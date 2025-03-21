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Федеральный оперштаб по COVID-19 прекратил публиковать сводки - РИА Новости, 21.03.2025
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16:40 21.03.2025 (обновлено: 16:49 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/kovid-2006533684.html
Федеральный оперштаб по COVID-19 прекратил публиковать сводки
Федеральный оперштаб по COVID-19 прекратил публиковать сводки - РИА Новости, 21.03.2025
Федеральный оперштаб по COVID-19 прекратил публиковать сводки
Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией останавливает публикацию еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19, сообщает портал... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T16:40:00+03:00
2025-03-21T16:49:00+03:00
россия
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией останавливает публикацию еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19, сообщает портал Объясняем.рф."Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией прекращает публикацию еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19 на портале Объясняем.рф. Это связано с тем, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабилизировалась, вирус перешел в разряд сезонных заболеваний", - говорится в сообщении.Уточняется, что Роспотребнадзор при этом продолжит оперативный мониторинг эпидемиологической ситуации в стране."Всего в разделе "Стопкоронавирус" на нашем портале с 23 мая 2023 года по 18 марта 2025 года вышли 95 еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19, а также самые важные новости по теме. После прекращения публикаций раздел останется открытым", - добавили на портале.
https://ria.ru/20250311/covid-19-2004102090.html
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РИА Новости
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россия, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
Россия, Общество, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19
Федеральный оперштаб по COVID-19 прекратил публиковать сводки

Федеральный оперштаб по COVID-19 прекратил публикацию еженедельных сводок

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией останавливает публикацию еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19, сообщает портал Объясняем.рф.
"Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией прекращает публикацию еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19 на портале Объясняем.рф. Это связано с тем, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабилизировалась, вирус перешел в разряд сезонных заболеваний", - говорится в сообщении.
Медицинский работник в палате интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19
11 марта, 00:31
Уточняется, что Роспотребнадзор при этом продолжит оперативный мониторинг эпидемиологической ситуации в стране.
"Всего в разделе "Стопкоронавирус" на нашем портале с 23 мая 2023 года по 18 марта 2025 года вышли 95 еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19, а также самые важные новости по теме. После прекращения публикаций раздел останется открытым", - добавили на портале.
Москва - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
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РоссияОбществоЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19
 
 
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