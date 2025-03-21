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Кремль отреагировал на подрыв станции "Суджа" украинскими военными
Кремль отреагировал на подрыв станции "Суджа" украинскими военными - РИА Новости, 21.03.2025
Кремль отреагировал на подрыв станции "Суджа" украинскими военными
Информация о подрыве газораспределительной станции "Суджа" более чем красноречиво говорит о том, насколько можно верить словам Владимира Зеленского и членов его РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T13:04:00+03:00
2025-03-21T13:04:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Информация о подрыве газораспределительной станции "Суджа" более чем красноречиво говорит о том, насколько можно верить словам Владимира Зеленского и членов его команды, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Как раз эта информация более чем красноречиво говорит о том, насколько можно верить слову Зеленского и членов его команды", - сказал Песков журналистам на вопрос, кто виновен в подрыве газораспределительной станции "Суджа".СК сообщил, что ВСУ 20 марта произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции "Суджа" в Курской области, объект получил значительные повреждения. Возбуждено дело о теракте.
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россия, украина, москва, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп
Россия, Украина, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Кремль отреагировал на подрыв станции "Суджа" украинскими военными
Песков: удар ВСУ по "Судже" показал, что Зеленскому нельзя верить