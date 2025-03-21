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Даниил Крамер: культура в тяжелые времена должна выходить на первое место

Даниил Крамер: культура в тяжелые времена должна выходить на первое место - РИА Новости, 21.03.2025

Даниил Крамер: культура в тяжелые времена должна выходить на первое место

Народный артист России, джазмен, пианист и композитор Даниил Крамер более 40 лет на профессиональной сцене, 21 марта он отпразднует свой 65-летний юбилей. В... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T12:00:00+03:00

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2025-03-21T12:02:00+03:00

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Народный артист России, джазмен, пианист и композитор Даниил Крамер более 40 лет на профессиональной сцене, 21 марта он отпразднует свой 65-летний юбилей. В интервью РИА Новости музыкант рассказал о том, что отличает настоящего музыканта от ремесленника, об опасностях, которые несет безмерное расширение "ширпотреба" в искусстве, неоднозначном отношении западных коллег к российским музыкантам, а также о своих главных победах и поражениях, которые показали ему истинный путь. Беседовала Дарья Медведева.– Даниил Борисович, вы на профессиональной сцене с 1984 года, то есть уже более 40 лет. В этом году, 21 марта, вы отметите свой юбилей – 65 лет. Как планируете отметить свой день рождения?– Я всегда отмечаю концертом. Я уже забыл, когда я последний раз отмечал день рождения дома. Последние годы Московский международный дом музыки ставит 21 марта в план – этот день всегда за мной. Они знают, что я отмечаю свой день рождения на сцене. В этом году я тоже буду отмечать день рождения в Доме музыки концертом. Насколько я знаю, билетов уже давно нет.– В одном из интервью вы сказали, что двух одинаковых сцен не бывает. Какая сцена является для вас любимой? С какими сценами связано больше всего воспоминаний?– У меня любимых сцен нет. Все сцены разные: у каждой есть свои достоинства и недостатки, например, акустические. Бывает, инструмент лучше или хуже, аппаратура звукового сопровождения может быть такой, которая больше подходит к моему типу концертов или меньше. Нюансов и обстоятельств, различающих сцены очень-очень много, вплоть до того, что есть сцены, которые резонируют на определенные звуки. Это не вопрос любви. Есть такой термин "договориться с роялем" – понять его сущность, внутреннюю предрасположенность инструмента, то же самое с залом и со сценой.У каждого зала, как бы это сказать, своя "намоленность": есть более "намоленные" залы, в которых выступали великие артисты, там более давняя аура. Я не лукавлю и не вру, когда говорю о "намоленности", об ауре, это абсолютно ощущается, артисты это чувствуют моментально и глубоко – если это артисты, а не ремесленники от искусства. Я бы различал залы не по тому, какой любимый, а какой нет, а по множеству параметров – от качества звука, акустики, качества эхо, секундомера отскока звука и до степени "намоленности" – насколько этот зал хранит ауру выступавших в нем артистов. Среди таких залов я бы выделил, например, Большой зал консерватории – там у многих даже знаменитейших музыкантов коленки подрагивают перед тем, как выйти на эту сцену.– Какая сцена оказалась сильной по "ауре" и "намоленности" для вас?– Что касается моего личного опыта, то, как ни странно, один из самых "намоленных" залов для меня был не концертный, а театральный зал. Я однажды приехал вместе с группой артистов на благотворительный концерт в пользу пожилых актеров в Астраханский драматический театр. Этот театр очень-очень старый, в нем еще Михаил Щепкин выступал, пел Федор Шаляпин, там выступали лучшие артисты Российской Империи. С нами, приехавшими артистами, начали происходить странные вещи: и Оля Остроумова начала забывать текст, там были Эммануил Виторган с Аллой Балтер, они тоже вышли с растерянными глазами, говорят: "Мы не понимаем, что с нами творится". Я был молодой, самоуверенный, сказал: "Я сейчас выйду, буду импровизировать, мне-то что?" Вышел, у меня руки задрожали, я, просто стиснув зубы, пытался как-то овладеть собой и начать играть. Вот такой эффект "намоленности", иногда он оказывает вот такое действие на музыкантов, которые чувствуют ауру великих артистов. Знаете, с этим справиться – это не всегда просто. В таких залах как будто бы царит дух этих великих артистов. Поверьте, это не просто слова.– Что, на ваш взгляд, отличает настоящего музыканта от ремесленника?– Есть несколько вещей, причем некоторые из них выглядят очень хрупкими, по моему мнению. Приведу несколько параметров. Наличие или отсутствие волнения перед выходом на сцену и тип этого волнения. Если человек выходит на сцену спокойно и равнодушно, то это показатель ремесленника любого уровня, причем это может быть высочайший профессиональный уровень. Под типами волнения я имею в виду, что, например, существует просто боязнь: человек не уверен, недостаточно выучил, боится забыть текст в каком-нибудь месте, а есть волнение, которое связано с вопросами: "Смогу ли я передать образ? Овладею ли я инструментом так, как я хочу, подчинится ли он мне? Смогу ли я чувствовать эту ауру публики и погрузиться в тот самый желанный музыкантами транс, когда сердце горячее, а голова холодная?" Это, знаете ли, очень важно.Кроме того, конечно, для меня градацией между ремесленником и музыкантом является отношение к деньгам. Ремесленник идет на сцену зарабатывать, а музыкант – выступать, ощутить контакт с публикой, получить наслаждение от музыки. Деньги для всех нас – это важно, но для художника они второстепенны. Также показатель музыканта – это то, с какой мыслью он делает свой первый шаг на сцену. Можно идти на сцену, как я и сказал, за деньгами, за славой, для удовлетворения своего тщеславия. На мой взгляд, истинный художник выходит на сцену совершенно с другой мыслью: "Что я собираюсь сказать и зачем я иду туда, где меня ждут тысячи человек, совершенно мне незнакомых, которые решили потратить на меня свое время и деньги, которые от меня чего-то ждут?" Это волнение – есть ли в моей душе нечто, чего они от меня ждут, или моя душа пустая, и я иду просто сыграть набор нот и заработать на этом деньги? Вот разница между ремесленником и музыкантом.– Вы выразили мнение, что поп-музыка или, как принято говорить в народе, "попса" – это шоубизнес – то есть искусство зарабатывания денег посредством шоу. На ваш взгляд, как меняются интересы публики?– Я не отношусь к тому, что мы называем "попсой", а лично я называю "ширпотребом" – товаром широкого потребления. Когда я произношу "ширпотреб", я не говорю об этом в отрицательном смысле. Я отрицательно отношусь к товару широкого потребления плохого качества, а также к тому, что в силу желания изо всех сил заработать и получить не только заработок, но и сверхзаработок, такой товар изо всех сил начинают безмерно расширять с помощью рекламы, телевидения, СМИ. Главное слово здесь "безмерно". Это безмерное расширение товара широкого потребления происходит по всему миру. Обратите внимание, какое количество "музыкальной жвачки" на "МУЗ-ТВ" и на других каналах.– Такое явление существовало и раньше, верно?– Этот процесс называется конвейеризацией искусства, которая превратила большую часть музыки в товар широкого потребления. Это было всегда, даже музыка таверн времен Моцарта – тоже ширпотреб. Момент в том, что всегда будет стоять вопрос меры. На мой взгляд, очень мало на свете существует чего-то, что мы можем назвать плохим или хорошим, вопрос только в мере использования. Змеиный яд – это хорошо или плохо? Зависит от меры использования: им можно убить, а можно лечить. Культура – это хорошо или плохо? Культура нацистов оказалась не очень хорошей, но культура Леонардо да Винчи оказалась очень даже хорошей. Все зависит от меры и контекста использования. В данном случае Эйнштейн был абсолютно прав в плане того, что существует относительность – не только в космосе, а во всем.Я совершенно не против "попсы". Более того, в поп-арте существуют выдающиеся личности, которых я не называю "попсой", ширпотребом, а называю поп-артом – искусством масс – к такому я, скажем, отношу группу ABBA, The Beatles, Queen, Елену Камбурову, Майю Кристалинскую, Эдуарда Хиля и других. Это искусство, а не примитив. Это не "Ласковый май", это не "Настоящий полковник", знаете ли. Это совершенно другой уровень. Эти люди относились к своему творчеству именно как к творчеству, а не как к средству удержаться на плаву или ради того, чтобы потешить свое тщеславие, получить власть, деньги, влияние. Да, именно эти параметры и являются параметрами шоубизнеса, потому что бизнес – это явление многоликое, он предполагает под собой не только зарабатывание денег, но и получение влияния и власти. Заметьте, что в шоубизнесе такие истории нередки.– По какому вектору мы движемся – по пути к настоящей музыке или же наоборот?– Я не думаю, что мы двигаемся в правильном направлении. Хотя не знаю, можно ли назвать его неправильным, потому что каждое следующее поколение меняет искусство и воспринимает его по-другому. Я думаю, нельзя сравнивать восприятие мира Рахманиновым и Моцартом – это разная эстетика. Так, в правильном ли направлении двигалось все это время человечество, что после Моцарта появился совершенно другой человек, а после Рахманинова появились, скажем, Эрик Сати или Пьер Булез? Об этом трудно судить.Часть классики эстрадизирована и монетизирована на сегодняшний день. Я считаю себя и таких, как я, "волнорезами" – одинокими и не очень многочисленными, которые стоят в море, а на них надвигается здоровенное 300-метровой высоты цунами. Справятся ли волнорезы с цунами, ослабят ли его? Я бы сказал, что не сильно.– Но такие "волнорезы", как вы, все же оказывают определенное сопротивление?– На сегодняшний день я – один из наиболее концертирующих пианистов России. Простой подсчет. Возьмем среднюю, но очень приличную цифру – 150 концертов в год. Средний зал – это примерно тысяча человек. Предположим, что все залы полные, мы отыграли все 150 концертов. Значит, таким образом, мы за год "обработали" хорошей классикой, качественным джазом порядка 150 тысяч человек. Предположим, что таких, как я, 100 музыкантов. Тогда, получается, что мы "обработали" 15 миллионов человек за год. Допустим, что это каждый раз новые люди, хотя это полная ерунда – каждый раз минимум ползала это те же, что и были. В то время как один час эфира "Первого канала" "обрабатывает" в среднем более 12 миллионов человек. Как вам соотношение? Так можем ли мы справиться с цунами? Вопрос без ответа. Пока мы не очень справляемся, потому что во всем мире тенденция увеличения "ширпотреба", это безмерное расширение продолжается.– Как вы думаете, в связи с чем эта тенденция набирает силу по всему миру?– Наблюдается второй процесс, обусловленный, по моему мнению, тем, что мы живем в другом мире. До середины XIX века мы жили в мире, который я называю "миром чести". Существовало нечто, что было дороже денег, ресурсов, территорий, даже собственной жизни – это называлось честь. Со второй половины XIX века мы начали жить в другом мире – в мире торгашей, где слово "честь" потеряло значение. Сейчас, когда говорят "честное слово", это что-нибудь значит? Для абсолютного большинства людей это просто идиоматическое выражение по типу "поверь мне и все". Сейчас практически все измеряется деньгами и возможностью потребления. Мы и наши предки сами, своими руками построили мир потребления, мир денег, основанный на владениях ресурсами. Теперь в искусстве все определяется гонорарами артиста, его влиянием, владениями, виллами, дворцами, машинами, типами Maybach, Bently или Rolls-Royce.Но знаете, например, у Моцарта не было всего этого. Ференц Лист, когда случилось наводнение в Венгрии, половину своего состояния отдал народу, голодным и бездомным. Он был одним из самых богатых людей в стране в тот момент. Сравните это с поведением многих современных деятелей искусства – прямо противоположное. При этом я их не виню. Мы – продукты того общества, которое нас вырастило, – общества потребления и денег.– Как вы считаете, почему мы пришли к такому укладу жизни?– Советский Союз пытался с этим бороться, но пытался так, что ничего не получилось. Это было обусловлено в основном когнитивным диссонансом при воспитании детей. Вранье никогда не дает положительных результатов. Когда нам говорили о высокой культуре, а люди стояли в очередях за куском мяса, которое невозможно было купить, потому что со всех сторон дефицит, – это когнитивный диссонанс. Когда нам говорили, что мы стали жить лучше, веселее, а мы видели, что ничего сделать-то не можем – это когнитивный диссонанс. Тогда мы перестали ценить даже свою собственную культуру, а обращали внимание на культуру потребления, где тогда с американской стороны рекламировали джинсы, жвачки, пакеты, красиво покрашенные машины и прочее. На мой взгляд, этот когнитивный диссонанс был одним из главных факторов, который уничтожил Советский Союз.Мы живем в мире, когда уже выросло несколько поколений потребителей, а не граждан. Собственно, мы видим роль и задачу культуры – то, справляется ли культура с этим. Этим обусловлена и частичная эстрадизация классики. Этот процесс протекает не только в России, а везде, во всем мире. Все хотят зарабатывать и хорошо жить, никто не хочет быть, как Моцарт или Доницетти – никому это не интересно.– Но сейчас ведь происходит переломный момент в истории мира и России, в частности…– В чем этот перелом? Тяжелые ситуации – это просто проверка. Проверка нации обуславливается во многом именно культурой.В Смутные времена поляки посадили на престол Лжедмитрия. Вы когда-нибудь задавали себе вопросы: "Почему русские крестьяне пошли к Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому? Какая им была разница, какой барин будет пороть их батогами, кто будет брать с них оброк, какой барин погонит их на барщину?" Сработал маркер, который мы называем "свой-чужой" – чужого не хочу, а своего – хочу. Этот маркер определяется тремя главными вещами – культура, язык и вера. Эти три маркера сработали. Когда началось разрушение Советского Союза, на что начали давить западные партнеры: происходило разрушение языка, вкрапление чужеродных элементов, начались инвазия чужой культуры в отечественную и разрушение веры.Обратите внимание, с чего началось превращение Украины в "анти-Россию". Вспомните лозунг господина Порошенко "армия, язык, вера". Два элемента из тех трех, которые я перечислил, прямо названы. С какой яростью была атакована русская культура на территории Украины, причем вся поголовно – памятники, театры и прочее! С какой силой была атакована российская культура на территории Прибалтики! Их не надо воспринимать дураками, они замечательно все это знают и понимают, а те, кто не понимает, чувствуют. Маркер "свой-чужой" должен был быть разрушен – и последствия этого частичного разрушения в нашей с вами стране. Мы видели прямо в начале СВО, когда потребители побежали – вот, пожалуйста, вот оно поколение потребителей.– На сегодняшний день прослеживается тенденция возвращения всего западного на отечественный рынок – в музыкальном мире произойдет такая же история? Стоит ли принимать обратно возвращающихся?– Однозначно, да. Ничто на свете не может вариться в собственном соку, так не бывает. Даже во времена Каменного века была торговля между племенами: давайте мы поменяем соль на ваши каменные орудия – кому от этого плохо? Всем хорошо. То же самое в бизнесе, в науке и в культуре. Ничто на свете не должно вариться в собственном соку и отрицать нечто чужое.Русская классическая культура возникла как следствие европейской. Бортнянский и Глинка – "продукты" европейской классической культуры. Они служили средствами накопления музыкальной информации. Чайковский – это уже русская культура, но разве это не имеет следы европейской классики? Имеет. Мы бы не имели Чайковского, Римского-Корсакова и других, если бы не было этих контактов.Искусство и культура – это мощнейшее средство общения народов и развития цивилизаций. Кстати, заметьте себе, что мы с вами произносим, когда мы произносим слово "цивилизация"? Мы произносим "культура", "религия", "язык". После, как надстройка – завоевания, расширения или, наоборот, поражения. Но каждый раз мы говорим о трех маркерах цивилизации, о трех столпах – язык, культура, вера. Любой мудрый противник будет разрушать цивилизацию именно на их основе. Надо это понимать.– На что государству необходимо ставить акцент, чтобы противостоять такому противнику?– Министерство культуры и министерство образования должны находиться в числе силовых ведомств, а не остаточных. Культура и образование, особенно в тяжелые для страны времена, должны выходить на первое место. Кстати, вспомним в этом плане японский опыт – так называемое "японское чудо". Оно было обусловлено тем, что 15 лет после Второй мировой войны японцы все внимание, деньги, возможности и ресурсы бросили на детей. Например, "немецкое чудо" было обусловлено бешеным вливанием американских денег, в Японии такого не было, но они поступили по-другому, умно.Нам бы этот опыт взять – и вместо ЕГЭ понять, чем было хорошо советское образование, и какие у него были недостатки. Но советское образование, однозначно, было, если не самым, то одним из самых лучших системных образований в мире. Нам бы ввести еще более мудрую систему, которая развивала бы достоинства советской системы. Но у меня впечатление, что была произведена диверсия в 90-е годы, рассчитанная на долговременное действие.Я бы сказал, что я, народный артист России, академик Российской академии искусств, уверен, что не сдал бы ЕГЭ по одной простой причине – меня учили не зубрить, а думать. Советский Союз воспитал очень читающую, думающую публику, но испортил ее когнитивным диссонансом. Когда началось разрушение СССР из-за когнитивного диссонанса, полного отсутствия доверия к правящим элитам, никто не вышел защищать результаты референдума, который мы сами же провели. Никто не встал на защиту страны: ни армия, ни чиновники, но главное, ни население. Страна разрушилась. Мы должны понимать, образование, культура и их гармоническое сочетание – три фактора, которые определяют физическую выживаемость нации. Все остальное – это производные. Даже семья – это производная от школы. Когда я услышал, что школа не должна участвовать в воспитании детей, я схватился за голову и сказал: "Это мог сказать только умный предатель".– Что для вас патриотизм?– Я отношусь к слову "патриотизм" как к хирургической операции. На мой взгляд, человек, думающий, что он – патриот своего государства и своей страны, должен быть как хирург: видит болячку – лечит ее. Если не может вылечить, то громко о ней рассказывает, чтобы ее смогли вылечить другие, или хотя бы, чтобы услышали те, кто может принять решение о лечении.– Как в связи с напряженной политической обстановкой в мире относятся к русским джазовым музыкантам в мире? Какого мнения придерживаются ваши зарубежные коллеги из музыкального мира?– Очень по-разному. Как однажды изволила выразиться Анналена Бербок (глава МИД Германии – ред.), разворот на 360 градусов… Так вот, не 360 градусов, градация в 180 градусов. Я говорю только о тех, с кем я общался или общаюсь. О тех, кто относился крайне отрицательно, не скажу, какое отношение у них сейчас, потому что у нас с ними общения более нет.Например, один польский музыкант – кстати, ездил здесь со мной на гастроли, я давал ему возможность выступить на концертах – написал мне после того, как я написал один из моих последних постов в Facebook* (Meta* признана экстремистской и запрещена в РФ): "Я думал, ты – человек чести". Вот вспомним слово "честь". Он решил, что честь проявляется в том, что я должен бросить свою страну и свою публику. Часть людей была именно такой, причем иногда эти отношения доходили до полного маразма. Моя знакомая из Бельгии, которая устраивала закрытые концерты для людей, работавших в бельгийских структурах Евросоюза, – я участвовал в этих концертах – когда была атака "Градами" Донецка, погибло более 30 человек, я ей написал, ее ответ был таким: "У меня нет времени заниматься вашей грязью". После чего я исключил ее из всех своих контактов, заблокировал.Другая градация – "посерединке": я за все хорошее, за мир, буду молиться и ждать, пока все это закончится, и не трогайте меня. Я бы сказал, что таких большинство. Есть градация очень небольшая, но существующая. Так, другой польский музыкант написал мне: "Даниэль, я все понимаю, я буду ждать, когда все закончится, буду ждать, когда мы с тобой снова выйдем на сцену вместе". И первое, и последнее написали мне польские музыканты – слово "польский" еще ничего не означает.– С кем из музыкантов сейчас сотрудничаете? Возможно, с иностранцами, которые обосновались в России?– Есть те, которые обосновался у нас. Например, замечательный петербургский дирижер, француз, он женился на петербурженке, живет сейчас в Петербурге. Его зовут Эммануэль Ледюк-Баром. Он прекрасный дирижер, я с удовольствием играл с ним и Новосибирским камерным оркестром. Однажды он с гневом сказал, что не может читать французскую прессу, его буквально начинает тошнить, потому что он живет здесь и видит, что на самом деле происходит.Кроме того, в Россию продолжают приезжать иностранные музыканты. На фестивале в Самаре, где я являюсь арт-директором, выступили венгерские музыканты – Трио Петера Сарика – великолепные музыканты, мы подружились. Я совсем недавно общался со своим парижским другом-скрипачом. Вы знаете, именно люди культуры, они готовы выступить теми самыми контактами, которые заново сблизят наши культуры и народы.Мы прекрасно понимаем, что не хотим жить друг без друга – да это и не нужно. Культура не может быть обособленной, она так долго не выдерживает или же прекращает быть культурой. Заметьте, что даже такая закрытая страна, как Северная Корея, использует советскую, современную российскую, китайскую, часть западной культуры. Я это прекрасно вижу в музыкальных аранжировках, в типах инструментария и в том, как написаны северокорейские песни. Это неизбежный процесс, и я это приветствую.– Несмотря на некоторые опасения, что "голос Запада" – джаз – уйдет на задворки в современной культуре этот жанр активно шагает по России. Проходит множество фестивалей, например, многочисленные события создает Игорь Бутман. Причем состав артистов фестивалей весьма разнообразный – джазмены, оперные певцы, даже рэп-исполнители объединяются и творят вместе. На ваш взгляд, как изменился джаз? Каким будет его будущее через несколько лет?– Джаз, как и любое другое искусство, просто развивается. Это просто развитие на основе нового мировоззрения, нового "слышания", нового восприятия мира, новых находок в гармониях так же и в джазовой музыке. Джазовая музыка обнаружила множество возможностей для собственного развития в классике и в фолке, а классика – в джазе. Что касается фолка, то классика всегда стояла на фолке. Так, например, мелодика произведений Чайковского основана на русской народной музыке. Я бы не назвал это изменениями в джазе, это одно из направлений, один из векторов развития. Для меня это не называется сменой культуры -нет, но одновременно с этим это не означает, что джаз вообще не меняется. Так, если мы посмотрим на джаз 30-х и 80-х годов – это две совершенно разных музыки. Тот же процесс есть и в классической культуре – как Бах и Хендемит.– Насколько джаз нуждается в новых композициях, есть ли дефицит? С какими композиторами вы планируете сотрудничать?– Полно. Недавно Игорь Бутман издал сборник тем отечественных джазовых музыкантов, там есть одна моя. Он брал по одной теме у известных джазменов, издавал этот сборник к 100-летию джаза.Джазовые музыканты непрерывно сочиняют. Я несколько лет назад, например, написал балет. Сейчас я получил заказ от издательства московского написать сборник пьес для концертного исполнения, потому что таких вещей в джазе пока немного, к сожалению. Я буду это дело заполнять. У нас многие музыканты занимаются тем, что пишут произведения. Не все они издаются, но это не значит, что люди не являются композиторами.– При планировании своих концертных программ какими правилами вы руководствуетесь? Как составляете их, чтобы публика и насладилась, и осталась немного "голодной"? Возможно, есть своего рода "формула успеха" в этом вопросе?– Все не расскажу. Музыканты должны искать свой путь, а не идти по чужому. Я свой искал. Судя по успеху концертной деятельности, видимо, я его все-таки нашел. Если я просто возьму, положу на ложку кашу, засуну в рот, а еще потом по горлышку поглажу, чтобы глотать не пришлось, знаете ли, пользы от такой каши нет, только вред. Нужно искать, ошибаться, находить, иметь успех.У меня есть свои графики построения концертных программ, они зависят и от состава, который выходит на сцену, и от типа программы, и от того, насколько я хорошо знаю данный зал и публику, а также зависит от качества звука на саундчеке. В зависимости от этого я строю график. Есть несколько принципов, по которым я его строю. Например, принцип контрастности – не только темповой, но и эмоциональной, контрастности между развлекательностью и глубиной, даже внутри самой глубины – буду ли я опускаться до трагичности или я ограничусь глубокой лирикой – как максимум опускания в темную сторону эмоций. Темной стороной я называю грусть, печаль, трагедию. В зависимости от этого я строю внутренний график, амплитуду своего концерта. Это является одним из моих секретов.– Бывает ли такое, что во время концерта меняется эта амплитуда меняется, и приходится что-то перестраивать?– Запросто, и очень часто. Бывает, что я строю одно, но уже после первой пьесы я вижу, что публика другая, звучит не так, как я думал, и восприятие другое. Я могу моментально перестроить концерт прямо на сцене.– Многие артисты и музыканты посещают новые регионы, бойцов в зоне СВО. Вы выступали перед нашими воинами в госпиталях. Не планируете ли вы посетить эти территории и выступить там?– Обязательно планирую. Уже обращался с этим. Мне было приятно получить благодарность от министерства обороны России. У меня даже есть памятный знак от министерства обороны после поездки в Сирию. Я получил массу впечатлений и много выводов для себя сделал. У меня есть такое в планах. Как только будет такая возможность, без всякого сомнения я поеду к людям. Раз люди не хотят жить без культуры, то кто, как не я?– Какие у вас дальнейшие творческие планы? Возможно, есть мечты, требующие воплощения в жизнь?– Я буду писать новый сборник, о котором уже сказал. Также готовлю новую программу "Опера и джаз" с Альбиной Шагимуратовой. Это очень тяжелый процесс. Недавно в Японии был издан мой сборник концертных этюдов, и я планирую еще. Кроме того, начинаю работать над двумя новыми концертными программами. Так что у меня очень много планов, и я их реализую.– У вас очень насыщенный график, запланированы концерты в Москве, Казани, Петербурге, Омске. Помимо своих концертов, примите ли вы участие в каких-либо фестивалях?– Принимал и принимаю участие в фестивалях. Пока не знаю, мои агенты мне еще не сообщали. У меня есть агент, директор, которые занимаются построением концертного плана и прочими деталями. Когда они мне сообщат, я буду знать.– Москва и Санкт-Петербург – две джазовые столицы. Когда-то вы назвали питерский джаз махровым. А московский джаз – какой он?– Питерский джаз более традиционен, именно поэтому я назвал его "махровым" в самом лучшем смысле. Московский джаз, мне кажется, несколько более современным. Питерская школа более хрестоматийна, а московская школа более современна. Меня очень радует факт существования двух непохожих друг на друга джазовых школ.– Вы высказывали мнение о том, что запустить в себя искусство является самым трудным, многие не умеют открывать свою душу. Есть ли какой-то секрет, как к этому прийти? Как музыка помогает открыть душу?– Просто пожелать. Просто перестать думать, как потребитель: я заплатил за билет, ну-ка, что мне за это дадут? Просто перестать быть потребителем для искусства. Вот и все – весь секрет. Я не могу судить, кто как открывает свою душу и открывает ли вообще когда-нибудь и кому-нибудь? Невозможно об этом судить. Я могу судить только по себе. А вы на себе пробовали собственное открытие души? У вас хоть раз это получилось?– Думаю, да. Просто получала удовольствие от концерта. Причем удивительно, что приходишь в одном состоянии, а уходишь – совсем в другом состоянии…– Значит, музыкантам удалось кое-что вам в душу положить, и это радует. Я иногда, когда смотрю концерты "попсовых" музыкантов, вижу, как сидит публика, заплатившая огромные деньги за билеты, за три с половиной хлопка… Мне на это тяжело смотреть.– Кого из молодых музыкантов вы могли бы выделить? Кто сегодня подает надежды?– Многих можно выделить. У нас растет прекрасное молодое поколение джазовых музыкантов, очень много хороших музыкантов, которых я меряю мерками не "Голоса" "Первого канала", а своими собственными. Есть прекрасные ударники – например, один из них Омар Саидов – дагестанский мальчик, который сейчас живет в Москве и учится, заканчивает Академию имени Гнесиных. Даниил Морозов – потрясающий молодой парень. Очень хорошая молодая певица из Ростова, переехавшая в Москву – Виктория Каунова, она подает большие надежды. Мари Карне – замечательная певица с африканскими корнями, но она россиянка. Я с ней с удовольствием выступаю.Например, мы играем с контрабасисткой Дарьей Чернаковой уже несколько лет – потрясающая девочка. Она окончила Московскую консерваторию, сейчас она – мой основной партнер, с ней мы выступаем дуэтом, причем у нас были концерты не только в России. Недавно, в декабре, мы ездили в Европу по линии российских культурных центров.Очень много талантливых молодых музыкантов, прекрасное молодое поколение. Кстати, в этом плане, Академия имени Гнесиных выпускает просто отличных молодых музыкантов.– Планируются ли еще какие-то поездки за рубеж по линии культурного взаимодействия?– Да, планируются, они сами нас попросили. Может быть, в сентябре я поеду снова в Европу, будут юбилеи российских культурных центров во Франции и в Бельгии. Они очень хотят, чтобы я приехал и сделал праздничные концерты – я с удовольствием.Наши люди там живут в очень непростых условиях. Честно говоря, не очень понимаю, почему очень сильно снижено финансирование наших культурных центров в Европе. По-моему, наоборот, сейчас оно должно быть очень резко увеличено, как очень и значение "мягкой силы" – культурных акций, тем более, что со стороны европейских властей существует явное противостояние этому. На противостояние нужно отвечать борьбой, а не отступлением.– На сегодняшний день такие поездки происходят нечасто?– Конечно. Раньше у меня было очень много концертов в Европе. Но сначала пандемия, затем началась специальная военная операция, конечно, все это прервалось. Когда началась СВО, ко мне начали потоком поступать письма с вопросом: "Когда ты уедешь?" Меня практически никто не спрашивал, уеду я из России или нет, спрашивали только о том, когда я это сделаю. Когда я написал, что не собираюсь уезжать, вот тогда началось. Мне даже из Киева написали: "Когда ты приедешь в Киев, не забудь взять с собой полиэтиленовый мешок, чтобы было, в чем тебя обратно отправить по частям".– "Один провал стоит ста успехов". Какие свои самые яркие победы и поражения вы можете вспомнить? Что бы вы могли пожелать молодым музыкантам? Какой совет могли бы дать с высоты своего опыта?– Советы – это неблагодарное дело. Но мой совет будет основываться на изречении знаменитого полководца Сунь-цзы, который говорил о том, что практически не бывает великих полководцев, не испытавших горечи поражения. Мы учимся на наших ошибках, это правильно. Мой совет для всех, кто хочет попробовать себя в конкурсах, – не бояться поражения. Боязнь поражения парализует, а музыканта превращает в ремесленника. Он начинает думать о задачах, вместо того, чтобы думать об образе и творчестве.Одной из самых ярких моих побед была самая первая, когда я взял первое место в 14 лет на республиканском конкурсе. Тогда я впервые почувствовал себя победителем. Правда, после этого мой учитель Елена Владимировна провела со мной долгую беседу по поводу моего задранного кверху носа. Ну а что вы хотите? В 14 лет победить на республиканском конкурсе! Тогда этот разговор меня очень сильно отрезвил. Тем не менее, это была моя одна из самых запоминающихся побед.Но у меня были и поражения, они многому меня научили. Я участвовал в отборе на конкурс имени П.И. Чайковского, это было в начале 80-х годов. Меня просто вышвырнули: убрали сильного конкурента и устроили несколько пересчетов баллов, чтобы поставить меня на последнее место. Но я воспринял это поражение как стимул, потом мною было принято решение начинать "передислокацию" в джаз. Так что, видите, и я не без поражений. Уже сейчас я считаю, что тех людей, которые поспособствовали моему поражению, я должен их поблагодарить. Они были моими учителями, воспитали мой дух, мою способность сопротивляться поражениям и не впадать в уныние. Они показали мне мой нынешний настоящий путь.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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