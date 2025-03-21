https://ria.ru/20250321/khitrou-2006360213.html

СМИ: аэропорт Хитроу из-за пожара ожидает перебои в работе в ближайшие дни

СМИ: аэропорт Хитроу из-за пожара ожидает перебои в работе в ближайшие дни - РИА Новости, 21.03.2025

СМИ: аэропорт Хитроу из-за пожара ожидает перебои в работе в ближайшие дни

Лондонский аэропорт Хитроу из-за пожара на электроподстанции ожидает значительные перебои в работе в ближайшие дни, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T06:32:00+03:00

2025-03-21T06:32:00+03:00

2025-03-21T07:33:00+03:00

в мире

лондон

аэропорт хитроу

закрытие аэропорта хитроу из-за пожара на подстанции

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155847/61/1558476199_535:0:3806:1840_1920x0_80_0_0_1f8251e6a9076bac9421b4dbb1a203e6.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Лондонский аэропорт Хитроу из-за пожара на электроподстанции ожидает значительные перебои в работе в ближайшие дни, сообщает телеканал Sky News. Ранее сообщалось, что аэропорт Хитроу из-за пожара обесточен и будет закрыт до 23 часов 59 минут 21 марта (02.59 мск 22 марта). "В то время как пожарные команды реагируют на инцидент, у нас нет ясности относительно того, когда электричество может быть надежно восстановлено. Мы ожидаем значительных перебоев в работе в ближайшие дни", - заявил представитель Хитроу. Пожар произошел на подстанции примерно в 2,5 километрах от Хитроу. Лондонская пожарная бригада сообщила, что на месте происшествия работают десять машин и около 70 пожарных.Лондонский Хитроу - один из самых загруженных аэропортов в мире, в прошлом году он принял рекордное количество пассажиров - 83,9 миллиона человек. Примерно каждые 45 секунд в аэропорту приземляется или взлетает самолет.

https://ria.ru/20250201/ssha-1996743956.html

https://ria.ru/20250215/pozhar-1999510030.html

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лондон, аэропорт хитроу, закрытие аэропорта хитроу из-за пожара на подстанции