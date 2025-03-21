https://ria.ru/20250321/khitrou-2006362264.html
Более 100 авиарейсов перенаправят в другие аэропорты из-за пожара в Хитроу
Более 100 авиарейсов перенаправят в другие аэропорты из-за пожара в Хитроу - РИА Новости, 21.03.2025
Более 100 авиарейсов перенаправят в другие аэропорты из-за пожара в Хитроу
Более 100 рейсов, направляющихся в закрытый из-за пожара лондонский аэропорт Хитроу, перенаправят в другие аэропорты или вернут в аэропорты вылета, сообщает... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T07:10:00+03:00
2025-03-21T07:10:00+03:00
2025-03-21T10:43:00+03:00
в мире
лондон
аэропорт хитроу
закрытие аэропорта хитроу из-за пожара на подстанции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006396877_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fb6824cf167d0b89696806a8eec993bf.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Более 100 рейсов, направляющихся в закрытый из-за пожара лондонский аэропорт Хитроу, перенаправят в другие аэропорты или вернут в аэропорты вылета, сообщает мониторинговый сервис Flightradar24. Аэропорт Хитроу обесточен из-за пожара и будет закрыт до 02.59 мск 22 марта. "В настоящее время в воздухе находятся 120 самолетов, которые будут перенаправлены в другие аэропорты или вернутся на места вылета", - говорится в сообщении сервиса по поводу ситуации в Хитроу. Пожар произошел на подстанции примерно в 2,5 километра от Хитроу. Лондонская пожарная бригада сообщила, что на месте происшествия работают десять машин и около 70 пожарных. Лондонский Хитроу - один из самых загруженных аэропортов в мире, в прошлом году он принял рекордное количество пассажиров - 83,9 миллиона человек. Примерно каждые 45 секунд в аэропорту приземляется или взлетает самолет.
https://ria.ru/20250321/khitrou-2006360213.html
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006396877_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b02aa77a7186463adf333a35be1a9123.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, аэропорт хитроу, закрытие аэропорта хитроу из-за пожара на подстанции
В мире, Лондон, аэропорт Хитроу, Закрытие аэропорта Хитроу из-за пожара на подстанции
Более 100 авиарейсов перенаправят в другие аэропорты из-за пожара в Хитроу
Flightradar24: более ста рейсов перенаправят из-за пожара в Хитроу