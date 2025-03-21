"Освальд попасть не мог". США рассекретили странную деталь о гибели Кеннеди
В рассекреченных документах об убийстве Джона Кеннеди есть информация из КГБ
© Getty Images / BettmannКортеж Джона Кеннеди
© Getty Images / Bettmann
Кортеж Джона Кеннеди. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Виктор Жданов. Президент США Дональд Трамп рассекретил подробности убийства Джона Кеннеди. Не все из них должны были стать достоянием общественности, и теперь понятно почему. О тайнах самого громкого преступления Америки — в материале РИА Новости.
Тайна Лубянки
"У нас много бумаг. Вам будет что почитать", — предупреждал накануне Трамп. Объемы опубликованной информации действительно впечатляют. Национальный архив США выложил 2200 долгожданных файлов на 65 000 страниц.
© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп
Местами текст читается тяжело: не везде хорошо сохранились чернила. В глаза бросается и количество пометок — скобки, кавычки, исправления. Где-то перечеркнуты целые абзацы. ЦРУ и другие спецслужбы активно поработали с документами и, судя по множественным штампам о продлении секретности, не особо желали их скорой публикации.
Не успели записи увидеть свет, как Минюст США поручил юристам изучить их в срочном порядке. Однако скорых результатов ждать не приходится. По словам главы Центра политики Университета Вирджинии Ларри Сабато, чья ученая группа также займется исследованием, на работу с материалами нужны годы.
Впрочем, некоторые из них могут удивить даже при первичном прочтении. Например, Ли Харви Освальд, который дважды попал в проезжавшего в авто Кеннеди с расстояния более 80 метров, был довольно посредственным стрелком.
На это указывает докладная записка резидентуры США в СССР. В ноябре 1991 года на тот момент помощник главы КГБ Вячеслав Никонов, внук бывшего министра иностранных дел Вячеслава Молотова, раскрыл содержимое архивов Лубянки по делу Освальда американскому профессору Элберту Смиту, который в то время работал по грантовой программе в СПбГУ.
Согласно документу, Никонов, изучив пять толстых томов дела, передал профессору, что Ли Харви не сотрудничал с Москвой, хотя и находился под наблюдением, когда проживал в СССР. Чекисты подчеркивали: стрелок из американца плохой, по мишеням попадает с трудом. Об этих и других сведениях Смит проинформировал сотрудника ЦРУ Стивена Хейнберга. Так данные оказались в архиве США.
© AP PhotoЛи Харви Освальд перед журналистами в полицейском участке Далласа
© AP Photo
Ли Харви Освальд перед журналистами в полицейском участке Далласа
Потрясенный офицер
Официальная версия событий в Далласе 22 ноября 1963-го опирается на выводы президентской комиссии Уоррена. Освальда, пойманного по горячим следам, объявили единственным виновным. Сам он в убийстве президента не признался. Нормальный допрос провести не успели. Спустя два дня после задержания подозреваемый был застрелен во время перевода в окружную тюрьму владельцем ночного клуба Джеком Руби, решившим отомстить за президента.
Тем не менее спецслужбы продолжили работу. Один из рассекреченных документов — записка, составленная в июне 1967 года. В ней рассказывается, как отставной капитан военной разведки США Гэри Андерхилл на следующий день после убийства Кеннеди "очень взволнованным" спешно покинул Вашингтон. В Нью-Джерси он остановился у друзей, шокировав тех неожиданными заявлениями.
© AP PhotoЧлены семьи Кеннеди во время церемонии похорон президента США Джона Ф. Кеннеди
© AP Photo
Члены семьи Кеннеди во время церемонии похорон президента США Джона Ф. Кеннеди
"Он был трезв, но очень потрясен. Они (друзья. — Прим. ред.) говорят, что он приписал убийство Кеннеди клике ЦРУ, которая занималась рэкетом, связанным с торговлей оружием, наркотиками и другой контрабандой, а также манипулировала политическими интригами в своих целях", — фиксируется в отчете.
Якобы президент все узнал, но его устранили раньше, чем он смог что-то сделать. Через полгода Андерхилла нашли мертвым в собственной квартире. По официальной версии — самоубийство, но в документе есть предположение о насильственной смерти.
Подчеркивается, что Андерхилл был "на короткой ноге со многими высокопоставленными чиновниками Пентагона", а также "в близких отношениях с рядом руководящих лиц в ЦРУ".
© AP PhotoВид на штаб-квартиру ЦРУ, США, 1962 год
© AP Photo
Вид на штаб-квартиру ЦРУ, США, 1962 год
Ящик Пандоры
"Мы никогда не увидим многие из лучших документов. Можете быть уверены, что они были уничтожены задолго до того, как их потребовали предоставить", — усомнился в полноте информации политолог Сабато из Университета Вирджинии.
Все документы о роковых выстрелах в Далласе были секретными. Только в 1992-м президент США Джордж Буш — старший распорядился опубликовать их через 25 лет. Многое с подачи СМИ так или иначе становилось известно, но вопросы оставались.
Большинство взрослых американцев (65 процентов) до сих пор уверены, что Освальд действовал не один.
© AP Photo / James W. Ike AltgensДжон Кеннеди падает на заднее сиденье президентского лимузина после ранения
© AP Photo / James W. Ike Altgens
Джон Кеннеди падает на заднее сиденье президентского лимузина после ранения
В октябре 2017 года опубликовали около трех тысяч материалов дела. Однако это было далеко не все — на пыльных полках американских спецслужб лежали еще десятки тысяч документов.
На сохранении секретности настаивали ФБР, Пентагон и ЦРУ. В одном из выступлений Трамп вспоминал, как бывший глава разведуправления США Майк Помпео уговаривал его оставить архивы закрытыми.
"Он чувствовал, что сейчас не самое подходящее время для публикации", — отмечал американский лидер.
Так ЦРУ и спецслужбы Австралии по каким-то причинам долгое время не хотели придавать огласке файл, указывающий на роль СССР. Через несколько дней после убийства Кеннеди в американское посольство в Канберре поступил анонимный звонок. Звонивший представился польским водителем из советского диппредставительства.
© AP PhotoГорячая линия Вашингтон — Москва
© AP Photo
Горячая линия Вашингтон — Москва
Он утверждал, что все проспонсировала Москва, и заявлял о награде в 100 тысяч долларов, якобы установленной в соцлагере за убийство Кеннеди. Звонившего сочли психически нездоровым, но документ все равно засекретили.
Западные издания тем не менее заверяют, что ничего сенсационного в архивах нет. В то же время файлы раскрывают не самые чистые методы работы американских разведслужб. Это может быть воспринято как очередной удар Трампа по пресловутому глубинному государству.
В общем доступе оказались персональные данные сотен американцев, включая сотрудников разведки и конгресса. Раскрыты даже имена сотрудников ЦРУ, которые ранее не были признаны шпионами.
Случайность или продуманный ход — вопрос. Так или иначе, как отмечено в статье Reuters, Трамп пролил свет на тайные дела американского правительства. Возможно, о них станет известно еще больше, когда мир увидит обещанные подробности по убийствам Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. Срок их публикации пока не определен.