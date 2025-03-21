https://ria.ru/20250321/krasnodar-2006604862.html
В Краснодаре объявили опасность атаки беспилотников
В Краснодаре объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 21.03.2025
В Краснодаре объявили опасность атаки беспилотников
Режим "Беспилотная опасность" введен на всей территории Краснодара, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T23:21:00+03:00
2025-03-21T23:21:00+03:00
2025-03-21T23:21:00+03:00
краснодар
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
атака беспилотников на москву и подмосковье
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Режим "Беспилотная опасность" введен на всей территории Краснодара, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! "Беспилотная опасность". Сохраняйте спокойствие", - говорится в сообщении. МЧС добавило, что жителям региона необходимо повысить бдительность, избегать открытых участков улиц, зайти в помещение без окон и находиться в укрытии до получения сигнала "Отбой".
https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), атака беспилотников на москву и подмосковье
Краснодар, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
В Краснодаре объявили опасность атаки беспилотников
В Краснодаре на всей территории города ввели режим "Беспилотная опасность"