https://ria.ru/20250321/konsultatsii-2006423013.html

Почти 14 тысяч телемедицинских консультаций провели в ФАПах Подмосковья

Почти 14 тысяч телемедицинских консультаций провели в ФАПах Подмосковья - РИА Новости, 21.03.2025

Почти 14 тысяч телемедицинских консультаций провели в ФАПах Подмосковья

Почти 14 тысяч телемедицинских консультаций провели в подмосковных фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T11:59:00+03:00

2025-03-21T11:59:00+03:00

2025-03-21T11:59:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

здравоохранение

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Почти 14 тысяч телемедицинских консультаций провели в подмосковных фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Так, за медпомощью может обратиться житель региона, проживающий в отдаленных территориях. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья — министра здравоохранения региона Максима Забелина, в ходе телемедицинской консультации пациент может продлить электронный рецепт на льготное лекарство, узнать итоги диспансеризации и обследований. При необходимости фельдшер ФАПа может назначить пациенту с узкопрофильным специалистом, которая пройдет в этом же формате. "С начала этого года в ФАПах региона было проведено почти 13,9 тысячи таких онлайн-приемов", — сказал Забелин, его слова приводит пресс-служба. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг "Здоровье", инфомат в медицинской организации, через телефон 122 или на приеме у лечащего врача.

https://ria.ru/20250319/podmoskove-2006050190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), здравоохранение