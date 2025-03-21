https://ria.ru/20250321/kanada-2006405101.html
В Канаде число подписавших петицию против Трампа выросло до 65 тысяч
В Канаде число подписавших петицию против Трампа выросло до 65 тысяч - РИА Новости, 21.03.2025
В Канаде число подписавших петицию против Трампа выросло до 65 тысяч
Число канадцев, подписавших петицию с требованием запретить президенту США Дональду Трампу въезд в страну, возросло до 65 тысяч спустя месяц с момента её... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T11:17:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Число канадцев, подписавших петицию с требованием запретить президенту США Дональду Трампу въезд в страну, возросло до 65 тысяч спустя месяц с момента её размещения, свидетельствуют данные на сайте палаты общин парламента Канады. В петиции, которая была размещена 20 февраля, говорится, что Трамп опасен для Канады из-за своего "криминального прошлого" и угроз в её адрес. Ходатайство будет закрыто для подписания в субботу. По данным на 10.10 мск пятницы, объявить Трампа персоной нон грата потребовали 65,7 тысячи жителей Канады. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле. Помимо этого, Трамп ранее называл бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата. А американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий в администрации Трампа департамент эффективности государственного управления (DOGE), называл Трюдо "девочкой" и заявлял, что его слова о невозможности вхождения Канады в состав США больше не имеют веса, так как он покидает свой пост.
https://ria.ru/20250320/tramp-2006324911.html
https://ria.ru/20250131/trjudo-1996711728.html
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в мире, канада, сша, китай, дональд трамп, джастин трюдо, илон маск, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, Канада, США, Китай, Дональд Трамп, Джастин Трюдо, Илон Маск, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
В Канаде число подписавших петицию против Трампа выросло до 65 тысяч
В Канаде 65 тысяч человек подписали петицию о запрете Трампу въезда в страну