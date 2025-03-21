Киркоров анонсировал публикацию уникальных фактов о его отце
Киркоров заявил о скорой публикации уникальных фактов из жизни его отца
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПоказ Дома моды Аники Керимовой в коллаборации с Мартином Киркоровым
Показ Дома моды Аники Керимовой в коллаборации с Мартином Киркоровым. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Народный артист РФ, певец Филипп Киркоров в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что, возможно, в скором времени будут опубликованы уникальные факты из жизни его отца, народного артиста России Бедроса Киркорова.
Ранее Филипп Киркоров сообщил о смерти своего отца. Представитель Киркорова-младшего Екатерина Успенская уточняла РИА Новости, что 92-летний артист скончался из-за остановки сердца. Церемония прощания с Бедросом Киркоровым пройдет в пятницу в Большом траурном зале, после его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
"Он - просто ходячая энциклопедия. Мы уже понимали, что папа сдает и совсем слаб. Но он был в полном разуме, он помнил все. Он наговаривал в течение последнего года какие-то удивительные факты своей жизни, биографии, истории… Все такие подробности мы успели запечатлеть на пленке, в записях. Так что, может быть, в ближайшее время мы опубликуем эти удивительные воспоминания, которые даже я не все знал", - сказал Киркоров-младший.
По словам Филиппа Киркорова, его отец до последнего, пока мог ходить, занимался благотворительностью, проведением детских фестивалей, помогал детям, преподавал.
"Закончился великий путь моего папы, но он закончился здесь, на земле. Но в моем сердце он останется навсегда… Сегодня сердце и душу переполняет боль. Но я следую заветам великих артистов, Людмила Гурченко говорила мне всегда: "Держи фасон, лопни, но держи фасон. Всегда оставайся артистом". Папа, я даю тебе слово, что так и будет. Я думаю, что этот тяжелейший день мы преодолеем. Он весенний, солнечный - такой, каким отец был в жизни", - добавил артист.
Долина высказалась о таланте Бедроса Киркорова
18 марта, 19:08