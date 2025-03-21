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Опыт Югры изучат в рамках форума "Малая Родина – Сила России" - РИА Новости, 21.03.2025
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17:50 21.03.2025 (обновлено: 18:01 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/jugra-2006554239.html
Опыт Югры изучат в рамках форума "Малая Родина – Сила России"
Опыт Югры изучат в рамках форума "Малая Родина – Сила России" - РИА Новости, 21.03.2025
Опыт Югры изучат в рамках форума "Малая Родина – Сила России"
В Ханты-Мансийском автономном округе проходит региональный день II Всероссийского муниципального форума "Малая Родина – Сила России", его участники обсуждают... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T17:50:00+03:00
2025-03-21T18:01:00+03:00
россия
руслан кухарук
югра
ханты-мансийский автономный округ
общество
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ТЮМЕНЬ, 21 мар – РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе проходит региональный день II Всероссийского муниципального форума "Малая Родина – Сила России", его участники обсуждают вопросы развития муниципалитетов, сохранения историко-культурного наследия и делятся лучшими практиками, сообщил губернатор Руслан Кухарук. II Всероссийский муниципальный форум "Малая Родина - Сила России" проводится по поручению президента РФ, организован Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления при поддержке администрации президента РФ. Югра выбрана площадкой по направлению "Наследие" и принимает мероприятие впервые. "Участники форума обсудят актуальные вопросы развития муниципалитетов, поделятся лучшими практиками и сформируют решения, которые войдут в федеральную повестку. Особое внимание будет уделено проектам, направленным на повышение качества жизни в городах и селах, укрепление социальной инфраструктуры и сохранение историко-культурного наследия", - сообщил Кухарук в своем Telegram-канале. Кухарук отметил, что участники из Югры готовы делиться успешными практиками в сфере межнационального диалога, сохранения исторической памяти и устойчивого развития территорий, а также изучить лучшие инициатив других регионов РФ. По его мнению, дискуссии в рамках форума будут импульсом для новых проектов, направленных на процветание муниципалитетов по всей России. В департаменте внутренней политики округа сообщили, что в рамках региональных дней форума "Малая Родина — Сила России" прошло пленарное заседание "Сохраняя память, строим будущее: культурная политика муниципалитетов в современных реалиях" при участии членов федеральной проектной команды "Наследие", представителей органов законодательной и исполнительной власти РФ, глав муниципалитетов и общественных организаций и так далее. На заседании Руслан Кухарук в числе ключевых для региональных и муниципальных властей задач по сохранению и приумножению наследия назвал сохранение истории югорского края, развитие и продвижение наследия коренных народов Югры, поддержку традиционных ремесел и родных языков. Еще одно важное направление – летопись истории Югры: восьмитомник вышел в печать.
https://ria.ru/20250314/yugra-2004928694.html
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россия, руслан кухарук, югра, ханты-мансийский автономный округ, общество
Россия, Руслан Кухарук, Югра, Ханты-Мансийский автономный округ, Общество
Опыт Югры изучат в рамках форума "Малая Родина – Сила России"

В Югре проходит региональный день форума "Малая Родина - Сила России"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук
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ТЮМЕНЬ, 21 мар – РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе проходит региональный день II Всероссийского муниципального форума "Малая Родина – Сила России", его участники обсуждают вопросы развития муниципалитетов, сохранения историко-культурного наследия и делятся лучшими практиками, сообщил губернатор Руслан Кухарук.
II Всероссийский муниципальный форум "Малая Родина - Сила России" проводится по поручению президента РФ, организован Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления при поддержке администрации президента РФ. Югра выбрана площадкой по направлению "Наследие" и принимает мероприятие впервые.
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"Участники форума обсудят актуальные вопросы развития муниципалитетов, поделятся лучшими практиками и сформируют решения, которые войдут в федеральную повестку. Особое внимание будет уделено проектам, направленным на повышение качества жизни в городах и селах, укрепление социальной инфраструктуры и сохранение историко-культурного наследия", - сообщил Кухарук в своем Telegram-канале.
Кухарук отметил, что участники из Югры готовы делиться успешными практиками в сфере межнационального диалога, сохранения исторической памяти и устойчивого развития территорий, а также изучить лучшие инициатив других регионов РФ. По его мнению, дискуссии в рамках форума будут импульсом для новых проектов, направленных на процветание муниципалитетов по всей России.
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В департаменте внутренней политики округа сообщили, что в рамках региональных дней форума "Малая Родина — Сила России" прошло пленарное заседание "Сохраняя память, строим будущее: культурная политика муниципалитетов в современных реалиях" при участии членов федеральной проектной команды "Наследие", представителей органов законодательной и исполнительной власти РФ, глав муниципалитетов и общественных организаций и так далее. На заседании Руслан Кухарук в числе ключевых для региональных и муниципальных властей задач по сохранению и приумножению наследия назвал сохранение истории югорского края, развитие и продвижение наследия коренных народов Югры, поддержку традиционных ремесел и родных языков. Еще одно важное направление – летопись истории Югры: восьмитомник вышел в печать.
 
РоссияРуслан КухарукЮграХанты-Мансийский автономный округОбщество
 
 
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