https://ria.ru/20250321/kirshner-2006600588.html

Экс-президенту Аргентины де Киршнер запретили въезд в США

Экс-президенту Аргентины де Киршнер запретили въезд в США - РИА Новости, 21.03.2025

Экс-президенту Аргентины де Киршнер запретили въезд в США

США запретили въезд на свою территорию бывшему президенту Аргентины Кристине Фернандес де Киршнер и экс-главе аргентинского министерства планирования Хулио де... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T22:41:00+03:00

2025-03-21T22:41:00+03:00

2025-03-21T22:41:00+03:00

в мире

сша

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кристина фернандес де киршнер

марко рубио

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ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. США запретили въезд на свою территорию бывшему президенту Аргентины Кристине Фернандес де Киршнер и экс-главе аргентинского министерства планирования Хулио де Видо из-за обвинений в их участии в масштабной коррупции, заявил в пятницу госсекретарь Марко Рубио. "Фернандес де Киршнер и де Видо злоупотребляли своими полномочиями, организовав и получив финансовую выгоду от ряда коррупционных схем, связанных с государственными контрактами на строительство, в результате чего из бюджета Аргентины были похищены миллионы долларов", – говорится в распространенном в пятницу заявлении Рубио. Суды признали виновными обоих фигурантов по делам о коррупции, что, по оценке США, "подорвало доверие аргентинского народа и инвесторов к будущему страны". Госсекретарь подчеркнул, что США и впредь намерены добиваться ответственности для лиц, использующих власть в личных интересах. Санкции также касаются ближайших родственников Киршнер и де Видо и введены на основании закона о выделении средств на нужды госдепартамента и иностранных операций на 2024 год.

https://ria.ru/20241021/argentina-1979216430.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, аргентина, кристина фернандес де киршнер, марко рубио