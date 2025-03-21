https://ria.ru/20250321/istrebiteli-2006350726.html
СМИ: командование Британии обсудило отправку самолетов Typhoon на Украину
СМИ: командование Британии обсудило отправку самолетов Typhoon на Украину - РИА Новости, 21.03.2025
СМИ: командование Британии обсудило отправку самолетов Typhoon на Украину
Отправка британских истребителей Typhoon на Украину для обеспечения воздушного прикрытия наземных войск обсуждалась четверг на встрече в постоянном объединенном РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T03:25:00+03:00
2025-03-21T03:25:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Отправка британских истребителей Typhoon на Украину для обеспечения воздушного прикрытия наземных войск обсуждалась четверг на встрече в постоянном объединенном штабе (PJHQ), который осуществляет планирование и контроль всех зарубежных военных операций Великобритании, сообщает газета Telegraph. Высокопоставленный источник в британских ВВС сообщил изданию, что вопрос о британском воздушном прикрытии обсуждался на встрече, поскольку в случае ввода британских солдат на Украину им "будет требоваться верхнее прикрытие". "Мы бы никогда не отправили британские войска на землю, не обеспечив им воздушное прикрытие", - сказал источник. По словам источника, британские ВВС могут предоставить либо истребители Typhoon, либо американские F-35. Ранее агентство Блумберг передавало, что Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
https://ria.ru/20250321/makron-2006349584.html
https://ria.ru/20250320/mirotvortsy-2006281728.html
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в мире, украина, великобритания, киев, кир стармер, f-35
В мире, Украина, Великобритания, Киев, Кир Стармер, F-35
СМИ: командование Британии обсудило отправку самолетов Typhoon на Украину
Telegraph: командование Британии обсудило отправку самолетов Typhoon на Украину