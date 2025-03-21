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Почти 14 тысяч телемедицинских консультаций провели в ФАПах Подмосковья - РИА Новости, 21.03.2025
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Новости Подмосковья
 
11:59 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/konsultatsii-2006423013.html
Почти 14 тысяч телемедицинских консультаций провели в ФАПах Подмосковья
Почти 14 тысяч телемедицинских консультаций провели в ФАПах Подмосковья - РИА Новости, 21.03.2025
Почти 14 тысяч телемедицинских консультаций провели в ФАПах Подмосковья
Почти 14 тысяч телемедицинских консультаций провели в подмосковных фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T11:59:00+03:00
2025-03-21T11:59:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
здравоохранение
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Почти 14 тысяч телемедицинских консультаций провели в подмосковных фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Так, за медпомощью может обратиться житель региона, проживающий в отдаленных территориях. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья — министра здравоохранения региона Максима Забелина, в ходе телемедицинской консультации пациент может продлить электронный рецепт на льготное лекарство, узнать итоги диспансеризации и обследований. При необходимости фельдшер ФАПа может назначить пациенту с узкопрофильным специалистом, которая пройдет в этом же формате. "С начала этого года в ФАПах региона было проведено почти 13,9 тысячи таких онлайн-приемов", — сказал Забелин, его слова приводит пресс-служба. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг "Здоровье", инфомат в медицинской организации, через телефон 122 или на приеме у лечащего врача.
https://ria.ru/20250319/podmoskove-2006050190.html
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московская область (подмосковье), здравоохранение
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Здравоохранение
Почти 14 тысяч телемедицинских консультаций провели в ФАПах Подмосковья

Почти 14 тысяч онлайн-приемов провели в ФАПах Подмосковья с начала года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦентр телемедицины
Центр телемедицины - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Почти 14 тысяч телемедицинских консультаций провели в подмосковных фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Так, за медпомощью может обратиться житель региона, проживающий в отдаленных территориях.
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По словам заместителя председателя правительства Подмосковья — министра здравоохранения региона Максима Забелина, в ходе телемедицинской консультации пациент может продлить электронный рецепт на льготное лекарство, узнать итоги диспансеризации и обследований. При необходимости фельдшер ФАПа может назначить пациенту с узкопрофильным специалистом, которая пройдет в этом же формате.
"С начала этого года в ФАПах региона было проведено почти 13,9 тысячи таких онлайн-приемов", — сказал Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг "Здоровье", инфомат в медицинской организации, через телефон 122 или на приеме у лечащего врача.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Здравоохранение
 
 
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