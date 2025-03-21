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ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы военной разведки ХАМАС - РИА Новости, 21.03.2025
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21:16 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/khamas-2006589594.html
ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы военной разведки ХАМАС
ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы военной разведки ХАМАС - РИА Новости, 21.03.2025
ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы военной разведки ХАМАС
Израильские военные ликвидировали главу военной разведки палестинского движения ХАМАС Ассама Табаша на юге сектора Газа, сообщила в пятницу пресс-служба Армии... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T21:16:00+03:00
2025-03-21T21:16:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мар - РИА Новости. Израильские военные ликвидировали главу военной разведки палестинского движения ХАМАС Ассама Табаша на юге сектора Газа, сообщила в пятницу пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "В четверг ЦАХАЛ и Общая служба безопасности (ШАБАК) атаковали и ликвидировали террориста Усаму Табаша, главу военной разведки на юге сектора Газа, который также возглавлял разведывательное подразделение по поиску целей в террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении. По данным военных, Табаш был высокопоставленным членом организации, в которой занимал различные должности. В рамках последней деятельности радикал отвечал за разработку военной стратегии ХАМАС на местах, включая координацию разведывательной деятельности боевого крыла ХАМАС на юге сектора Газа. Кроме того, в течение последнего года он участвовал в усилиях движения по наращиванию сил и работал над восстановлением его военного потенциала после ущерба, нанесенного ему во время войны. Ранее на этой неделе Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что ХАМАС отказался принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.
https://ria.ru/20250321/izrail-2006427792.html
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в мире, израиль, хамас, армия обороны израиля (цахал), палестина, сектор газа
В мире, Израиль, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Палестина, Сектор Газа
ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы военной разведки ХАМАС

ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы военной разведки ХАМАС Табаша в Газе

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мар - РИА Новости. Израильские военные ликвидировали главу военной разведки палестинского движения ХАМАС Ассама Табаша на юге сектора Газа, сообщила в пятницу пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"В четверг ЦАХАЛ и Общая служба безопасности (ШАБАК) атаковали и ликвидировали террориста Усаму Табаша, главу военной разведки на юге сектора Газа, который также возглавлял разведывательное подразделение по поиску целей в террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении.
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По данным военных, Табаш был высокопоставленным членом организации, в которой занимал различные должности. В рамках последней деятельности радикал отвечал за разработку военной стратегии ХАМАС на местах, включая координацию разведывательной деятельности боевого крыла ХАМАС на юге сектора Газа. Кроме того, в течение последнего года он участвовал в усилиях движения по наращиванию сил и работал над восстановлением его военного потенциала после ущерба, нанесенного ему во время войны.
Ранее на этой неделе Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что ХАМАС отказался принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.
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В миреИзраильХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ПалестинаСектор Газа
 
 
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