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Минобороны прокомментировало ночную атаку Киева на станцию "Суджа"

Минобороны прокомментировало ночную атаку Киева на станцию "Суджа" - РИА Новости, 21.03.2025

Минобороны прокомментировало ночную атаку Киева на станцию "Суджа"

Киевский режим в ночь на 21 марта намеренно подорвал газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области в сотнях метров от границы, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T13:40:00+03:00

2025-03-21T13:40:00+03:00

2025-03-21T14:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Киевский режим в ночь на 21 марта намеренно подорвал газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области в сотнях метров от границы, сообщили в Минобороны РФ. "Ночью 21 марта 2025 года около 00 часов 20 минут киевским режимом преднамеренно осуществлен подрыв расположенной в нескольких сотнях метров от государственной границы со стороны Курской области газоизмерительной станции "Суджа", - говорится в сообщении.

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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность