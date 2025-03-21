https://ria.ru/20250321/kirkorov-2006401109.html

Киркоров анонсировал публикацию уникальных фактов о его отце

Киркоров анонсировал публикацию уникальных фактов о его отце - РИА Новости, 21.03.2025

Киркоров анонсировал публикацию уникальных фактов о его отце

Народный артист РФ, певец Филипп Киркоров в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что, возможно, в скором времени будут опубликованы уникальные факты из жизни... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T11:00:00+03:00

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2025-03-21T11:00:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Народный артист РФ, певец Филипп Киркоров в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что, возможно, в скором времени будут опубликованы уникальные факты из жизни его отца, народного артиста России Бедроса Киркорова. Ранее Филипп Киркоров сообщил о смерти своего отца. Представитель Киркорова-младшего Екатерина Успенская уточняла РИА Новости, что 92-летний артист скончался из-за остановки сердца. Церемония прощания с Бедросом Киркоровым пройдет в пятницу в Большом траурном зале, после его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. "Он - просто ходячая энциклопедия. Мы уже понимали, что папа сдает и совсем слаб. Но он был в полном разуме, он помнил все. Он наговаривал в течение последнего года какие-то удивительные факты своей жизни, биографии, истории… Все такие подробности мы успели запечатлеть на пленке, в записях. Так что, может быть, в ближайшее время мы опубликуем эти удивительные воспоминания, которые даже я не все знал", - сказал Киркоров-младший. По словам Филиппа Киркорова, его отец до последнего, пока мог ходить, занимался благотворительностью, проведением детских фестивалей, помогал детям, преподавал. "Закончился великий путь моего папы, но он закончился здесь, на земле. Но в моем сердце он останется навсегда… Сегодня сердце и душу переполняет боль. Но я следую заветам великих артистов, Людмила Гурченко говорила мне всегда: "Держи фасон, лопни, но держи фасон. Всегда оставайся артистом". Папа, я даю тебе слово, что так и будет. Я думаю, что этот тяжелейший день мы преодолеем. Он весенний, солнечный - такой, каким отец был в жизни", - добавил артист. Бедрос Киркоров – лауреат международных конкурсов в Париже, Бухаресте, Варшаве. В 1992 году он стал первым среди иностранных граждан заслуженным артистом России. В 2012 году был удостоен звания народного артиста РФ. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2005).

https://ria.ru/20250318/kirkorov--2005835566.html

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Варвара Скокшина

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