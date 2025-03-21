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Армия Израиля зафиксировала очередной пуск ракеты из Йемена - РИА Новости, 21.03.2025
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23:49 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/izrail-2006607198.html
Армия Израиля зафиксировала очередной пуск ракеты из Йемена
Армия Израиля зафиксировала очередной пуск ракеты из Йемена - РИА Новости, 21.03.2025
Армия Израиля зафиксировала очередной пуск ракеты из Йемена
Сирены воздушной тревоги были активированы в десятках населенных пунктов и городов в центре Израиля в связи с очередным запуском ракеты йеменским движением... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T23:49:00+03:00
2025-03-21T23:49:00+03:00
в мире
израиль
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армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мар - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги были активированы в десятках населенных пунктов и городов в центре Израиля в связи с очередным запуском ракеты йеменским движением "Анмар Алла" (хуситы), ракета была сбита за пределами территории Израиля, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "После сирен, прозвучавших в ряде районов Израиля, ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена силами ВВС Израиля до входа в воздушное пространство Израиля. Сирены прозвучали в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении.
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в мире, израиль, йемен, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Йемен, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Армия Израиля зафиксировала очередной пуск ракеты из Йемена

В центре Израиля активировали сирены тревоги из-за очередного пуска из Йемена

© Fotolia / AZN99Вид на город Тель-Авив
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Fotolia / AZN99
Вид на город Тель-Авив. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мар - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги были активированы в десятках населенных пунктов и городов в центре Израиля в связи с очередным запуском ракеты йеменским движением "Анмар Алла" (хуситы), ракета была сбита за пределами территории Израиля, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«
"После сирен, прозвучавших в ряде районов Израиля, ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена силами ВВС Израиля до входа в воздушное пространство Израиля. Сирены прозвучали в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении.
Израильская система ПВО - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
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В миреИзраильЙеменАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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