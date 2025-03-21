https://ria.ru/20250321/iran-2006433860.html
Иран имеет право на развитие мирной атомной энергетики, заявил Песков
Иран имеет право на развитие мирной атомной энергетики, заявил Песков - РИА Новости, 21.03.2025
Иран имеет право на развитие мирной атомной энергетики, заявил Песков
Иран, как и все страны, имеет право на развитие мирной атомной энергетики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T13:02:00+03:00
2025-03-21T13:02:00+03:00
2025-03-21T13:13:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Иран, как и все страны, имеет право на развитие мирной атомной энергетики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Накануне портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп в письме верховному лидеру Ирана Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. "Иран, как и все другие страны, имеет право на развитие сектора мирного атома, мирной атомной энергии у себя в стране", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции Москвы, если США или Израиль решат прибегнуть к ударам по ядерной инфраструктуре Ирана.Он добавил, что шаги Ирана по развитию атомной энергетики в стране идут в соответствии с международным правом."Все это (программа Ирана по развитию мирного атома - ред.) происходит в строгом соответствии с международным правом", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции Москвы в случае, если США или Израиль решат прибегнуть к ударам по ядерной инфраструктуре Ирана.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп, али хаменеи
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Иран имеет право на развитие мирной атомной энергетики, заявил Песков
Песков: Иран, как и все, имеет право на развитие мирной атомной энергетики