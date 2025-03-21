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СМИ: аэропорт Хитроу из-за пожара ожидает перебои в работе в ближайшие дни - РИА Новости, 21.03.2025
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06:32 21.03.2025 (обновлено: 07:33 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/khitrou-2006360213.html
СМИ: аэропорт Хитроу из-за пожара ожидает перебои в работе в ближайшие дни
СМИ: аэропорт Хитроу из-за пожара ожидает перебои в работе в ближайшие дни - РИА Новости, 21.03.2025
СМИ: аэропорт Хитроу из-за пожара ожидает перебои в работе в ближайшие дни
Лондонский аэропорт Хитроу из-за пожара на электроподстанции ожидает значительные перебои в работе в ближайшие дни, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T06:32:00+03:00
2025-03-21T07:33:00+03:00
в мире
лондон
аэропорт хитроу
закрытие аэропорта хитроу из-за пожара на подстанции
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Лондонский аэропорт Хитроу из-за пожара на электроподстанции ожидает значительные перебои в работе в ближайшие дни, сообщает телеканал Sky News. Ранее сообщалось, что аэропорт Хитроу из-за пожара обесточен и будет закрыт до 23 часов 59 минут 21 марта (02.59 мск 22 марта). "В то время как пожарные команды реагируют на инцидент, у нас нет ясности относительно того, когда электричество может быть надежно восстановлено. Мы ожидаем значительных перебоев в работе в ближайшие дни", - заявил представитель Хитроу. Пожар произошел на подстанции примерно в 2,5 километрах от Хитроу. Лондонская пожарная бригада сообщила, что на месте происшествия работают десять машин и около 70 пожарных.Лондонский Хитроу - один из самых загруженных аэропортов в мире, в прошлом году он принял рекордное количество пассажиров - 83,9 миллиона человек. Примерно каждые 45 секунд в аэропорту приземляется или взлетает самолет.
https://ria.ru/20250201/ssha-1996743956.html
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в мире, лондон, аэропорт хитроу, закрытие аэропорта хитроу из-за пожара на подстанции
В мире, Лондон, аэропорт Хитроу, Закрытие аэропорта Хитроу из-за пожара на подстанции
СМИ: аэропорт Хитроу из-за пожара ожидает перебои в работе в ближайшие дни

Sky News: аэропорт Хитроу из-за пожара ожидает перебои в работе в ближайшие дни

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкАэропорт "Хитроу" в Лондоне
Аэропорт Хитроу в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Аэропорт "Хитроу" в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Лондонский аэропорт Хитроу из-за пожара на электроподстанции ожидает значительные перебои в работе в ближайшие дни, сообщает телеканал Sky News.
Ранее сообщалось, что аэропорт Хитроу из-за пожара обесточен и будет закрыт до 23 часов 59 минут 21 марта (02.59 мск 22 марта).
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"В то время как пожарные команды реагируют на инцидент, у нас нет ясности относительно того, когда электричество может быть надежно восстановлено. Мы ожидаем значительных перебоев в работе в ближайшие дни", - заявил представитель Хитроу.
Пожар произошел на подстанции примерно в 2,5 километрах от Хитроу. Лондонская пожарная бригада сообщила, что на месте происшествия работают десять машин и около 70 пожарных.
Лондонский Хитроу - один из самых загруженных аэропортов в мире, в прошлом году он принял рекордное количество пассажиров - 83,9 миллиона человек. Примерно каждые 45 секунд в аэропорту приземляется или взлетает самолет.
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В миреЛондонаэропорт ХитроуЗакрытие аэропорта Хитроу из-за пожара на подстанции
 
 
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