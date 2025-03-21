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Умер экс-агент КГБ, работавший на британскую разведку

Умер экс-агент КГБ, работавший на британскую разведку - РИА Новости, 21.03.2025

Умер экс-агент КГБ, работавший на британскую разведку

Бывший агент КГБ Олег Гордиевский, работавший на британскую разведку, умер в возрасте 86 лет, пишет газета The Guardian. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T22:20:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Бывший агент КГБ Олег Гордиевский, работавший на британскую разведку, умер в возрасте 86 лет, пишет газета The Guardian. "Олег Антонович Гордиевский, офицер разведки, родился 10 октября 1938 года; дата смерти — 21 марта 2025 года", — говорится в статье. По информации издания, Гордиевского нашли мертвым в доме в графстве Суррей, где его охраняли.Как напоминает The Guardian, Гордиевский, дослужившийся до полковника, был самым высокопоставленным офицером КГБ, когда-либо бежавшим в Британию. В 1982 году Гордиевского направили в Лондон, где впоследствии он стал главой резидентуры КГБ. В 1985 году советской разведке стало известно от сотрудника ЦРУ Олдрича Эймса, что Гордиевский работает на британскую МI6. Шпиона отозвали в Москву, но в июле 1985-го он бежал из СССР — сотрудники британского посольства вывезли его в Финляндию в багажнике дипломатического автомобиля, после чего он вылетел из Норвегии в Великобританию. В Советском Союзе Гордиевского заочно приговорили к смертной казни за госизмену.

https://ria.ru/20250119/mi-5-1994052730.html

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в мире, лондон, финляндия, норвегия, центральное разведывательное управление (цру), ми-6, ссср, великобритания