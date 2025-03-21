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Армия Израиля зафиксировала очередной пуск ракеты из Йемена
Армия Израиля зафиксировала очередной пуск ракеты из Йемена - РИА Новости, 21.03.2025
Армия Израиля зафиксировала очередной пуск ракеты из Йемена
Сирены воздушной тревоги были активированы в десятках населенных пунктов и городов в центре Израиля в связи с очередным запуском ракеты йеменским движением... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T23:49:00+03:00
2025-03-21T23:49:00+03:00
2025-03-21T23:49:00+03:00
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армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мар - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги были активированы в десятках населенных пунктов и городов в центре Израиля в связи с очередным запуском ракеты йеменским движением "Анмар Алла" (хуситы), ракета была сбита за пределами территории Израиля, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "После сирен, прозвучавших в ряде районов Израиля, ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена силами ВВС Израиля до входа в воздушное пространство Израиля. Сирены прозвучали в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, йемен, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Йемен, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Армия Израиля зафиксировала очередной пуск ракеты из Йемена
В центре Израиля активировали сирены тревоги из-за очередного пуска из Йемена