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В Курской области 43 тысячи человек признали потерпевшими от действий ВСУ

В Курской области 43 тысячи человек признали потерпевшими от действий ВСУ - РИА Новости, 21.03.2025

В Курской области 43 тысячи человек признали потерпевшими от действий ВСУ

Российские следователи признали 43 тысячи человек потерпевшими от преступлений киевского режима в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T09:03:00+03:00

2025-03-21T09:03:00+03:00

2025-03-21T09:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

мариуполь

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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КУРСК, 21 мар – РИА Новости. Российские следователи признали 43 тысячи человек потерпевшими от преступлений киевского режима в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Александру Бастрыкину доложено, что следователи продолжают работу с жителями региона, пострадавшими от преступлений украинских вооруженных формирований. Уже признаны потерпевшими 43 тысячи человек", - сказали в ведомстве. В пресс-службе добавили, что жители освобожденных населенных пунктов сообщают, что украинские войска запрещали им эвакуироваться и использовали их в качестве живого щита. "Таким же образом представители ВСУ ранее действовали в Мариуполе и других населенных пунктах по отношению к мирному населению. Все указанные факты фиксируются в рамках уголовных дел", - подчеркнули в СК.

https://ria.ru/20250119/zakharova-1994471795.html

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курская область, россия, мариуполь, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, общество