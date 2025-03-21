https://ria.ru/20250321/khimki-2006445052.html

Коммунальщики Химок начали подготовку города к весне и лету

Коммунальщики Химок начали подготовку города к весне и лету - РИА Новости, 21.03.2025

Коммунальщики Химок начали подготовку города к весне и лету

Коммунальные службы Химок начали подготовку города к весенне-летнему сезону, сообщает пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T13:24:00+03:00

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2025-03-21T13:24:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Коммунальные службы Химок начали подготовку города к весенне-летнему сезону, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Специалисты приведут в порядок городские улицы и дворовые территории. Уборка пройдет во всех микрорайонах города. В пресс-службе отметили, что сотрудники "Объединенного городского хозяйства" уже начали уборку прошлогодней листвы на улице 8 Марта и проспекте Мира. Также на этих улицах рабочие отмоют знаки, подметут тротуары и дороги. С наступлением стабильных плюсовых температур в Химках стартуют масштабные субботники, подчеркнули в администрации. Так, специалисты отремонтируют детские и спортивные площадки, почистят и покрасят ограждения, промоют дороги и благоустроят контейнерные площадки. Кроме того, в городе продолжится ямочный ремонт на дорогах и во дворах. Ранее администрация округа сообщила, что в 2025 году в Химках проведут комплексное благоустройство 22 дворовых территорий. Работы пройдут во всех микрорайонах города.

https://ria.ru/20250320/khimki-2006245248.html

https://ria.ru/20250320/vystavka-2006183162.html

химки (городской округ в московской области)

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Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области)