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Аэропорт Хитроу будет закрыт до субботы из-за пожара на электроподстанции

Аэропорт Хитроу будет закрыт до субботы из-за пожара на электроподстанции - РИА Новости, 21.03.2025

Аэропорт Хитроу будет закрыт до субботы из-за пожара на электроподстанции

Лондонский аэропорт Хитроу будет закрыт почти на сутки из-за пожара на электроподстанции. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T06:19:00+03:00

2025-03-21T06:19:00+03:00

2025-03-21T10:38:00+03:00

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закрытие аэропорта хитроу из-за пожара на подстанции

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Лондонский аэропорт Хитроу будет закрыт почти на сутки из-за пожара на электроподстанции."В связи с пожаром на электрической подстанции, питающей аэропорт, в Хитроу наблюдается значительное отключение электроэнергии", — говорится в заявлении аэропорта.Пожар произошел на подстанции примерно в 2,5 километра от Хитроу. На месте происшествия работают десять машин и около 70 спасателей. Около 150 человек эвакуировали, выставлено 200-метровое оцепление. Жителей призвали держать окна и двери закрытыми из-за "значительного количества дыма".Без электричества остались около 16 тысяч домов. По оценкам оператора Scottish and Southern Electricity Networks, проблема будет решена к трем часам утра.Ради обеспечения безопасности воздушную гавань закроют до 23:59 21 марта. Телеканал Sky News сообщает, что Хитроу ждут серьезные перебои в работе в ближайшие дни. Пассажирам рекомендовали воздержаться от поездок в аэропорт и связаться со своей авиакомпанией для получения дополнительной информации.Согласно данным мониторингового сервиса Flightradar24, более 100 рейсов, направляющихся в Хитроу, перенаправят в другие гавани или вернут в аэропорты вылета.Лондонский Хитроу — один из самых загруженных аэропортов в мире, в прошлом году он принял рекордное количество пассажиров — 83,9 миллиона человек. Примерно каждые 45 секунд в этой воздушной гавани приземляется или взлетает самолет.

https://ria.ru/20250215/pozhar-1999510030.html

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Пожар в лондонском аэропорту Хитроу Лондонский аэропорт Хитроу из-за пожара на электроподстанции ждут "значительные перебои в работе в ближайшие дни", сообщает Sky News. Тем временем в соцсетях публикуют кадры, как утверждаются, этого пожара. 2025-03-21T06:19 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лондон, аэропорт хитроу, закрытие аэропорта хитроу из-за пожара на подстанции