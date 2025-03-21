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ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы военной разведки ХАМАС

ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы военной разведки ХАМАС - РИА Новости, 21.03.2025

ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы военной разведки ХАМАС

Израильские военные ликвидировали главу военной разведки палестинского движения ХАМАС Ассама Табаша на юге сектора Газа, сообщила в пятницу пресс-служба Армии... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T21:16:00+03:00

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2025-03-21T21:16:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мар - РИА Новости. Израильские военные ликвидировали главу военной разведки палестинского движения ХАМАС Ассама Табаша на юге сектора Газа, сообщила в пятницу пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "В четверг ЦАХАЛ и Общая служба безопасности (ШАБАК) атаковали и ликвидировали террориста Усаму Табаша, главу военной разведки на юге сектора Газа, который также возглавлял разведывательное подразделение по поиску целей в террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении. По данным военных, Табаш был высокопоставленным членом организации, в которой занимал различные должности. В рамках последней деятельности радикал отвечал за разработку военной стратегии ХАМАС на местах, включая координацию разведывательной деятельности боевого крыла ХАМАС на юге сектора Газа. Кроме того, в течение последнего года он участвовал в усилиях движения по наращиванию сил и работал над восстановлением его военного потенциала после ущерба, нанесенного ему во время войны. Ранее на этой неделе Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что ХАМАС отказался принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.

https://ria.ru/20250321/izrail-2006427792.html

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в мире, израиль, хамас, армия обороны израиля (цахал), палестина, сектор газа