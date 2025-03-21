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Закрытие аэропорта Хитроу из-за пожара может затронуть 1351 рейс
Закрытие аэропорта Хитроу из-за пожара может затронуть 1351 рейс - РИА Новости, 21.03.2025
Закрытие аэропорта Хитроу из-за пожара может затронуть 1351 рейс
Закрытие из-за пожара лондонского аэропорта "Хитроу" затронет по меньшей мере 1351 рейс, сообщает мониторинговый сервис Flightradar24. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T08:45:00+03:00
2025-03-21T08:45:00+03:00
2025-03-21T09:06:00+03:00
великобритания
закрытие аэропорта хитроу из-за пожара на подстанции
в мире
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Закрытие из-за пожара лондонского аэропорта "Хитроу" затронет по меньшей мере 1351 рейс, сообщает мониторинговый сервис Flightradar24.Эта воздушная гавань - одна из самых загруженных в мире. В прошлом году она приняла рекордное количество пассажиров - 83,9 миллиона человек. Примерно каждые 45 секунд в аэропорту приземляется или взлетает самолет."Сегодняшнее полное закрытие "Хитроу" затронет по меньшей мере 1351 рейс из "Хитроу" и в него", - говорится в сообщении сервиса, опубликованном в соцсети X.Отмечается, что среди этих рейсов не учитываются те, которые могут отменить или задержать из-за того, что самолет по той или иной причине находится не на своем месте.Пожар произошел на подстанции примерно в 2,5 километра от "Хитроу". Лондонская пожарная бригада сообщила, что на месте происшествия работают десять машин и около 70 пожарных. Из-за пожара аэропорт обесточен и будет закрыт до 02.59 мск 22 марта.
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Пожар в лондонском аэропорту Хитроу
Лондонский аэропорт Хитроу из-за пожара на электроподстанции ждут "значительные перебои в работе в ближайшие дни", сообщает Sky News. Тем временем в соцсетях публикуют кадры, как утверждаются, этого пожара.
2025-03-21T08:45
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великобритания, закрытие аэропорта хитроу из-за пожара на подстанции, в мире
Великобритания, Закрытие аэропорта Хитроу из-за пожара на подстанции, В мире
Закрытие аэропорта Хитроу из-за пожара может затронуть 1351 рейс
Flightradar: закрытие аэропорта Хитроу из-за пожара может затронуть 1351 рейс