https://ria.ru/20250321/jugra-2006554239.html

Опыт Югры изучат в рамках форума "Малая Родина – Сила России"

Опыт Югры изучат в рамках форума "Малая Родина – Сила России" - РИА Новости, 21.03.2025

Опыт Югры изучат в рамках форума "Малая Родина – Сила России"

В Ханты-Мансийском автономном округе проходит региональный день II Всероссийского муниципального форума "Малая Родина – Сила России", его участники обсуждают... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T17:50:00+03:00

2025-03-21T17:50:00+03:00

2025-03-21T18:01:00+03:00

россия

руслан кухарук

югра

ханты-мансийский автономный округ

общество

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ТЮМЕНЬ, 21 мар – РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе проходит региональный день II Всероссийского муниципального форума "Малая Родина – Сила России", его участники обсуждают вопросы развития муниципалитетов, сохранения историко-культурного наследия и делятся лучшими практиками, сообщил губернатор Руслан Кухарук. II Всероссийский муниципальный форум "Малая Родина - Сила России" проводится по поручению президента РФ, организован Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления при поддержке администрации президента РФ. Югра выбрана площадкой по направлению "Наследие" и принимает мероприятие впервые. "Участники форума обсудят актуальные вопросы развития муниципалитетов, поделятся лучшими практиками и сформируют решения, которые войдут в федеральную повестку. Особое внимание будет уделено проектам, направленным на повышение качества жизни в городах и селах, укрепление социальной инфраструктуры и сохранение историко-культурного наследия", - сообщил Кухарук в своем Telegram-канале. Кухарук отметил, что участники из Югры готовы делиться успешными практиками в сфере межнационального диалога, сохранения исторической памяти и устойчивого развития территорий, а также изучить лучшие инициатив других регионов РФ. По его мнению, дискуссии в рамках форума будут импульсом для новых проектов, направленных на процветание муниципалитетов по всей России. В департаменте внутренней политики округа сообщили, что в рамках региональных дней форума "Малая Родина — Сила России" прошло пленарное заседание "Сохраняя память, строим будущее: культурная политика муниципалитетов в современных реалиях" при участии членов федеральной проектной команды "Наследие", представителей органов законодательной и исполнительной власти РФ, глав муниципалитетов и общественных организаций и так далее. На заседании Руслан Кухарук в числе ключевых для региональных и муниципальных властей задач по сохранению и приумножению наследия назвал сохранение истории югорского края, развитие и продвижение наследия коренных народов Югры, поддержку традиционных ремесел и родных языков. Еще одно важное направление – летопись истории Югры: восьмитомник вышел в печать.

https://ria.ru/20250314/yugra-2004928694.html

https://ria.ru/20250318/jugra-2005640690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, руслан кухарук, югра, ханты-мансийский автономный округ, общество