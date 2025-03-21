https://ria.ru/20250321/izrail-2006349954.html

Правительство Израиля утвердило увольнение главы Общей службы безопасности

Правительство Израиля утвердило увольнение главы Общей службы безопасности - РИА Новости, 21.03.2025

Правительство Израиля утвердило увольнение главы Общей службы безопасности

Кабинет министров Израиля единогласно одобрил прекращение полномочий главы Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронена Бара, о потере доверия к которому заявил на... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T03:02:00+03:00

2025-03-21T03:02:00+03:00

2025-03-21T10:47:00+03:00

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биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мар - РИА Новости. Кабинет министров Израиля единогласно одобрил прекращение полномочий главы Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронена Бара, о потере доверия к которому заявил на днях премьер Биньямин Нетаньяху, сообщила канцелярия премьера. "Правительство только что единогласно одобрило предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху о прекращении полномочий главы ШАБАК Ронена Бара", - говорится в сообщении. Отмечается, что Бар оставит должность главы одной из ключевых спецслужб страны 10 апреля 2025 года или когда будет назначен постоянный новый глава ШАБАК, в зависимости от того, что случится раньше.

https://ria.ru/20250320/peydzher-2006096688.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, шабак