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Люди несут цветы к месту прощания с Бедросом Киркоровым
Люди несут цветы к месту прощания с Бедросом Киркоровым - РИА Новости, 21.03.2025
Люди несут цветы к месту прощания с Бедросом Киркоровым
Люди несут цветы к Большому траурному залу на Троекуровском кладбище, где пройдет прощание с народным артистом России, певцом Бедросом Киркоровым, передает... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:29:00+03:00
2025-03-21T14:29:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Люди несут цветы к Большому траурному залу на Троекуровском кладбище, где пройдет прощание с народным артистом России, певцом Бедросом Киркоровым, передает корреспондент РИА Новости. Киркоров скончался 18 марта в возрасте 92 лет из-за остановки сердца. Церемония прощания начнется на Троекуровском кладбище в 14.00. У траурного зала собираются поклонники артиста с цветами в руках. Бедрос Киркоров – лауреат международных конкурсов в Париже, Бухаресте, Варшаве. В 1992 году он стал первым среди иностранных граждан заслуженным артистом России. В 2012 году был удостоен звания народного артиста РФ. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2005).
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Прощание с Бедросом Киркоровым на Троекуровском кладбище в Москве
На Троекуровском кладбище прощаются с Бедросом Киркоровым. На церемонию приехали Дмитрий Песков, Григорий Лепс, Иосиф Пригожин, Валерия и многие другие.
2025-03-21T14:29
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россия, париж, бухарест, бедрос киркоров
Культура, Россия, Париж, Бухарест, Бедрос Киркоров
Люди несут цветы к месту прощания с Бедросом Киркоровым
Люди несут цветы к месту прощания с народным артистом России Бедросом Киркоровым