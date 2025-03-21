https://ria.ru/20250321/kinolog-2006348165.html

Кинолог раскритиковал предложение варить из бродячих собак мыло

Кинолог раскритиковал предложение варить из бродячих собак мыло - РИА Новости, 21.03.2025

Кинолог раскритиковал предложение варить из бродячих собак мыло

Бродячих собак в Советском Союзе не использовали для изготовления мыла, предложения "возобновить" такое производство сегодня звучат дико, особенно учитывая, что РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T02:21:00+03:00

2025-03-21T02:21:00+03:00

2025-03-21T02:21:00+03:00

общество

ссср

владимир голубев (кинолог)

госдума рф

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Бродячих собак в Советском Союзе не использовали для изготовления мыла, предложения "возобновить" такое производство сегодня звучат дико, особенно учитывая, что человек всё меньше обращает внимание на утилитарные качества собак и всё больше ценит их как компаньонов, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. Ранее депутат Госдумы Николай Цед предложил использовать бездомных собак для того, чтобы варить из них мыло. Парламентарий утверждает, что такая практика существовала в СССР, а сейчас животные, сбивающиеся в стаи, становятся "зубастым оружием". "Страшно и удивительно слышать такие инициативы в XXI веке от людей, тем более людей, наделённых властью. Инициатива депутата Госдумы Николая Цеда, предлагающего варить мыло из бродячих собак, кроме как пугающе, звучит ещё и абсурдно", - сказал Голубев. Он уточнил, что в последние десятилетия наблюдается принципиальное изменение в социальной роли домашних животных и значительное снижение их утилитарной функции. Сейчас собак всё чаще заводят не для охраны и рабочих обязанностей, а как компаньона. "Люди стали относиться к питомцам более эмоционально: для многих владельцев собака – это уже полноценный член семьи и лучший друг. Отношение к питомцам становится более осознанным, ответственным и открытым. Также активно развивается дог-френдли культура: сейчас есть много кафе и даже офисов, куда можно прийти вместе с питомцем", - добавил президент РКФ. При этом "советскую практику варить из бездомных собак мыло" он назвал не более чем городской легендой, не находящей подтверждения.

https://ria.ru/20250318/sobaki-2005620032.html

https://ria.ru/20250227/sobaki-2001868276.html

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общество, ссср, владимир голубев (кинолог), госдума рф, российская кинологическая федерация (ркф)