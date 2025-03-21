https://ria.ru/20250321/kreml-2006434643.html

Кремль отреагировал на подрыв станции "Суджа" украинскими военными

Кремль отреагировал на подрыв станции "Суджа" украинскими военными - РИА Новости, 21.03.2025

Кремль отреагировал на подрыв станции "Суджа" украинскими военными

Информация о подрыве газораспределительной станции "Суджа" более чем красноречиво говорит о том, насколько можно верить словам Владимира Зеленского и членов его РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T13:04:00+03:00

2025-03-21T13:04:00+03:00

2025-03-21T13:22:00+03:00

россия

украина

москва

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004589471_0:152:3071:1880_1920x0_80_0_0_b57269d7aa6c47380e1dd0219ecf3e1e.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Информация о подрыве газораспределительной станции "Суджа" более чем красноречиво говорит о том, насколько можно верить словам Владимира Зеленского и членов его команды, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Как раз эта информация более чем красноречиво говорит о том, насколько можно верить слову Зеленского и членов его команды", - сказал Песков журналистам на вопрос, кто виновен в подрыве газораспределительной станции "Суджа".СК сообщил, что ВСУ 20 марта произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции "Суджа" в Курской области, объект получил значительные повреждения. Возбуждено дело о теракте.

https://ria.ru/20250320/ukraina-2006159698.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, москва, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп