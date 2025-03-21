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КНДР произвела испытания ракеты ПВО новой модели - РИА Новости, 21.03.2025
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00:32 21.03.2025 (обновлено: 11:53 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/kndr-2006341056.html
КНДР произвела испытания ракеты ПВО новой модели
КНДР произвела испытания ракеты ПВО новой модели - РИА Новости, 21.03.2025
КНДР произвела испытания ракеты ПВО новой модели
КНДР произвела испытания противовоздушной ракеты новой модели, сообщает радиостанция "Голос Кореи". РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T00:32:00+03:00
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ким чен ын
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. КНДР произвела испытания противовоздушной ракеты новой модели, сообщает радиостанция "Голос Кореи". "Главное управление ракетостроения КНДР 20 марта произвело опытный запуск оружейной системы противовоздушной ракеты новой модели, направленный на проверку ее комплексной боевой способности", - говорится в сообщении. Как отмечается, к производству новой модели приступило соответствующее предприятие военной промышленности. Испытания посетил северокорейский лидер Ким Чен Ын, а также главные лица военного комитета ЦК Трудовой партии Кореи.
https://ria.ru/20250310/rakety-2004004515.html
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ким чен ын, кндр (северная корея)
Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
КНДР произвела испытания ракеты ПВО новой модели

Голос Кореи: КНДР произвела испытания ракеты ПВО новой модели

© Фото : ЦТАКИспытания противовоздушной ракеты новой модели в КНДР
Испытания противовоздушной ракеты новой модели в КНДР - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Фото : ЦТАК
Испытания противовоздушной ракеты новой модели в КНДР
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. КНДР произвела испытания противовоздушной ракеты новой модели, сообщает радиостанция "Голос Кореи".
"Главное управление ракетостроения КНДР 20 марта произвело опытный запуск оружейной системы противовоздушной ракеты новой модели, направленный на проверку ее комплексной боевой способности", - говорится в сообщении.
Как отмечается, к производству новой модели приступило соответствующее предприятие военной промышленности.
Испытания посетил северокорейский лидер Ким Чен Ын, а также главные лица военного комитета ЦК Трудовой партии Кореи.
Люди у экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
В Сеуле сообщили о запуске КНДР баллистических ракет
10 марта, 09:04
 
Ким Чен ЫнКНДР (Северная Корея)
 
 
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