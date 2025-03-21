https://ria.ru/20250321/kndr-2006341056.html
КНДР произвела испытания ракеты ПВО новой модели
КНДР произвела испытания ракеты ПВО новой модели - РИА Новости, 21.03.2025
КНДР произвела испытания ракеты ПВО новой модели
КНДР произвела испытания противовоздушной ракеты новой модели, сообщает радиостанция "Голос Кореи". РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T00:32:00+03:00
2025-03-21T00:32:00+03:00
2025-03-21T11:53:00+03:00
ким чен ын
кндр (северная корея)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006420326_165:0:748:328_1920x0_80_0_0_10e4c085cf05eb66e11aa695bc6fc913.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. КНДР произвела испытания противовоздушной ракеты новой модели, сообщает радиостанция "Голос Кореи". "Главное управление ракетостроения КНДР 20 марта произвело опытный запуск оружейной системы противовоздушной ракеты новой модели, направленный на проверку ее комплексной боевой способности", - говорится в сообщении. Как отмечается, к производству новой модели приступило соответствующее предприятие военной промышленности. Испытания посетил северокорейский лидер Ким Чен Ын, а также главные лица военного комитета ЦК Трудовой партии Кореи.
https://ria.ru/20250310/rakety-2004004515.html
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006420326_238:0:675:328_1920x0_80_0_0_b3184ec8a5278601c5d6ea4ebcc720c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ким чен ын, кндр (северная корея)
Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
КНДР произвела испытания ракеты ПВО новой модели
Голос Кореи: КНДР произвела испытания ракеты ПВО новой модели