https://ria.ru/20250321/kndr-2006341056.html

КНДР произвела испытания ракеты ПВО новой модели

КНДР произвела испытания ракеты ПВО новой модели - РИА Новости, 21.03.2025

КНДР произвела испытания ракеты ПВО новой модели

КНДР произвела испытания противовоздушной ракеты новой модели, сообщает радиостанция "Голос Кореи". РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T00:32:00+03:00

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ким чен ын

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. КНДР произвела испытания противовоздушной ракеты новой модели, сообщает радиостанция "Голос Кореи". "Главное управление ракетостроения КНДР 20 марта произвело опытный запуск оружейной системы противовоздушной ракеты новой модели, направленный на проверку ее комплексной боевой способности", - говорится в сообщении. Как отмечается, к производству новой модели приступило соответствующее предприятие военной промышленности. Испытания посетил северокорейский лидер Ким Чен Ын, а также главные лица военного комитета ЦК Трудовой партии Кореи.

https://ria.ru/20250310/rakety-2004004515.html

кндр (северная корея)

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2025

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ким чен ын, кндр (северная корея)