https://ria.ru/20250321/khitrou-2006362264.html

Более 100 авиарейсов перенаправят в другие аэропорты из-за пожара в Хитроу

Более 100 авиарейсов перенаправят в другие аэропорты из-за пожара в Хитроу - РИА Новости, 21.03.2025

Более 100 авиарейсов перенаправят в другие аэропорты из-за пожара в Хитроу

Более 100 рейсов, направляющихся в закрытый из-за пожара лондонский аэропорт Хитроу, перенаправят в другие аэропорты или вернут в аэропорты вылета, сообщает... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T07:10:00+03:00

2025-03-21T07:10:00+03:00

2025-03-21T10:43:00+03:00

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закрытие аэропорта хитроу из-за пожара на подстанции

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Более 100 рейсов, направляющихся в закрытый из-за пожара лондонский аэропорт Хитроу, перенаправят в другие аэропорты или вернут в аэропорты вылета, сообщает мониторинговый сервис Flightradar24. Аэропорт Хитроу обесточен из-за пожара и будет закрыт до 02.59 мск 22 марта. "В настоящее время в воздухе находятся 120 самолетов, которые будут перенаправлены в другие аэропорты или вернутся на места вылета", - говорится в сообщении сервиса по поводу ситуации в Хитроу. Пожар произошел на подстанции примерно в 2,5 километра от Хитроу. Лондонская пожарная бригада сообщила, что на месте происшествия работают десять машин и около 70 пожарных. Лондонский Хитроу - один из самых загруженных аэропортов в мире, в прошлом году он принял рекордное количество пассажиров - 83,9 миллиона человек. Примерно каждые 45 секунд в аэропорту приземляется или взлетает самолет.

https://ria.ru/20250321/khitrou-2006360213.html

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в мире, лондон, аэропорт хитроу, закрытие аэропорта хитроу из-за пожара на подстанции