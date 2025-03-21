https://ria.ru/20250321/kirkorov-2006466618.html
Песков приехал на церемонию прощания с Бедросом Киркоровым
Песков приехал на церемонию прощания с Бедросом Киркоровым - РИА Новости, 21.03.2025
Песков приехал на церемонию прощания с Бедросом Киркоровым
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков приехал проститься с народным артистом России Бедросом Киркоровым, официальный представитель Кремля отметил... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:29:00+03:00
2025-03-21T14:29:00+03:00
2025-03-21T16:02:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков приехал проститься с народным артистом России Бедросом Киркоровым, официальный представитель Кремля отметил роль исполнителя в отстаивании памятника Алеша в Болгарии, передает корреспондент РИА Новости.Киркоров скончался 18 марта в возрасте 92 лет из-за остановки сердца. Церемония прощания проходит в пятницу в Большом траурном зале Троекуровского кладбища."Сегодня прощаемся с Бедросом. Он уникальный человек, он прошел всю войну", - сказал Песков."Мало кто знает, что он был один из тех, кто отстаивал памятник Алеша в Пловдиве в Болгарии. И он поднял общественность с тем, чтобы не дать этот памятник снести", - добавил официальный представитель Кремля, отметив, что Киркоров многое сделал для российско-болгарских отношений.Песков приехал на Троекуровское кладбище с букетом красных роз. Кроме всего прочего, он подчеркнул, что Бедрос Киркоров всегда гордился своим сыном, и выразил уверенность, что, в свою очередь, Филипп Киркоров "всегда будет гордиться своим отцом".Бедрос Киркоров – лауреат международных конкурсов в Париже, Бухаресте, Варшаве. В 1992 году он стал первым среди иностранных граждан заслуженным артистом России. В 2012 году был удостоен звания народного артиста РФ. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2005).
https://ria.ru/20250321/bedros-1792341067.html
https://ria.ru/20250318/kirkorov--2005835566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
болгария, бедрос киркоров, дмитрий песков, россия
Культура, Болгария, Бедрос Киркоров, Дмитрий Песков, Россия
Песков приехал на церемонию прощания с Бедросом Киркоровым
Песков отметил роль Бедроса Киркорова в отстаивании памятника "Алеша" в Болгарии
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков приехал проститься с народным артистом России Бедросом Киркоровым, официальный представитель Кремля отметил роль исполнителя в отстаивании памятника Алеша в Болгарии, передает корреспондент РИА Новости.
Киркоров
скончался 18 марта в возрасте 92 лет из-за остановки сердца. Церемония прощания проходит в пятницу в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.
«
"Сегодня прощаемся с Бедросом. Он уникальный человек, он прошел всю войну", - сказал Песков
.
"Мало кто знает, что он был один из тех, кто отстаивал памятник Алеша в Пловдиве в Болгарии. И он поднял общественность с тем, чтобы не дать этот памятник снести", - добавил официальный представитель Кремля, отметив, что Киркоров многое сделал для российско-болгарских отношений.
Песков приехал на Троекуровское кладбище с букетом красных роз. Кроме всего прочего, он подчеркнул, что Бедрос Киркоров всегда гордился своим сыном, и выразил уверенность, что, в свою очередь, Филипп Киркоров "всегда будет гордиться своим отцом".
Бедрос Киркоров – лауреат международных конкурсов в Париже
, Бухаресте
, Варшаве
. В 1992 году он стал первым среди иностранных граждан заслуженным артистом России
. В 2012 году был удостоен звания народного артиста РФ. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2005).