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Армия Израиля зафиксировала очередной пуск ракеты из Йемена

Армия Израиля зафиксировала очередной пуск ракеты из Йемена - РИА Новости, 21.03.2025

Армия Израиля зафиксировала очередной пуск ракеты из Йемена

Сирены воздушной тревоги были активированы в десятках населенных пунктов и городов в центре Израиля в связи с очередным запуском ракеты йеменским движением... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T23:49:00+03:00

2025-03-21T23:49:00+03:00

2025-03-21T23:49:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мар - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги были активированы в десятках населенных пунктов и городов в центре Израиля в связи с очередным запуском ракеты йеменским движением "Анмар Алла" (хуситы), ракета была сбита за пределами территории Израиля, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "После сирен, прозвучавших в ряде районов Израиля, ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена силами ВВС Израиля до входа в воздушное пространство Израиля. Сирены прозвучали в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, йемен, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году