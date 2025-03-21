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Набиуллина назвала криптовалюты очень рисковыми инструментами - РИА Новости, 21.03.2025
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16:06 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/kriptovalyuta-2006513387.html
Набиуллина назвала криптовалюты очень рисковыми инструментами
Набиуллина назвала криптовалюты очень рисковыми инструментами - РИА Новости, 21.03.2025
Набиуллина назвала криптовалюты очень рисковыми инструментами
Банк России по-прежнему оценивает криптовалюты как очень волатильные и рисковые инструменты, однако готов сделать шаг вперед для выстраивания регуляторной... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T16:06:00+03:00
2025-03-21T16:06:00+03:00
экономика
технологии
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Банк России по-прежнему оценивает криптовалюты как очень волатильные и рисковые инструменты, однако готов сделать шаг вперед для выстраивания регуляторной среды, дающей квалифицированным инвесторам возможность работать с ними, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "В целом отношение к криптовалютам у нас не сильно изменилось: мы считаем, что это очень волатильные инструменты и часто используются для проведения непрозрачных операций. Но считаем, что пришло время делать еще шаг в выстраивании регуляторной среды для того, чтобы дать возможность особо квалифицированным инвесторам осуществлять инвестиции в криптовалюте на российском рынке", - отметила она. "Считаем, что эти инвестиции связаны с повышенными рисками и предлагаем делать это в порядке эксперимента, который позволит сформировать и стандарт, и повысить прозрачность, в том числе оценить допуск квалифицированных инвесторов, нужно ли здесь что-то менять в рамках экспериментального режима", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции. Банк России в соответствии с поручением президента России направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Предлагается разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты. Для этого планируется установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года.
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экономика, технологии, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Технологии, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина назвала криптовалюты очень рисковыми инструментами

Набиуллина: отношение ЦБ к криптовалюте прежнее, но регулирование надо выстроить

© Фото : Банк РоссииПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Фото : Банк России
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Банк России по-прежнему оценивает криптовалюты как очень волатильные и рисковые инструменты, однако готов сделать шаг вперед для выстраивания регуляторной среды, дающей квалифицированным инвесторам возможность работать с ними, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«
"В целом отношение к криптовалютам у нас не сильно изменилось: мы считаем, что это очень волатильные инструменты и часто используются для проведения непрозрачных операций. Но считаем, что пришло время делать еще шаг в выстраивании регуляторной среды для того, чтобы дать возможность особо квалифицированным инвесторам осуществлять инвестиции в криптовалюте на российском рынке", - отметила она.
"Считаем, что эти инвестиции связаны с повышенными рисками и предлагаем делать это в порядке эксперимента, который позволит сформировать и стандарт, и повысить прозрачность, в том числе оценить допуск квалифицированных инвесторов, нужно ли здесь что-то менять в рамках экспериментального режима", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.
Банк России в соответствии с поручением президента России направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Предлагается разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты. Для этого планируется установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года.
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