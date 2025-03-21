https://ria.ru/20250321/kriptovalyuta-2006513387.html

Набиуллина назвала криптовалюты очень рисковыми инструментами

Набиуллина назвала криптовалюты очень рисковыми инструментами - РИА Новости, 21.03.2025

Набиуллина назвала криптовалюты очень рисковыми инструментами

Банк России по-прежнему оценивает криптовалюты как очень волатильные и рисковые инструменты, однако готов сделать шаг вперед для выстраивания регуляторной... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T16:06:00+03:00

2025-03-21T16:06:00+03:00

2025-03-21T16:06:00+03:00

экономика

технологии

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Банк России по-прежнему оценивает криптовалюты как очень волатильные и рисковые инструменты, однако готов сделать шаг вперед для выстраивания регуляторной среды, дающей квалифицированным инвесторам возможность работать с ними, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "В целом отношение к криптовалютам у нас не сильно изменилось: мы считаем, что это очень волатильные инструменты и часто используются для проведения непрозрачных операций. Но считаем, что пришло время делать еще шаг в выстраивании регуляторной среды для того, чтобы дать возможность особо квалифицированным инвесторам осуществлять инвестиции в криптовалюте на российском рынке", - отметила она. "Считаем, что эти инвестиции связаны с повышенными рисками и предлагаем делать это в порядке эксперимента, который позволит сформировать и стандарт, и повысить прозрачность, в том числе оценить допуск квалифицированных инвесторов, нужно ли здесь что-то менять в рамках экспериментального режима", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции. Банк России в соответствии с поручением президента России направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Предлагается разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты. Для этого планируется установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)