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В Курской области 43 тысячи человек признали потерпевшими от действий ВСУ
В Курской области 43 тысячи человек признали потерпевшими от действий ВСУ - РИА Новости, 21.03.2025
В Курской области 43 тысячи человек признали потерпевшими от действий ВСУ
Российские следователи признали 43 тысячи человек потерпевшими от преступлений киевского режима в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T09:03:00+03:00
2025-03-21T09:03:00+03:00
2025-03-21T09:03:00+03:00
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александр бастрыкин
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КУРСК, 21 мар – РИА Новости. Российские следователи признали 43 тысячи человек потерпевшими от преступлений киевского режима в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Александру Бастрыкину доложено, что следователи продолжают работу с жителями региона, пострадавшими от преступлений украинских вооруженных формирований. Уже признаны потерпевшими 43 тысячи человек", - сказали в ведомстве. В пресс-службе добавили, что жители освобожденных населенных пунктов сообщают, что украинские войска запрещали им эвакуироваться и использовали их в качестве живого щита. "Таким же образом представители ВСУ ранее действовали в Мариуполе и других населенных пунктах по отношению к мирному населению. Все указанные факты фиксируются в рамках уголовных дел", - подчеркнули в СК.
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курская область, россия, мариуполь, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Мариуполь, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Общество
В Курской области 43 тысячи человек признали потерпевшими от действий ВСУ
СК признал 43 тысячи человек в Курской области потерпевшими от преступлений ВСУ