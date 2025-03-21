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Глава ПМР рассказал о контактах с Киевом по вопросам работы консульства - РИА Новости, 21.03.2025
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07:52 21.03.2025 (обновлено: 07:54 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/krasnoselskiy-2006365112.html
Глава ПМР рассказал о контактах с Киевом по вопросам работы консульства
Глава ПМР рассказал о контактах с Киевом по вопросам работы консульства - РИА Новости, 21.03.2025
Глава ПМР рассказал о контактах с Киевом по вопросам работы консульства
Тирасполь ведет диалог с Киевом, в том числе по вопросу возобновления в Приднестровье работы консульского пункта, заявил РИА Новости глава непризнанной... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T07:52:00+03:00
2025-03-21T07:54:00+03:00
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украина
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молдавия
вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Тирасполь ведет диалог с Киевом, в том числе по вопросу возобновления в Приднестровье работы консульского пункта, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "То, что есть контакты с послом Украины, это нормально. Через министерство иностранных дел. Я могу контактировать в случае необходимости. Я считаю, что это вполне нормально, разумно. То, что консульское обслуживание Украина хочет полноценно возобновить в Тирасполе, это хорошо", - сказал Красносельский. Глава ПМР также отметил, что в Приднестровье проживает порядка 80 тысяч граждан Украины. "У них есть проблемы с документами. И очень много беженцев тоже с Украины, у которых тоже есть проблемы с паспортизацией, с документированием, и дети рождаются, надо документы выдавать. Поэтому, конечно, если заработает консульский пункт Украины в Тирасполе, то людям будет легче. Это хорошо", - добавил Красносельский. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20250321/pridnestrove-2006356267.html
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в мире, украина, тирасполь, молдавия, вадим красносельский
В мире, Украина, Тирасполь, Молдавия, Вадим Красносельский
Глава ПМР рассказал о контактах с Киевом по вопросам работы консульства

Красносельский: Тирасполь ведет диалог с Киевом о работе консульского пункта

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкВадим Красносельский
Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Тирасполь ведет диалог с Киевом, в том числе по вопросу возобновления в Приднестровье работы консульского пункта, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"То, что есть контакты с послом Украины, это нормально. Через министерство иностранных дел. Я могу контактировать в случае необходимости. Я считаю, что это вполне нормально, разумно. То, что консульское обслуживание Украина хочет полноценно возобновить в Тирасполе, это хорошо", - сказал Красносельский.
Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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Глава ПМР также отметил, что в Приднестровье проживает порядка 80 тысяч граждан Украины.
"У них есть проблемы с документами. И очень много беженцев тоже с Украины, у которых тоже есть проблемы с паспортизацией, с документированием, и дети рождаются, надо документы выдавать. Поэтому, конечно, если заработает консульский пункт Украины в Тирасполе, то людям будет легче. Это хорошо", - добавил Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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В миреУкраинаТираспольМолдавияВадим Красносельский
 
 
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