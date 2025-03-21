https://ria.ru/20250321/kovid-2006533684.html

Федеральный оперштаб по COVID-19 прекратил публиковать сводки

Федеральный оперштаб по COVID-19 прекратил публиковать сводки - РИА Новости, 21.03.2025

Федеральный оперштаб по COVID-19 прекратил публиковать сводки

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией останавливает публикацию еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19, сообщает портал... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T16:40:00+03:00

2025-03-21T16:40:00+03:00

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россия

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией останавливает публикацию еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19, сообщает портал Объясняем.рф."Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией прекращает публикацию еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19 на портале Объясняем.рф. Это связано с тем, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабилизировалась, вирус перешел в разряд сезонных заболеваний", - говорится в сообщении.Уточняется, что Роспотребнадзор при этом продолжит оперативный мониторинг эпидемиологической ситуации в стране."Всего в разделе "Стопкоронавирус" на нашем портале с 23 мая 2023 года по 18 марта 2025 года вышли 95 еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19, а также самые важные новости по теме. После прекращения публикаций раздел останется открытым", - добавили на портале.

https://ria.ru/20250311/covid-19-2004102090.html

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россия, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19