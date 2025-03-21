https://ria.ru/20250321/kadyrov-2006508698.html

Кадыров рассказал о пленном ВСУ, которого боец "Ахмата" нес под обстрелами

Кадыров рассказал о пленном ВСУ, которого боец "Ахмата" нес под обстрелами - РИА Новости, 21.03.2025

Кадыров рассказал о пленном ВСУ, которого боец "Ахмата" нес под обстрелами

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что среди тяжелораненых военнопленных, переданных недавно Украине, четверо попали в плен бойцам "Ахмата", одного из них 12 РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T15:51:00+03:00

2025-03-21T15:51:00+03:00

2025-03-21T15:51:00+03:00

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ГРОЗНЫЙ, 21 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что среди тяжелораненых военнопленных, переданных недавно Украине, четверо попали в плен бойцам "Ахмата", одного из них 12 километров несли под обстрелами с поля боя. "Россия в качестве жеста доброй воли передала Украине 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи. Среди них есть четверо украинцев, попавших в плен к чеченским военнослужащим из подразделений "Ахмат". Перед отъездом домой они рассказали, что в Чеченской республике им оказали всю необходимую медицинскую помощь, обеспечили питанием и создали нормальные условия для жизни. Пленные выразили искреннюю благодарность за сохраненные жизни, восстановленное здоровье и возможность вернуться домой", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Один из военнопленных на видео, опубликованном Кадыровым, рассказывает, как военнослужащий по имени Юсуф вынес его с поля боя на своих плечах, преодолев 12 километров под обстрелами, чтобы доставить в безопасное место. "Он мне как родной брат, жизнь спас", - говорит солдат. На видео военнопленные также благодарят Кадырова за человечное отношение к ним. "Отдельную благодарность хочу выразить… депутату Госдумы РФ Шамсаилу Саралиеву, который с первых дней активно содействует процессу обмена пленными. Благодаря его ответственности и преданности делу удалось вернуть домой многих российских военнослужащих", - написал глава республики. Минобороны 19 марта сообщило, что РФ и Украина обменялись пленными 175 на 175, также Киеву переданы в качестве жеста доброй воли 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

https://ria.ru/20250315/kadyrov-2005197675.html

https://ria.ru/20250312/sudzha-2004548155.html

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украина, россия, киев, рамзан кадыров, госдума рф, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф