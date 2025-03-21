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Подстанция, из-за которой закрылся аэропорт Хитроу, продолжает гореть - РИА Новости, 21.03.2025
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09:28 21.03.2025 (обновлено: 09:29 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/khitrou-2006376759.html
Подстанция, из-за которой закрылся аэропорт Хитроу, продолжает гореть
Подстанция, из-за которой закрылся аэропорт Хитроу, продолжает гореть - РИА Новости, 21.03.2025
Подстанция, из-за которой закрылся аэропорт Хитроу, продолжает гореть
Подстанция, из-за пожара на которой закрылся лондонский аэропорт Хитроу, продолжает гореть, причина возгорания все еще устанавливается, заявил начальник участка РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T09:28:00+03:00
2025-03-21T09:29:00+03:00
происшествия
лондон
закрытие аэропорта хитроу из-за пожара на подстанции
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Подстанция, из-за пожара на которой закрылся лондонский аэропорт Хитроу, продолжает гореть, причина возгорания все еще устанавливается, заявил начальник участка пожарной бригады Лондона Пол Морган в интервью телеканалу CNN."Подстанция на данный момент все еще горит. Пожарные работают над тем, чтобы изолировать электричество, что тогда позволит им потушить пожар с помощью противопожарной пены", - отметил Морган.По его словам, причина пожара все еще устанавливается. Он также указал на то, что пожар удалось локализовать.Аэропорт Хитроу обесточен из-за пожара и будет закрыт до 02.59 мск 22 марта.Пожар произошел на подстанции примерно в 2,5 километра от Хитроу. Лондонская пожарная бригада сообщала, что на месте происшествия работают десять машин и около 70 пожарных.Лондонский Хитроу - один из самых загруженных аэропортов в мире, в прошлом году он принял рекордное количество пассажиров - 83,9 миллиона человек. Примерно каждые 45 секунд в аэропорту приземляется или взлетает самолет.
https://ria.ru/20250321/khitrou-2006360213.html
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Пожар в лондонском аэропорту Хитроу
Лондонский аэропорт Хитроу из-за пожара на электроподстанции ждут "значительные перебои в работе в ближайшие дни", сообщает Sky News. Тем временем в соцсетях публикуют кадры, как утверждаются, этого пожара.
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происшествия, лондон, закрытие аэропорта хитроу из-за пожара на подстанции
Происшествия, Лондон, Закрытие аэропорта Хитроу из-за пожара на подстанции
Подстанция, из-за которой закрылся аэропорт Хитроу, продолжает гореть

Подстанция, из-за пожара на которой закрылся аэропорт Хитроу, продолжает гореть

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Подстанция, из-за пожара на которой закрылся лондонский аэропорт Хитроу, продолжает гореть, причина возгорания все еще устанавливается, заявил начальник участка пожарной бригады Лондона Пол Морган в интервью телеканалу CNN.
"Подстанция на данный момент все еще горит. Пожарные работают над тем, чтобы изолировать электричество, что тогда позволит им потушить пожар с помощью противопожарной пены", - отметил Морган.
Аэропорт Хитроу в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
СМИ: аэропорт Хитроу из-за пожара ожидает перебои в работе в ближайшие дни
06:32
По его словам, причина пожара все еще устанавливается. Он также указал на то, что пожар удалось локализовать.
Аэропорт Хитроу обесточен из-за пожара и будет закрыт до 02.59 мск 22 марта.
Пожар произошел на подстанции примерно в 2,5 километра от Хитроу. Лондонская пожарная бригада сообщала, что на месте происшествия работают десять машин и около 70 пожарных.
Лондонский Хитроу - один из самых загруженных аэропортов в мире, в прошлом году он принял рекордное количество пассажиров - 83,9 миллиона человек. Примерно каждые 45 секунд в аэропорту приземляется или взлетает самолет.
Лондонский аэропорт Хитроу - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Закрытие аэропорта Хитроу из-за пожара может затронуть 1351 рейс
08:45
 
ПроисшествияЛондонЗакрытие аэропорта Хитроу из-за пожара на подстанции
 
 
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