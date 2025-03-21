https://ria.ru/20250321/krokus-2006599843.html

В Донецке прошла акция памяти жертв теракта в "Крокусе"

В Донецке прошла акция памяти жертв теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 21.03.2025

В Донецке прошла акция памяти жертв теракта в "Крокусе"

В центре Донецка прошла акция памяти жертв теракта в "Крокус сити холле", в рамках которой состоялся концерт-реквием, рассказал журналистам министр молодежной... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T22:37:00+03:00

2025-03-21T22:37:00+03:00

2025-03-21T22:37:00+03:00

донецк

донецкая народная республика

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кирилл макаров

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крокус сити холл

крокус

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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. В центре Донецка прошла акция памяти жертв теракта в "Крокус сити холле", в рамках которой состоялся концерт-реквием, рассказал журналистам министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров. "Здесь собрались неравнодушные жители республики, чтобы провести концерт-реквием в память о погибших. Донбасс, как никто другой, знает, что такое теракт, что такое терять близких и до какой степени это больно и тяжело", - сказал Макаров. В рамках акции были выставлены 145 пустых стульев символизирующих количество погибших при теракте. Среди стульев были расставлены игрушки и рукотворные журавли, как напоминание и о погибших детях. "Молодежь республики, жители республики вышли с такой инициативой в самом сердце Донецка установить 145 пустых стульев. Ровно столько человек погибло ровно год назад при этой страшной трагедии", - отметил он. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Ранее президент Agalarov Development Эмин Агаларов сообщил, что мемориал в память о жертвах теракта откроется 22 марта, в годовщину трагедии.

https://ria.ru/20250321/moskva-2006531839.html

https://ria.ru/20250318/memorial-2005832991.html

донецк

донецкая народная республика

донбасс

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