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В Красноярске потушили пожар в районе Кузнецовского плато

В Красноярске потушили пожар в районе Кузнецовского плато - РИА Новости, 21.03.2025

В Красноярске потушили пожар в районе Кузнецовского плато

Пожар в районе Кузнецовского плато на правобережье Красноярска ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T08:07:00+03:00

2025-03-21T08:07:00+03:00

2025-03-21T10:56:00+03:00

происшествия

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пожар в районе Кузнецовского плато на правобережье Красноярска ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. "В районе Кузнецовского плато на правобережье Красноярска пожар ликвидирован", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось о возгорании травы в районе Кузнецовского плато на правобережье Красноярска, площадь составляла пять гектаров. Существовала угроза двум садовым товариществам: "Рассвет" и "Заря". Огонь удалось остановить на расстоянии 150 метров и 750 метров соответственно. На месте работали 32 специалиста и восемь единиц техники.

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происшествия, красноярск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)