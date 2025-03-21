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В Краснодаре объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 21.03.2025
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23:21 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/krasnodar-2006604862.html
В Краснодаре объявили опасность атаки беспилотников
В Краснодаре объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 21.03.2025
В Краснодаре объявили опасность атаки беспилотников
Режим "Беспилотная опасность" введен на всей территории Краснодара, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T23:21:00+03:00
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краснодар
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
атака беспилотников на москву и подмосковье
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Режим "Беспилотная опасность" введен на всей территории Краснодара, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! "Беспилотная опасность". Сохраняйте спокойствие", - говорится в сообщении. МЧС добавило, что жителям региона необходимо повысить бдительность, избегать открытых участков улиц, зайти в помещение без окон и находиться в укрытии до получения сигнала "Отбой".
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краснодар
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краснодар, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), атака беспилотников на москву и подмосковье
Краснодар, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
В Краснодаре объявили опасность атаки беспилотников

В Краснодаре на всей территории города ввели режим "Беспилотная опасность"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКраснодар
Краснодар - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Режим "Беспилотная опасность" введен на всей территории Краснодара, сообщается в приложении МЧС России.
«
"Внимание! "Беспилотная опасность". Сохраняйте спокойствие", - говорится в сообщении.
МЧС добавило, что жителям региона необходимо повысить бдительность, избегать открытых участков улиц, зайти в помещение без окон и находиться в укрытии до получения сигнала "Отбой".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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11 марта, 11:35
 
КраснодарРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
 
 
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