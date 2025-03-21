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Израиль расширит буферную зону на границе с сектором Газа - РИА Новости, 21.03.2025
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12:29 21.03.2025 (обновлено: 14:20 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/izrail-2006427792.html
Израиль расширит буферную зону на границе с сектором Газа
Израиль расширит буферную зону на границе с сектором Газа - РИА Новости, 21.03.2025
Израиль расширит буферную зону на границе с сектором Газа
Министр обороны Израиля Исраэль Кац отдал армии страны (ЦАХАЛ) распоряжение расширить буферную зону на границе с сектором Газа, сообщила канцелярия Министерства РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T12:29:00+03:00
2025-03-21T14:20:00+03:00
в мире
израиль
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац отдал армии страны (ЦАХАЛ) распоряжение расширить буферную зону на границе с сектором Газа, сообщила канцелярия Министерства обороны."Я поручил ЦАХАЛ занять больше территорий в Газе, эвакуируя население, и расширить буферную зону на границе с сектором Газа для того, чтобы обеспечить защиту израильских поселений и солдат Армии обороны Израиля", — заявил он.Министр также пригрозил аннексией оккупированных территорий анклава."Чем дольше ХАМАС будет отказываться освободить заложников, тем больше территорий он потеряет, и эти земли будут присоединены к Израилю", — сказал Кац.В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Как утверждает премьер-министр Биньямин Нетаньяху, атаки продолжились из-за отказа ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.В свою очередь, член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.Официально перемирие между Тель-Авивом и ХАМАС закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250318/oon-2005803232.html
https://ria.ru/20250319/izrail--2006031413.html
https://ria.ru/20250320/izrail-2006315440.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль расширит буферную зону на границе с сектором Газа

Глава МО Израиля приказал расширить буферную зону на границе с сектором Газа

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты
Израильские солдаты - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац отдал армии страны (ЦАХАЛ) распоряжение расширить буферную зону на границе с сектором Газа, сообщила канцелярия Министерства обороны.
«
"Я поручил ЦАХАЛ занять больше территорий в Газе, эвакуируя население, и расширить буферную зону на границе с сектором Газа для того, чтобы обеспечить защиту израильских поселений и солдат Армии обороны Израиля", — заявил он.
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Министр также пригрозил аннексией оккупированных территорий анклава.
«
"Чем дольше ХАМАС будет отказываться освободить заложников, тем больше территорий он потеряет, и эти земли будут присоединены к Израилю", — сказал Кац.
В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Как утверждает премьер-министр Биньямин Нетаньяху, атаки продолжились из-за отказа ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
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В свою очередь, член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.
Официально перемирие между Тель-Авивом и ХАМАС закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.
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