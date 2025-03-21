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У Ирана нет планов получать ядерное оружие, заявили в Кремле
У Ирана нет планов получать ядерное оружие, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.03.2025
У Ирана нет планов получать ядерное оружие, заявили в Кремле
Россия исходит из заявлений руководства Ирана об отсутствии планов получать ядерное оружие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T13:10:00+03:00
2025-03-21T13:10:00+03:00
2025-03-21T13:10:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия исходит из заявлений руководства Ирана об отсутствии планов получать ядерное оружие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы исходим из тех заявлений иранского руководства и представителей Ирана о том, что Иран не собирается получать ядерное оружие. Таких планов у Ирана нет. Такие заявления неоднократно делаются", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240909/peskov-1971578124.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, россия, дмитрий песков, в мире
Иран, Россия, Дмитрий Песков, В мире
У Ирана нет планов получать ядерное оружие, заявили в Кремле
Песков: Иран неоднократно заявлял об отсутствии планов получать ядерное оружие