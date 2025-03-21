https://ria.ru/20250321/kongo-2006597960.html

Глава МИД Конго поздравил Лаврова с юбилеем

Глава МИД Конго поздравил Лаврова с юбилеем - РИА Новости, 21.03.2025

Глава МИД Конго поздравил Лаврова с юбилеем

Министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клад Гакоссо поздравил своего российского коллегу Сергея Лаврова с юбилеем, отметив историческую глубину и... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T22:23:00+03:00

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2025-03-21T22:23:00+03:00

республика конго

россия

сергей лавров

владимир путин

в мире

дени сассу-нгессо

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клад Гакоссо поздравил своего российского коллегу Сергея Лаврова с юбилеем, отметив историческую глубину и многомерность отношений двух стран. "Я хотел бы выразить свои пожелания самого лучшего дня рождения, а также пожелать вам крепкого здоровья и успехов во всех ваших начинаниях. Это также благоприятная возможность для меня подтвердить свою приверженность совместной работе с вами по укреплению исторических и многомерных отношений между нашими двумя странами под эгидой президентов (России и Республики Конго - ред.) Владимира Путина и Дени Сассу-Нгессо", - говорится в поздравительном послании МИД Республики Конго. Лавров в пятницу отмечает юбилей, главе внешнеполитического ведомства России исполнилось 75 лет. Он находится на посту министра иностранных дел России больше 20 лет.

https://ria.ru/20250321/lavrov-2006590619.html

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республика конго, россия, сергей лавров, владимир путин, в мире, дени сассу-нгессо