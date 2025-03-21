Рейтинг@Mail.ru
Экс-президенту Аргентины де Киршнер запретили въезд в США - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:41 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/kirshner-2006600588.html
Экс-президенту Аргентины де Киршнер запретили въезд в США
Экс-президенту Аргентины де Киршнер запретили въезд в США - РИА Новости, 21.03.2025
Экс-президенту Аргентины де Киршнер запретили въезд в США
США запретили въезд на свою территорию бывшему президенту Аргентины Кристине Фернандес де Киршнер и экс-главе аргентинского министерства планирования Хулио де... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T22:41:00+03:00
2025-03-21T22:41:00+03:00
в мире
сша
аргентина
кристина фернандес де киршнер
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/113757/74/1137577483_0:0:2788:1569_1920x0_80_0_0_91d5436a14202c23b20e1e323e26ab82.jpg
ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. США запретили въезд на свою территорию бывшему президенту Аргентины Кристине Фернандес де Киршнер и экс-главе аргентинского министерства планирования Хулио де Видо из-за обвинений в их участии в масштабной коррупции, заявил в пятницу госсекретарь Марко Рубио. "Фернандес де Киршнер и де Видо злоупотребляли своими полномочиями, организовав и получив финансовую выгоду от ряда коррупционных схем, связанных с государственными контрактами на строительство, в результате чего из бюджета Аргентины были похищены миллионы долларов", – говорится в распространенном в пятницу заявлении Рубио. Суды признали виновными обоих фигурантов по делам о коррупции, что, по оценке США, "подорвало доверие аргентинского народа и инвесторов к будущему страны". Госсекретарь подчеркнул, что США и впредь намерены добиваться ответственности для лиц, использующих власть в личных интересах. Санкции также касаются ближайших родственников Киршнер и де Видо и введены на основании закона о выделении средств на нужды госдепартамента и иностранных операций на 2024 год.
https://ria.ru/20241021/argentina-1979216430.html
сша
аргентина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/113757/74/1137577483_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_babccad5b91f43e801358dd880b31dd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, аргентина, кристина фернандес де киршнер, марко рубио
В мире, США, Аргентина, Кристина Фернандес де Киршнер, Марко Рубио
Экс-президенту Аргентины де Киршнер запретили въезд в США

США запретили въезд экс-президенту Аргентины Киршнер из-за обвинений в коррупции

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКристина Фернандес де Киршнер
Кристина Фернандес де Киршнер - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Кристина Фернандес де Киршнер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. США запретили въезд на свою территорию бывшему президенту Аргентины Кристине Фернандес де Киршнер и экс-главе аргентинского министерства планирования Хулио де Видо из-за обвинений в их участии в масштабной коррупции, заявил в пятницу госсекретарь Марко Рубио.
«
"Фернандес де Киршнер и де Видо злоупотребляли своими полномочиями, организовав и получив финансовую выгоду от ряда коррупционных схем, связанных с государственными контрактами на строительство, в результате чего из бюджета Аргентины были похищены миллионы долларов", – говорится в распространенном в пятницу заявлении Рубио.
Суды признали виновными обоих фигурантов по делам о коррупции, что, по оценке США, "подорвало доверие аргентинского народа и инвесторов к будущему страны".
Госсекретарь подчеркнул, что США и впредь намерены добиваться ответственности для лиц, использующих власть в личных интересах. Санкции также касаются ближайших родственников Киршнер и де Видо и введены на основании закона о выделении средств на нужды госдепартамента и иностранных операций на 2024 год.
Город Обера в Аргентине - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
В Аргентине ликвидировали налоговую службу
21 октября 2024, 23:27
 
В миреСШААргентинаКристина Фернандес де КиршнерМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала