https://ria.ru/20250321/krasnodar-2006604862.html

В Краснодаре объявили опасность атаки беспилотников

В Краснодаре объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 21.03.2025

В Краснодаре объявили опасность атаки беспилотников

Режим "Беспилотная опасность" введен на всей территории Краснодара, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T23:21:00+03:00

2025-03-21T23:21:00+03:00

2025-03-21T23:21:00+03:00

краснодар

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

атака беспилотников на москву и подмосковье

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Режим "Беспилотная опасность" введен на всей территории Краснодара, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! "Беспилотная опасность". Сохраняйте спокойствие", - говорится в сообщении. МЧС добавило, что жителям региона необходимо повысить бдительность, избегать открытых участков улиц, зайти в помещение без окон и находиться в укрытии до получения сигнала "Отбой".

https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html

краснодар

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

краснодар, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), атака беспилотников на москву и подмосковье