https://ria.ru/20250321/kennedi-2006268623.html

"Освальд попасть не мог". США рассекретили странную деталь о гибели Кеннеди

"Освальд попасть не мог". США рассекретили странную деталь о гибели Кеннеди - РИА Новости, 21.03.2025

"Освальд попасть не мог". США рассекретили странную деталь о гибели Кеннеди

Президент США Дональд Трамп рассекретил подробности убийства Джона Кеннеди. Не все из них должны были стать достоянием общественности, и теперь понятно почему... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T08:00:00+03:00

2025-03-21T08:00:00+03:00

2025-03-21T11:56:00+03:00

сша

ссср

москва

дональд трамп

вячеслав никонов

центральное разведывательное управление (цру)

министерство обороны сша

джон кеннеди (политик)

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Виктор Жданов. Президент США Дональд Трамп рассекретил подробности убийства Джона Кеннеди. Не все из них должны были стать достоянием общественности, и теперь понятно почему. О тайнах самого громкого преступления Америки — в материале РИА Новости.Тайна Лубянки"У нас много бумаг. Вам будет что почитать", — предупреждал накануне Трамп. Объемы опубликованной информации действительно впечатляют. Национальный архив США выложил 2200 долгожданных файлов на 65 000 страниц.Местами текст читается тяжело: не везде хорошо сохранились чернила. В глаза бросается и количество пометок — скобки, кавычки, исправления. Где-то перечеркнуты целые абзацы. ЦРУ и другие спецслужбы активно поработали с документами и, судя по множественным штампам о продлении секретности, не особо желали их скорой публикации.Не успели записи увидеть свет, как Минюст США поручил юристам изучить их в срочном порядке. Однако скорых результатов ждать не приходится. По словам главы Центра политики Университета Вирджинии Ларри Сабато, чья ученая группа также займется исследованием, на работу с материалами нужны годы.Впрочем, некоторые из них могут удивить даже при первичном прочтении. Например, Ли Харви Освальд, который дважды попал в проезжавшего в авто Кеннеди с расстояния более 80 метров, был довольно посредственным стрелком.На это указывает докладная записка резидентуры США в СССР. В ноябре 1991 года на тот момент помощник главы КГБ Вячеслав Никонов, внук бывшего министра иностранных дел Вячеслава Молотова, раскрыл содержимое архивов Лубянки по делу Освальда американскому профессору Элберту Смиту, который в то время работал по грантовой программе в СПбГУ.Согласно документу, Никонов, изучив пять толстых томов дела, передал профессору, что Ли Харви не сотрудничал с Москвой, хотя и находился под наблюдением, когда проживал в СССР. Чекисты подчеркивали: стрелок из американца плохой, по мишеням попадает с трудом. Об этих и других сведениях Смит проинформировал сотрудника ЦРУ Стивена Хейнберга. Так данные оказались в архиве США.Потрясенный офицерОфициальная версия событий в Далласе 22 ноября 1963-го опирается на выводы президентской комиссии Уоррена. Освальда, пойманного по горячим следам, объявили единственным виновным. Сам он в убийстве президента не признался. Нормальный допрос провести не успели. Спустя два дня после задержания подозреваемый был застрелен во время перевода в окружную тюрьму владельцем ночного клуба Джеком Руби, решившим отомстить за президента.Тем не менее спецслужбы продолжили работу. Один из рассекреченных документов — записка, составленная в июне 1967 года. В ней рассказывается, как отставной капитан военной разведки США Гэри Андерхилл на следующий день после убийства Кеннеди "очень взволнованным" спешно покинул Вашингтон. В Нью-Джерси он остановился у друзей, шокировав тех неожиданными заявлениями."Он был трезв, но очень потрясен. Они (друзья. — Прим. ред.) говорят, что он приписал убийство Кеннеди клике ЦРУ, которая занималась рэкетом, связанным с торговлей оружием, наркотиками и другой контрабандой, а также манипулировала политическими интригами в своих целях", — фиксируется в отчете.Якобы президент все узнал, но его устранили раньше, чем он смог что-то сделать. Через полгода Андерхилла нашли мертвым в собственной квартире. По официальной версии — самоубийство, но в документе есть предположение о насильственной смерти.Подчеркивается, что Андерхилл был "на короткой ноге со многими высокопоставленными чиновниками Пентагона", а также "в близких отношениях с рядом руководящих лиц в ЦРУ".Ящик Пандоры"Мы никогда не увидим многие из лучших документов. Можете быть уверены, что они были уничтожены задолго до того, как их потребовали предоставить", — усомнился в полноте информации политолог Сабато из Университета Вирджинии.Все документы о роковых выстрелах в Далласе были секретными. Только в 1992-м президент США Джордж Буш — старший распорядился опубликовать их через 25 лет. Многое с подачи СМИ так или иначе становилось известно, но вопросы оставались.Большинство взрослых американцев (65 процентов) до сих пор уверены, что Освальд действовал не один.В октябре 2017 года опубликовали около трех тысяч материалов дела. Однако это было далеко не все — на пыльных полках американских спецслужб лежали еще десятки тысяч документов.На сохранении секретности настаивали ФБР, Пентагон и ЦРУ. В одном из выступлений Трамп вспоминал, как бывший глава разведуправления США Майк Помпео уговаривал его оставить архивы закрытыми."Он чувствовал, что сейчас не самое подходящее время для публикации", — отмечал американский лидер.Так ЦРУ и спецслужбы Австралии по каким-то причинам долгое время не хотели придавать огласке файл, указывающий на роль СССР. Через несколько дней после убийства Кеннеди в американское посольство в Канберре поступил анонимный звонок. Звонивший представился польским водителем из советского диппредставительства.Он утверждал, что все проспонсировала Москва, и заявлял о награде в 100 тысяч долларов, якобы установленной в соцлагере за убийство Кеннеди. Звонившего сочли психически нездоровым, но документ все равно засекретили.Западные издания тем не менее заверяют, что ничего сенсационного в архивах нет. В то же время файлы раскрывают не самые чистые методы работы американских разведслужб. Это может быть воспринято как очередной удар Трампа по пресловутому глубинному государству.В общем доступе оказались персональные данные сотен американцев, включая сотрудников разведки и конгресса. Раскрыты даже имена сотрудников ЦРУ, которые ранее не были признаны шпионами.Случайность или продуманный ход — вопрос. Так или иначе, как отмечено в статье Reuters, Трамп пролил свет на тайные дела американского правительства. Возможно, о них станет известно еще больше, когда мир увидит обещанные подробности по убийствам Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. Срок их публикации пока не определен.

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