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Песков приехал на церемонию прощания с Бедросом Киркоровым - РИА Новости, 21.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:29 21.03.2025 (обновлено: 16:02 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/kirkorov-2006466618.html
Песков приехал на церемонию прощания с Бедросом Киркоровым
Песков приехал на церемонию прощания с Бедросом Киркоровым - РИА Новости, 21.03.2025
Песков приехал на церемонию прощания с Бедросом Киркоровым
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков приехал проститься с народным артистом России Бедросом Киркоровым, официальный представитель Кремля отметил... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:29:00+03:00
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культура
болгария
бедрос киркоров
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков приехал проститься с народным артистом России Бедросом Киркоровым, официальный представитель Кремля отметил роль исполнителя в отстаивании памятника Алеша в Болгарии, передает корреспондент РИА Новости.Киркоров скончался 18 марта в возрасте 92 лет из-за остановки сердца. Церемония прощания проходит в пятницу в Большом траурном зале Троекуровского кладбища."Сегодня прощаемся с Бедросом. Он уникальный человек, он прошел всю войну", - сказал Песков."Мало кто знает, что он был один из тех, кто отстаивал памятник Алеша в Пловдиве в Болгарии. И он поднял общественность с тем, чтобы не дать этот памятник снести", - добавил официальный представитель Кремля, отметив, что Киркоров многое сделал для российско-болгарских отношений.Песков приехал на Троекуровское кладбище с букетом красных роз. Кроме всего прочего, он подчеркнул, что Бедрос Киркоров всегда гордился своим сыном, и выразил уверенность, что, в свою очередь, Филипп Киркоров "всегда будет гордиться своим отцом".Бедрос Киркоров – лауреат международных конкурсов в Париже, Бухаресте, Варшаве. В 1992 году он стал первым среди иностранных граждан заслуженным артистом России. В 2012 году был удостоен звания народного артиста РФ. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2005).
https://ria.ru/20250321/bedros-1792341067.html
https://ria.ru/20250318/kirkorov--2005835566.html
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болгария, бедрос киркоров, дмитрий песков, россия
Культура, Болгария, Бедрос Киркоров, Дмитрий Песков, Россия
Песков приехал на церемонию прощания с Бедросом Киркоровым

Песков отметил роль Бедроса Киркорова в отстаивании памятника "Алеша" в Болгарии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и певец Филипп Киркоров на церемонии прощания с народным артистом России Бедросом Киркоровым
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и певец Филипп Киркоров на церемонии прощания с народным артистом России Бедросом Киркоровым - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и певец Филипп Киркоров на церемонии прощания с народным артистом России Бедросом Киркоровым
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков приехал проститься с народным артистом России Бедросом Киркоровым, официальный представитель Кремля отметил роль исполнителя в отстаивании памятника Алеша в Болгарии, передает корреспондент РИА Новости.
Киркоров скончался 18 марта в возрасте 92 лет из-за остановки сердца. Церемония прощания проходит в пятницу в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.
«
"Сегодня прощаемся с Бедросом. Он уникальный человек, он прошел всю войну", - сказал Песков.
"Мало кто знает, что он был один из тех, кто отстаивал памятник Алеша в Пловдиве в Болгарии. И он поднял общественность с тем, чтобы не дать этот памятник снести", - добавил официальный представитель Кремля, отметив, что Киркоров многое сделал для российско-болгарских отношений.
Певец Бедрос Киркоров - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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Песков приехал на Троекуровское кладбище с букетом красных роз. Кроме всего прочего, он подчеркнул, что Бедрос Киркоров всегда гордился своим сыном, и выразил уверенность, что, в свою очередь, Филипп Киркоров "всегда будет гордиться своим отцом".
Бедрос Киркоров – лауреат международных конкурсов в Париже, Бухаресте, Варшаве. В 1992 году он стал первым среди иностранных граждан заслуженным артистом России. В 2012 году был удостоен звания народного артиста РФ. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2005).
Певец Бедрос Киркоров - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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КультураБолгарияБедрос КиркоровДмитрий ПесковРоссия
 
 
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