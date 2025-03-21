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Иран имеет право на развитие мирной атомной энергетики, заявил Песков - РИА Новости, 21.03.2025
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13:02 21.03.2025 (обновлено: 13:13 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/iran-2006433860.html
Иран имеет право на развитие мирной атомной энергетики, заявил Песков
Иран имеет право на развитие мирной атомной энергетики, заявил Песков - РИА Новости, 21.03.2025
Иран имеет право на развитие мирной атомной энергетики, заявил Песков
Иран, как и все страны, имеет право на развитие мирной атомной энергетики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T13:02:00+03:00
2025-03-21T13:13:00+03:00
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иран
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Иран, как и все страны, имеет право на развитие мирной атомной энергетики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Накануне портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп в письме верховному лидеру Ирана Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. "Иран, как и все другие страны, имеет право на развитие сектора мирного атома, мирной атомной энергии у себя в стране", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции Москвы, если США или Израиль решат прибегнуть к ударам по ядерной инфраструктуре Ирана.Он добавил, что шаги Ирана по развитию атомной энергетики в стране идут в соответствии с международным правом."Все это (программа Ирана по развитию мирного атома - ред.) происходит в строгом соответствии с международным правом", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции Москвы в случае, если США или Израиль решат прибегнуть к ударам по ядерной инфраструктуре Ирана.
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в мире, иран, сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп, али хаменеи
В мире, Иран, США, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Али Хаменеи
Иран имеет право на развитие мирной атомной энергетики, заявил Песков

Песков: Иран, как и все, имеет право на развитие мирной атомной энергетики

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Иран, как и все страны, имеет право на развитие мирной атомной энергетики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп в письме верховному лидеру Ирана Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.
«
"Иран, как и все другие страны, имеет право на развитие сектора мирного атома, мирной атомной энергии у себя в стране", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции Москвы, если США или Израиль решат прибегнуть к ударам по ядерной инфраструктуре Ирана.
Он добавил, что шаги Ирана по развитию атомной энергетики в стране идут в соответствии с международным правом.
"Все это (программа Ирана по развитию мирного атома - ред.) происходит в строгом соответствии с международным правом", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции Москвы в случае, если США или Израиль решат прибегнуть к ударам по ядерной инфраструктуре Ирана.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
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В миреИранСШАРоссияДмитрий ПесковДональд ТрампАли Хаменеи
 
 
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