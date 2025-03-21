https://ria.ru/20250321/krasnojarsk-2006418374.html

В Красноярске задержали мужчину по делу о природном пожаре

В Красноярске задержали мужчину по делу о природном пожаре - РИА Новости, 21.03.2025

В Красноярске задержали мужчину по делу о природном пожаре

Полицейские задержали виновника ландшафтного пожара на правобережье Красноярска, огонь от которого угрожал двум садовым товариществам "Рассвет" и "Заря",... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T11:46:00+03:00

2025-03-21T11:46:00+03:00

2025-03-21T12:07:00+03:00

происшествия

красноярск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 21 мар – РИА Новости. Полицейские задержали виновника ландшафтного пожара на правобережье Красноярска, огонь от которого угрожал двум садовым товариществам "Рассвет" и "Заря", сообщает краевой главк МВД. Ранее МЧС РФ сообщало о возгорании травы в районе Кузнецовского плато, площадь составляла пять гектаров. Существовала угроза двум садовым товариществам: "Рассвет" и "Заря". Огонь удалось остановить на расстоянии 150 метров и 750 метров соответственно. На месте работали 32 специалиста и восемь единиц техники. "В Красноярске сотрудниками полиции установлен мужчина, по вине которого произошел пал сухой травы на площади не менее пяти гектаров… Им оказался мужчина 1960 года рождения. Он был доставлен в отдел полиции для разбирательства. Мужчина рассказал, что разжигал на горе костер и не заметил, как огонь разнесло ветром", - говорится в сообщении. Решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности. По данным регионального МЧС, этот ландшафтный пожар – первый пал травы в крае в 2025 году.

https://ria.ru/20250321/karelija-2006404424.html

https://ria.ru/20250320/pozhar-2006110739.html

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Варвара Скокшина

происшествия, красноярск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)