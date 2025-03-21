Экс-президенту Аргентины де Киршнер запретили въезд в США
США запретили въезд экс-президенту Аргентины Киршнер из-за обвинений в коррупции
Кристина Фернандес де Киршнер. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. США запретили въезд на свою территорию бывшему президенту Аргентины Кристине Фернандес де Киршнер и экс-главе аргентинского министерства планирования Хулио де Видо из-за обвинений в их участии в масштабной коррупции, заявил в пятницу госсекретарь Марко Рубио.
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"Фернандес де Киршнер и де Видо злоупотребляли своими полномочиями, организовав и получив финансовую выгоду от ряда коррупционных схем, связанных с государственными контрактами на строительство, в результате чего из бюджета Аргентины были похищены миллионы долларов", – говорится в распространенном в пятницу заявлении Рубио.
Суды признали виновными обоих фигурантов по делам о коррупции, что, по оценке США, "подорвало доверие аргентинского народа и инвесторов к будущему страны".
Госсекретарь подчеркнул, что США и впредь намерены добиваться ответственности для лиц, использующих власть в личных интересах. Санкции также касаются ближайших родственников Киршнер и де Видо и введены на основании закона о выделении средств на нужды госдепартамента и иностранных операций на 2024 год.
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