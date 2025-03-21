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Воспитатель детсада в Краснодаре, таскавшая малышей по полу, раскаялась
Воспитатель детсада в Краснодаре, таскавшая малышей по полу, раскаялась - РИА Новости, 21.03.2025
Воспитатель детсада в Краснодаре, таскавшая малышей по полу, раскаялась
Воспитательница детского сада в Краснодаре, которая толкала и таскала детей за руки по полу, раскаялась и пообещала не повторять подобного, сообщили в СУСК РФ... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:32:00+03:00
2025-03-21T14:32:00+03:00
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КРАСНОДАР, 21 мар – РИА Новости. Воспитательница детского сада в Краснодаре, которая толкала и таскала детей за руки по полу, раскаялась и пообещала не повторять подобного, сообщили в СУСК РФ по региону. Ранее в Telegram-каналах появились кадры, где женщина вытаскивает детей за руку из кроваток и тащит по полу, а также толкает маленькую девочку, из-за чего она падает. Как отмечали в МВД по региону, речь идёт о 45-летней воспитательнице детского сада. За март 2025 года официальные претензии к ней имеются у родителей трех детей. Сама воспитательница не смогла объяснить мотив, но сослалась на "сложность работы в дошкольном образовательном учреждении". В отношении воспитателя возбудили уголовное дело. "В содеянном раскаиваюсь. Впредь обещаю подобного не совершать. (Вину - ред.) признаю", - сказала фигурантка в ходе допроса на опубликованных ведомством кадрах. Следователи проводят следственные действия с участием родителей потерпевших детей.
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происшествия, краснодар, россия
Происшествия, Краснодар, Россия
Воспитатель детсада в Краснодаре, таскавшая малышей по полу, раскаялась
СК: воспитатель детсада в Краснодаре, таскавшая малышей по полу, раскаялась