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Подстанция, из-за которой закрылся аэропорт Хитроу, продолжает гореть

Подстанция, из-за которой закрылся аэропорт Хитроу, продолжает гореть - РИА Новости, 21.03.2025

Подстанция, из-за которой закрылся аэропорт Хитроу, продолжает гореть

Подстанция, из-за пожара на которой закрылся лондонский аэропорт Хитроу, продолжает гореть, причина возгорания все еще устанавливается, заявил начальник участка РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T09:28:00+03:00

2025-03-21T09:28:00+03:00

2025-03-21T09:29:00+03:00

происшествия

лондон

закрытие аэропорта хитроу из-за пожара на подстанции

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Подстанция, из-за пожара на которой закрылся лондонский аэропорт Хитроу, продолжает гореть, причина возгорания все еще устанавливается, заявил начальник участка пожарной бригады Лондона Пол Морган в интервью телеканалу CNN."Подстанция на данный момент все еще горит. Пожарные работают над тем, чтобы изолировать электричество, что тогда позволит им потушить пожар с помощью противопожарной пены", - отметил Морган.По его словам, причина пожара все еще устанавливается. Он также указал на то, что пожар удалось локализовать.Аэропорт Хитроу обесточен из-за пожара и будет закрыт до 02.59 мск 22 марта.Пожар произошел на подстанции примерно в 2,5 километра от Хитроу. Лондонская пожарная бригада сообщала, что на месте происшествия работают десять машин и около 70 пожарных.Лондонский Хитроу - один из самых загруженных аэропортов в мире, в прошлом году он принял рекордное количество пассажиров - 83,9 миллиона человек. Примерно каждые 45 секунд в аэропорту приземляется или взлетает самолет.

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лондон

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Пожар в лондонском аэропорту Хитроу Лондонский аэропорт Хитроу из-за пожара на электроподстанции ждут "значительные перебои в работе в ближайшие дни", сообщает Sky News. Тем временем в соцсетях публикуют кадры, как утверждаются, этого пожара. 2025-03-21T09:28 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, лондон, закрытие аэропорта хитроу из-за пожара на подстанции