с Украиной. По его словам, в "Крыму 11 лет нет туризма". Он также назвал полуостров украинским и добавил, что сейчас у крымчан "нет заработных плат, умирает вся природа"."Сегодня Крым – одно из самых популярных туристических направлений России. В 2024 году, по оперативным данным Росстата, число туристов, размещенных в гостиницах Крыма, составило 2,4 миллиона человек. Причем этот показатель не учитывает отдыхающих, которые предпочитают останавливаться в частном секторе", — отметили в МЭР.Реальное число туристов, посетивших регион, значительно выше официальных данных, добавили в ведомстве. Всего за десять лет после воссоединения с Россией крымские гостиницы приняли более 20 миллионов постояльцев, еще два миллиона приняли севастопольские отели, уточнили в министерстве.Доходы средств размещения республики в 2024 году, по данным Минэкономразвития, превысили 40 миллиардов рублей, с 2014 года этот показатель вырос в 6,7 раза. "Крым активно пользуется государственными мерами поддержки. По программе льготного кредитования в Крыму поддержано семь проектов крупных отелей (пять проектов – в Крыму, два – в Севастополе). Это свыше трех тысяч новых гостиничных номеров", — сообщили также в МЭР.Кроме того, напомнили в ведомстве, в Крыму запланировано строительство курорта в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал", инициированного президентом. После запуска он сможет ежегодно привлекать дополнительно 1,1 миллиона туристов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал РИА Новости, что регион за годы нахождения в составе России посетили 67 миллионов туристов. По его словам, полуостров остается одним из самых востребованных направлений для отдыха, а в ближайшие десять лет планируется ввести более 22 тысяч новых номеров, что позволит принимать свыше 10 миллионов туристов ежегодно.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
https://ria.ru/20250316/territorii-2005328405.html
https://ria.ru/20250312/zakharova-2004624263.html
https://ria.ru/20250213/krym-1999118804.html
россия
украина
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004774949_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dad2150636bfce6996373f12ca302618.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, севастополь, владимир зеленский, роман чегринец, сергей аксенов (политик), оон
Россия, Украина, Севастополь, Владимир Зеленский, Роман Чегринец, Сергей Аксенов (политик), ООН
Минэкономразвития прокомментировало слова Зеленского про Крым

Минэкономразвития: Крым является одним из наиболее популярных направлений

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Крым — одно из самых популярных туристических направлений в России, только в 2024 году в местных гостиницах были размещены 2,4 миллиона отдыхающих, регион активно пользуется мерами господдержки, так в Минэкономразвития отреагировали на слова Владимира Зеленского о том, что на полуострове отсутствует туризм.
Ранее Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стёре заявил, что без украинцев якобы "Крым умирает", так как вся логистика связана с Украиной. По его словам, в "Крыму 11 лет нет туризма". Он также назвал полуостров украинским и добавил, что сейчас у крымчан "нет заработных плат, умирает вся природа".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
В Крыму призвали Зеленского не спекулировать на вопросе территорий
16 марта, 15:01
«
"Сегодня Крым – одно из самых популярных туристических направлений России. В 2024 году, по оперативным данным Росстата, число туристов, размещенных в гостиницах Крыма, составило 2,4 миллиона человек. Причем этот показатель не учитывает отдыхающих, которые предпочитают останавливаться в частном секторе", — отметили в МЭР.
Реальное число туристов, посетивших регион, значительно выше официальных данных, добавили в ведомстве. Всего за десять лет после воссоединения с Россией крымские гостиницы приняли более 20 миллионов постояльцев, еще два миллиона приняли севастопольские отели, уточнили в министерстве.
Доходы средств размещения республики в 2024 году, по данным Минэкономразвития, превысили 40 миллиардов рублей, с 2014 года этот показатель вырос в 6,7 раза.
"Крым активно пользуется государственными мерами поддержки. По программе льготного кредитования в Крыму поддержано семь проектов крупных отелей (пять проектов – в Крыму, два – в Севастополе). Это свыше трех тысяч новых гостиничных номеров", — сообщили также в МЭР.
Кроме того, напомнили в ведомстве, в Крыму запланировано строительство курорта в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал", инициированного президентом. После запуска он сможет ежегодно привлекать дополнительно 1,1 миллиона туристов.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Захарова высмеяла слова Зеленского о Крыме и Донбассе
12 марта, 21:31
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал РИА Новости, что регион за годы нахождения в составе России посетили 67 миллионов туристов. По его словам, полуостров остается одним из самых востребованных направлений для отдыха, а в ближайшие десять лет планируется ввести более 22 тысяч новых номеров, что позволит принимать свыше 10 миллионов туристов ежегодно.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
В Крыму призвали Зеленского не зариться на территорию России
13 февраля, 14:44
 
РоссияУкраинаСевастопольВладимир ЗеленскийРоман ЧегринецСергей Аксенов (политик)ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала