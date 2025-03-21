Рейтинг@Mail.ru
Отец мальчика, покусанного хаски, рассказал о прогнозе врачей - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/khaski-2006425640.html
Отец мальчика, покусанного хаски, рассказал о прогнозе врачей
Отец мальчика, покусанного хаски, рассказал о прогнозе врачей - РИА Новости, 21.03.2025
Отец мальчика, покусанного хаски, рассказал о прогнозе врачей
Отец девятилетнего мальчика, на которого напали домашние собаки в сочинском СНТ "Авиатор", Валентин Королёв рассказал РИА Новости, что после перевода сына из... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T12:13:00+03:00
2025-03-21T12:13:00+03:00
происшествия
москва
краснодар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766290684_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_a2d7547310e9147a2cbdfe6834dc71c3.jpg
КРАСНОДАР, 21 мар – РИА Новости. Отец девятилетнего мальчика, на которого напали домашние собаки в сочинском СНТ "Авиатор", Валентин Королёв рассказал РИА Новости, что после перевода сына из реанимации в палату врачи прогнозируют 50% вероятности того, что пришитые части лица приживутся. Пострадавший находится в центре Пирогова в Москве. Во вторник прошёл первый этап реконструктивно-пластической операции. Мальчику, по словам отца, в течение 14 часов пришивали верхнюю губу и щеки, следующем этапом станет нос. "Да, сын в палате со мной. Самочувствие вроде нормально, хорошо. О результатах пока еще говорить рано, ждем, когда приживется все. Как только все приживется нормально, тогда уже будет более прозрачно и понятно, какие дальнейшие будут делаться шаги. О прогнозах, сами знаете, врачи у нас всегда перестраховываются - 50 на 50 пока", - рассказал Королев. По предварительным данным, 26 февраля в садовом товариществе в Адлерском районе две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, затем вертолетом перевезли в Краснодар. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Владелец хаски, 48-летний местный житель, на допросе признал вину, рассказав, не кормил своих собак "некоторое время". Животных усыпили.
https://ria.ru/20250306/zakon-2003268303.html
https://ria.ru/20250227/sobaka-2001999748.html
москва
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766290684_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_4dbb13320daac212bb13c4492dc70002.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, краснодар
Происшествия, Москва, Краснодар
Отец мальчика, покусанного хаски, рассказал о прогнозе врачей

Отец мальчика, покусанного хаски, заявил о нормальном состоянии ребенка

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница инфекционной больницы
Сотрудница инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница инфекционной больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 21 мар – РИА Новости. Отец девятилетнего мальчика, на которого напали домашние собаки в сочинском СНТ "Авиатор", Валентин Королёв рассказал РИА Новости, что после перевода сына из реанимации в палату врачи прогнозируют 50% вероятности того, что пришитые части лица приживутся.
Пострадавший находится в центре Пирогова в Москве. Во вторник прошёл первый этап реконструктивно-пластической операции. Мальчику, по словам отца, в течение 14 часов пришивали верхнюю губу и щеки, следующем этапом станет нос.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
"Убьют на глазах у детей". Какое решение приняли в России
6 марта, 08:00
"Да, сын в палате со мной. Самочувствие вроде нормально, хорошо. О результатах пока еще говорить рано, ждем, когда приживется все. Как только все приживется нормально, тогда уже будет более прозрачно и понятно, какие дальнейшие будут делаться шаги. О прогнозах, сами знаете, врачи у нас всегда перестраховываются - 50 на 50 пока", - рассказал Королев.
По предварительным данным, 26 февраля в садовом товариществе в Адлерском районе две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, затем вертолетом перевезли в Краснодар. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Владелец хаски, 48-летний местный житель, на допросе признал вину, рассказав, не кормил своих собак "некоторое время". Животных усыпили.
Собака породы хаски - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Владелец хаски, покусавших ребенка в Сочи, содержал стаи собак
27 февраля, 16:59
 
ПроисшествияМоскваКраснодар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала