https://ria.ru/20250321/iran-2006436630.html

У Ирана нет планов получать ядерное оружие, заявили в Кремле

У Ирана нет планов получать ядерное оружие, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.03.2025

У Ирана нет планов получать ядерное оружие, заявили в Кремле

Россия исходит из заявлений руководства Ирана об отсутствии планов получать ядерное оружие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T13:10:00+03:00

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2025-03-21T13:10:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия исходит из заявлений руководства Ирана об отсутствии планов получать ядерное оружие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы исходим из тех заявлений иранского руководства и представителей Ирана о том, что Иран не собирается получать ядерное оружие. Таких планов у Ирана нет. Такие заявления неоднократно делаются", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240909/peskov-1971578124.html

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Варвара Скокшина

иран, россия, дмитрий песков, в мире