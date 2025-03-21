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У Ирана нет планов получать ядерное оружие, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.03.2025
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13:10 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/iran-2006436630.html
У Ирана нет планов получать ядерное оружие, заявили в Кремле
У Ирана нет планов получать ядерное оружие, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.03.2025
У Ирана нет планов получать ядерное оружие, заявили в Кремле
Россия исходит из заявлений руководства Ирана об отсутствии планов получать ядерное оружие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T13:10:00+03:00
2025-03-21T13:10:00+03:00
иран
россия
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия исходит из заявлений руководства Ирана об отсутствии планов получать ядерное оружие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы исходим из тех заявлений иранского руководства и представителей Ирана о том, что Иран не собирается получать ядерное оружие. Таких планов у Ирана нет. Такие заявления неоднократно делаются", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240909/peskov-1971578124.html
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иран, россия, дмитрий песков, в мире
Иран, Россия, Дмитрий Песков, В мире
У Ирана нет планов получать ядерное оружие, заявили в Кремле

Песков: Иран неоднократно заявлял об отсутствии планов получать ядерное оружие

© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана. Архивное фото
Флаг Ирана. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана. Архивное фото. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия исходит из заявлений руководства Ирана об отсутствии планов получать ядерное оружие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы исходим из тех заявлений иранского руководства и представителей Ирана о том, что Иран не собирается получать ядерное оружие. Таких планов у Ирана нет. Такие заявления неоднократно делаются", - сказал Песков журналистам.
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