https://ria.ru/20250321/khimki-2006445052.html
Коммунальщики Химок начали подготовку города к весне и лету
Коммунальщики Химок начали подготовку города к весне и лету - РИА Новости, 21.03.2025
Коммунальщики Химок начали подготовку города к весне и лету
Коммунальные службы Химок начали подготовку города к весенне-летнему сезону, сообщает пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T13:24:00+03:00
2025-03-21T13:24:00+03:00
2025-03-21T13:24:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Коммунальные службы Химок начали подготовку города к весенне-летнему сезону, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Специалисты приведут в порядок городские улицы и дворовые территории. Уборка пройдет во всех микрорайонах города. В пресс-службе отметили, что сотрудники "Объединенного городского хозяйства" уже начали уборку прошлогодней листвы на улице 8 Марта и проспекте Мира. Также на этих улицах рабочие отмоют знаки, подметут тротуары и дороги. С наступлением стабильных плюсовых температур в Химках стартуют масштабные субботники, подчеркнули в администрации. Так, специалисты отремонтируют детские и спортивные площадки, почистят и покрасят ограждения, промоют дороги и благоустроят контейнерные площадки. Кроме того, в городе продолжится ямочный ремонт на дорогах и во дворах. Ранее администрация округа сообщила, что в 2025 году в Химках проведут комплексное благоустройство 22 дворовых территорий. Работы пройдут во всех микрорайонах города.
https://ria.ru/20250320/khimki-2006245248.html
https://ria.ru/20250320/vystavka-2006183162.html
химки (городской округ в московской области)
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Коммунальщики Химок начали подготовку города к весне и лету
Коммунальные службы начали готовить Химки к весенне-летнему сезону
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Коммунальные службы Химок начали подготовку города к весенне-летнему сезону, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Специалисты приведут в порядок городские улицы и дворовые территории. Уборка пройдет во всех микрорайонах города.
В пресс-службе отметили, что сотрудники "Объединенного городского хозяйства" уже начали уборку прошлогодней листвы на улице 8 Марта и проспекте Мира. Также на этих улицах рабочие отмоют знаки, подметут тротуары и дороги.
С наступлением стабильных плюсовых температур в Химках стартуют масштабные субботники, подчеркнули в администрации. Так, специалисты отремонтируют детские и спортивные площадки, почистят и покрасят ограждения, промоют дороги и благоустроят контейнерные площадки. Кроме того, в городе продолжится ямочный ремонт на дорогах и во дворах.
Ранее администрация округа сообщила, что в 2025 году в Химках проведут комплексное благоустройство 22 дворовых территорий. Работы пройдут во всех микрорайонах города.