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Правительство Израиля утвердило увольнение главы Общей службы безопасности - РИА Новости, 21.03.2025
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03:02 21.03.2025 (обновлено: 10:47 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/izrail-2006349954.html
Правительство Израиля утвердило увольнение главы Общей службы безопасности
Правительство Израиля утвердило увольнение главы Общей службы безопасности - РИА Новости, 21.03.2025
Правительство Израиля утвердило увольнение главы Общей службы безопасности
Кабинет министров Израиля единогласно одобрил прекращение полномочий главы Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронена Бара, о потере доверия к которому заявил на... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T03:02:00+03:00
2025-03-21T10:47:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
шабак
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мар - РИА Новости. Кабинет министров Израиля единогласно одобрил прекращение полномочий главы Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронена Бара, о потере доверия к которому заявил на днях премьер Биньямин Нетаньяху, сообщила канцелярия премьера. "Правительство только что единогласно одобрило предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху о прекращении полномочий главы ШАБАК Ронена Бара", - говорится в сообщении. Отмечается, что Бар оставит должность главы одной из ключевых спецслужб страны 10 апреля 2025 года или когда будет назначен постоянный новый глава ШАБАК, в зависимости от того, что случится раньше.
https://ria.ru/20250320/peydzher-2006096688.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, шабак
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ШАБАК
Правительство Израиля утвердило увольнение главы Общей службы безопасности

Правительство Израиля утвердило увольнение главы Общей службы безопасности Бара

© AP Photo / Gil Cohen-MagenГлава Общей службы безопасности Ронена Бара
Глава Общей службы безопасности Ронена Бара - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Gil Cohen-Magen
Глава Общей службы безопасности Ронена Бара. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мар - РИА Новости. Кабинет министров Израиля единогласно одобрил прекращение полномочий главы Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронена Бара, о потере доверия к которому заявил на днях премьер Биньямин Нетаньяху, сообщила канцелярия премьера.
"Правительство только что единогласно одобрило предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху о прекращении полномочий главы ШАБАК Ронена Бара", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Бар оставит должность главы одной из ключевых спецслужб страны 10 апреля 2025 года или когда будет назначен постоянный новый глава ШАБАК, в зависимости от того, что случится раньше.
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В миреИзраильБиньямин НетаньяхуШАБАК
 
 
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