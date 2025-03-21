https://ria.ru/20250321/kirkorov-2006493345.html
Захарова рассказала о вкладе Бедроса Киркорова в сближение народов
Захарова рассказала о вкладе Бедроса Киркорова в сближение народов - РИА Новости, 21.03.2025
Захарова рассказала о вкладе Бедроса Киркорова в сближение народов
Народный артист России, певец Бедрос Киркоров, используя силу музыки и своего сердца, делал все, чтобы люди становились ближе, сказала журналистам официальный... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T15:18:00+03:00
2025-03-21T15:18:00+03:00
2025-03-21T15:24:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Народный артист России, певец Бедрос Киркоров, используя силу музыки и своего сердца, делал все, чтобы люди становились ближе, сказала журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на церемонии прощания. Киркоров скончался 18 марта в возрасте 92 лет из-за остановки сердца. Церемония прощания проходит в пятницу в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. У траурного зала заранее собрались поклонники артиста с цветами в руках. "Делал все, чтобы люди становились ближе. Используя силу искусства, силу слова, силу музыки, поэзии. И силу своего сердца", - сказала Захарова. Он отметила, что Бедрос Киркоров – человек, который свою жизнь положил на то, чтобы сблизить народы России и Болгарии. "Даже не сближать, а чтобы это были единая жизнь, единая судьба, коль скоро и России, и Болгарии столько исторически приходилось переживать. Помимо всего прочего, помимо его вклада в это сближение, ведь он же отстоял памятник Алеше. Я очень хорошо помню, как лично Бедрос Киркоров сердце положил на то, чтобы памятник Алеше в Болгарии отстоять", - сказала журналистам Захарова. Она добавила, что тогда Киркоров поднимал общественность, "звонил во все колокола". "Он был на передовой, когда еще, знаете, многие не понимали, что это станет системой. Поэтому в этот день я не могла не прийти, буквально накоротке попрощаться лично с этим человеком. Честно говоря, не так часто пересекались с ним, но его вклад в то, что памятник Алеше в Болгарии стоит, неоценим", - подчеркнула Захарова. Бедрос Киркоров – лауреат международных конкурсов в Париже, Бухаресте, Варшаве. В 1992 году он стал первым среди иностранных граждан заслуженным артистом России. В 2012 году был удостоен звания народного артиста РФ. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2005).
https://ria.ru/20250318/kirkorov--2005835566.html
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Мария Захарова о Бедросе Киркорове
Бедрос Киркоров, используя силу музыки и своего сердца, делал все, чтобы люди становились ближе, сказала Захарова на церемонии прощания с артистом.
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россия, болгария, париж, бедрос киркоров, мария захарова, общество, франция
Культура, Россия, Болгария, Париж, Бедрос Киркоров, Мария Захарова, Общество, Франция
Захарова рассказала о вкладе Бедроса Киркорова в сближение народов
Захарова: Бедрос Киркоров силой музыки делал все, чтобы люди становились ближе