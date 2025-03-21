Отец мальчика, покусанного хаски, рассказал о прогнозе врачей
Отец мальчика, покусанного хаски, заявил о нормальном состоянии ребенка
Сотрудница инфекционной больницы. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 21 мар – РИА Новости. Отец девятилетнего мальчика, на которого напали домашние собаки в сочинском СНТ "Авиатор", Валентин Королёв рассказал РИА Новости, что после перевода сына из реанимации в палату врачи прогнозируют 50% вероятности того, что пришитые части лица приживутся.
Пострадавший находится в центре Пирогова в Москве. Во вторник прошёл первый этап реконструктивно-пластической операции. Мальчику, по словам отца, в течение 14 часов пришивали верхнюю губу и щеки, следующем этапом станет нос.
"Да, сын в палате со мной. Самочувствие вроде нормально, хорошо. О результатах пока еще говорить рано, ждем, когда приживется все. Как только все приживется нормально, тогда уже будет более прозрачно и понятно, какие дальнейшие будут делаться шаги. О прогнозах, сами знаете, врачи у нас всегда перестраховываются - 50 на 50 пока", - рассказал Королев.
По предварительным данным, 26 февраля в садовом товариществе в Адлерском районе две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, затем вертолетом перевезли в Краснодар. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Владелец хаски, 48-летний местный житель, на допросе признал вину, рассказав, не кормил своих собак "некоторое время". Животных усыпили.
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