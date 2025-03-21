Рейтинг@Mail.ru
Более 100 авиарейсов перенаправят в другие аэропорты из-за пожара в Хитроу - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:10 21.03.2025 (обновлено: 10:43 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/khitrou-2006362264.html
Более 100 авиарейсов перенаправят в другие аэропорты из-за пожара в Хитроу
Более 100 авиарейсов перенаправят в другие аэропорты из-за пожара в Хитроу - РИА Новости, 21.03.2025
Более 100 авиарейсов перенаправят в другие аэропорты из-за пожара в Хитроу
Более 100 рейсов, направляющихся в закрытый из-за пожара лондонский аэропорт Хитроу, перенаправят в другие аэропорты или вернут в аэропорты вылета, сообщает... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T07:10:00+03:00
2025-03-21T10:43:00+03:00
в мире
лондон
аэропорт хитроу
закрытие аэропорта хитроу из-за пожара на подстанции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006396877_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fb6824cf167d0b89696806a8eec993bf.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Более 100 рейсов, направляющихся в закрытый из-за пожара лондонский аэропорт Хитроу, перенаправят в другие аэропорты или вернут в аэропорты вылета, сообщает мониторинговый сервис Flightradar24. Аэропорт Хитроу обесточен из-за пожара и будет закрыт до 02.59 мск 22 марта. "В настоящее время в воздухе находятся 120 самолетов, которые будут перенаправлены в другие аэропорты или вернутся на места вылета", - говорится в сообщении сервиса по поводу ситуации в Хитроу. Пожар произошел на подстанции примерно в 2,5 километра от Хитроу. Лондонская пожарная бригада сообщила, что на месте происшествия работают десять машин и около 70 пожарных. Лондонский Хитроу - один из самых загруженных аэропортов в мире, в прошлом году он принял рекордное количество пассажиров - 83,9 миллиона человек. Примерно каждые 45 секунд в аэропорту приземляется или взлетает самолет.
https://ria.ru/20250321/khitrou-2006360213.html
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006396877_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b02aa77a7186463adf333a35be1a9123.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лондон, аэропорт хитроу, закрытие аэропорта хитроу из-за пожара на подстанции
В мире, Лондон, аэропорт Хитроу, Закрытие аэропорта Хитроу из-за пожара на подстанции
Более 100 авиарейсов перенаправят в другие аэропорты из-за пожара в Хитроу

Flightradar24: более ста рейсов перенаправят из-за пожара в Хитроу

© Getty Images / PA Images/James WeechАварийные службы в районе горящей электрической подстанции Норт-Хайд в Лондоне. 21 марта 2025
Аварийные службы в районе горящей электрической подстанции Норт-Хайд в Лондоне. 21 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Getty Images / PA Images/James Weech
Аварийные службы в районе горящей электрической подстанции Норт-Хайд в Лондоне. 21 марта 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Более 100 рейсов, направляющихся в закрытый из-за пожара лондонский аэропорт Хитроу, перенаправят в другие аэропорты или вернут в аэропорты вылета, сообщает мониторинговый сервис Flightradar24.
Аэропорт Хитроу обесточен из-за пожара и будет закрыт до 02.59 мск 22 марта.
"В настоящее время в воздухе находятся 120 самолетов, которые будут перенаправлены в другие аэропорты или вернутся на места вылета", - говорится в сообщении сервиса по поводу ситуации в Хитроу.
Пожар произошел на подстанции примерно в 2,5 километра от Хитроу. Лондонская пожарная бригада сообщила, что на месте происшествия работают десять машин и около 70 пожарных.
Лондонский Хитроу - один из самых загруженных аэропортов в мире, в прошлом году он принял рекордное количество пассажиров - 83,9 миллиона человек. Примерно каждые 45 секунд в аэропорту приземляется или взлетает самолет.
Аэропорт Хитроу в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
СМИ: аэропорт Хитроу из-за пожара ожидает перебои в работе в ближайшие дни
06:32
 
В миреЛондонаэропорт ХитроуЗакрытие аэропорта Хитроу из-за пожара на подстанции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала