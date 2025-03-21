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В Донецке прошла акция памяти жертв теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 21.03.2025
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22:37 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/krokus-2006599843.html
В Донецке прошла акция памяти жертв теракта в "Крокусе"
В Донецке прошла акция памяти жертв теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 21.03.2025
В Донецке прошла акция памяти жертв теракта в "Крокусе"
В центре Донецка прошла акция памяти жертв теракта в "Крокус сити холле", в рамках которой состоялся концерт-реквием, рассказал журналистам министр молодежной... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T22:37:00+03:00
2025-03-21T22:37:00+03:00
донецк
донецкая народная республика
донбасс
кирилл макаров
эмин агаларов
крокус сити холл
крокус
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. В центре Донецка прошла акция памяти жертв теракта в "Крокус сити холле", в рамках которой состоялся концерт-реквием, рассказал журналистам министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров. "Здесь собрались неравнодушные жители республики, чтобы провести концерт-реквием в память о погибших. Донбасс, как никто другой, знает, что такое теракт, что такое терять близких и до какой степени это больно и тяжело", - сказал Макаров. В рамках акции были выставлены 145 пустых стульев символизирующих количество погибших при теракте. Среди стульев были расставлены игрушки и рукотворные журавли, как напоминание и о погибших детях. "Молодежь республики, жители республики вышли с такой инициативой в самом сердце Донецка установить 145 пустых стульев. Ровно столько человек погибло ровно год назад при этой страшной трагедии", - отметил он. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Ранее президент Agalarov Development Эмин Агаларов сообщил, что мемориал в память о жертвах теракта откроется 22 марта, в годовщину трагедии.
https://ria.ru/20250321/moskva-2006531839.html
https://ria.ru/20250318/memorial-2005832991.html
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донецк, донецкая народная республика, донбасс, кирилл макаров, эмин агаларов, крокус сити холл, крокус, россия
Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Кирилл Макаров, Эмин Агаларов, Крокус Сити Холл, Крокус, Россия
В Донецке прошла акция памяти жертв теракта в "Крокусе"

В Донецке прошел концерт-реквием в память о жертвах теракта в "Крокусе"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. В центре Донецка прошла акция памяти жертв теракта в "Крокус сити холле", в рамках которой состоялся концерт-реквием, рассказал журналистам министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров.
"Здесь собрались неравнодушные жители республики, чтобы провести концерт-реквием в память о погибших. Донбасс, как никто другой, знает, что такое теракт, что такое терять близких и до какой степени это больно и тяжело", - сказал Макаров.
Цветы у стихийного мемориала вдоль дороги неподалеку от здания концертного зала Крокус Сити Холл в память о жертвах теракта - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
В Москве состоялась премьера фильма "Крокус. Несломленные"
Вчера, 16:36
В рамках акции были выставлены 145 пустых стульев символизирующих количество погибших при теракте. Среди стульев были расставлены игрушки и рукотворные журавли, как напоминание и о погибших детях. "Молодежь республики, жители республики вышли с такой инициативой в самом сердце Донецка установить 145 пустых стульев. Ровно столько человек погибло ровно год назад при этой страшной трагедии", - отметил он.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Ранее президент Agalarov Development Эмин Агаларов сообщил, что мемориал в память о жертвах теракта откроется 22 марта, в годовщину трагедии.
Готовящийся к открытию мемориал жертвам теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Мемориал в память о жертвах теракта в "Крокусе" откроют 22 марта
18 марта, 21:32
 
ДонецкДонецкая Народная РеспубликаДонбассКирилл МакаровЭмин АгаларовКрокус Сити ХоллКрокусРоссия
 
 
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