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Кадыров рассказал о пленном ВСУ, которого боец "Ахмата" нес под обстрелами - РИА Новости, 21.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:51 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/kadyrov-2006508698.html
Кадыров рассказал о пленном ВСУ, которого боец "Ахмата" нес под обстрелами
Кадыров рассказал о пленном ВСУ, которого боец "Ахмата" нес под обстрелами - РИА Новости, 21.03.2025
Кадыров рассказал о пленном ВСУ, которого боец "Ахмата" нес под обстрелами
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что среди тяжелораненых военнопленных, переданных недавно Украине, четверо попали в плен бойцам "Ахмата", одного из них 12 РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T15:51:00+03:00
2025-03-21T15:51:00+03:00
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рамзан кадыров
госдума рф
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ГРОЗНЫЙ, 21 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что среди тяжелораненых военнопленных, переданных недавно Украине, четверо попали в плен бойцам "Ахмата", одного из них 12 километров несли под обстрелами с поля боя. "Россия в качестве жеста доброй воли передала Украине 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи. Среди них есть четверо украинцев, попавших в плен к чеченским военнослужащим из подразделений "Ахмат". Перед отъездом домой они рассказали, что в Чеченской республике им оказали всю необходимую медицинскую помощь, обеспечили питанием и создали нормальные условия для жизни. Пленные выразили искреннюю благодарность за сохраненные жизни, восстановленное здоровье и возможность вернуться домой", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Один из военнопленных на видео, опубликованном Кадыровым, рассказывает, как военнослужащий по имени Юсуф вынес его с поля боя на своих плечах, преодолев 12 километров под обстрелами, чтобы доставить в безопасное место. "Он мне как родной брат, жизнь спас", - говорит солдат. На видео военнопленные также благодарят Кадырова за человечное отношение к ним. "Отдельную благодарность хочу выразить… депутату Госдумы РФ Шамсаилу Саралиеву, который с первых дней активно содействует процессу обмена пленными. Благодаря его ответственности и преданности делу удалось вернуть домой многих российских военнослужащих", - написал глава республики. Минобороны 19 марта сообщило, что РФ и Украина обменялись пленными 175 на 175, также Киеву переданы в качестве жеста доброй воли 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи.
https://ria.ru/20250315/kadyrov-2005197675.html
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украина, россия, киев, рамзан кадыров, госдума рф, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Рамзан Кадыров, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Кадыров рассказал о пленном ВСУ, которого боец "Ахмата" нес под обстрелами

Кадыров: боец "Ахмата" нес военнопленного ВСУ под обстрелами 12 километров

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 21 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что среди тяжелораненых военнопленных, переданных недавно Украине, четверо попали в плен бойцам "Ахмата", одного из них 12 километров несли под обстрелами с поля боя.
"Россия в качестве жеста доброй воли передала Украине 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи. Среди них есть четверо украинцев, попавших в плен к чеченским военнослужащим из подразделений "Ахмат". Перед отъездом домой они рассказали, что в Чеченской республике им оказали всю необходимую медицинскую помощь, обеспечили питанием и создали нормальные условия для жизни. Пленные выразили искреннюю благодарность за сохраненные жизни, восстановленное здоровье и возможность вернуться домой", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Пленные военные ВСУ о слабой подготовке - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Кадыров показал боевиков ВСУ, плененных в Курской области
15 марта, 15:23
Один из военнопленных на видео, опубликованном Кадыровым, рассказывает, как военнослужащий по имени Юсуф вынес его с поля боя на своих плечах, преодолев 12 километров под обстрелами, чтобы доставить в безопасное место. "Он мне как родной брат, жизнь спас", - говорит солдат.
На видео военнопленные также благодарят Кадырова за человечное отношение к ним.
"Отдельную благодарность хочу выразить… депутату Госдумы РФ Шамсаилу Саралиеву, который с первых дней активно содействует процессу обмена пленными. Благодаря его ответственности и преданности делу удалось вернуть домой многих российских военнослужащих", - написал глава республики.
Минобороны 19 марта сообщило, что РФ и Украина обменялись пленными 175 на 175, также Киеву переданы в качестве жеста доброй воли 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи.
Опубликованные Рамзаном Кадыровым кадры операции Поток - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Кадыров показал кадры с бойцами в газовой трубе в Судже
12 марта, 15:30
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевРамзан КадыровГосдума РФВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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