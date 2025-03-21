https://ria.ru/20250321/kirill-2006405946.html

Патриарх Кирилл наградил Лаврова орденом Александра Невского

Патриарх Кирилл наградил Лаврова орденом Александра Невского - РИА Новости, 21.03.2025

Патриарх Кирилл наградил Лаврова орденом Александра Невского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил министра иностранных дел России Сергея Лаврова ордена Александра Невского за вклад в развитие... РИА Новости, 21.03.2025

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2025-03-21T11:23:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил министра иностранных дел России Сергея Лаврова ордена Александра Невского за вклад в развитие церковно-государственных отношений, говорится в публикации на сайте РПЦ. В пятницу Лаврову исполняется 75 лет. Он остается на должности министра иностранных дел России больше 20 лет. "Во внимание к вкладу в развитие церковно-государственных отношений и в связи с отмечаемым юбилеем полагаю справедливым удостоить вас ордена благоверного великого князя Александра Невского (I степени)… Желаю вам неоскудевающих сил, щедрой помощи Божией и успехов в дальнейших трудах на пользу Отечества", - написал патриарх Кирилл. По его словам, Лавров на посту министра иностранных дел показывает "высочайший профессионализм, приверженность правде и справедливости, умение добиваться оптимального решения задач". "Неустанными усилиями возглавляемого вами ведомства многое делается для укрепления международного авторитета нашей страны, отстаивания национальных интересов, поддержки соотечественников, защиты на мировой арене исторической правды и традиционных духовно-нравственных ценностей. Особую признательность хотел бы выразить вам за многолетнее и плодотворное сотрудничество министерства иностранных дел с Русской православной церковью. Надеюсь, что наше взаимодействие будет и впредь способствовать укреплению подлинного суверенитета страны и упрочению ее лидерских позиций в мире, сплочению народа, созиданию спокойной и благополучной жизни сограждан", - заключил патриарх Кирилл. В свою очередь председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда поблагодарил Сергея Лаврова за "защиту православия на всех международных треках", и помощь, которую Русской церкви оказывает министерство иностранных дел, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Легойды. Также он пожелал юбиляру "надежных, верных помощников и помощи Божией".

https://ria.ru/20250321/lavrov-2006400709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сергей лавров, александр невский, владимир легойда, русская православная церковь, московский патриархат