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Верховный лидер Ирана заявил, что США не смогут ничего добиться угрозами - РИА Новости, 21.03.2025
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11:57 21.03.2025 (обновлено: 11:59 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/iran-2006422589.html
Верховный лидер Ирана заявил, что США не смогут ничего добиться угрозами
Верховный лидер Ирана заявил, что США не смогут ничего добиться угрозами - РИА Новости, 21.03.2025
Верховный лидер Ирана заявил, что США не смогут ничего добиться угрозами
США должны знать, что угрозами никогда ничего не добьются от Ирана, Вашингтон и другие получат "сильную пощечину", если совершат зло по отношению к иранскому... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T11:57:00+03:00
2025-03-21T11:59:00+03:00
в мире
иран
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ТЕГЕРАН, 21 мар – РИА Новости. США должны знать, что угрозами никогда ничего не добьются от Ирана, Вашингтон и другие получат "сильную пощечину", если совершат зло по отношению к иранскому народу, заявил в прямом эфире государственного телевидения в ходе своей речи по случаю первого дня наступившего 1404-го года по иранскому календарю Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи."США должны знать, что при конфронтации с Ираном никогда ничего не добьются от него угрозами... Если США и не только они совершат зло по отношению к народу Ирана, получат сильную пощечину", - сказал Хаменеи.Накануне портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп в письме верховному лидеру Ирана Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.
https://ria.ru/20250318/iran-2005608818.html
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в мире, иран, сша
В мире, Иран, США
Верховный лидер Ирана заявил, что США не смогут ничего добиться угрозами

Али Хаменеи: США получат сильную пощечину, если причинят зло Ирану

© Фото : Информационный блок офиса Великого Лидера Сейида Али ХаменеиВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Фото : Информационный блок офиса Великого Лидера Сейида Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 21 мар – РИА Новости. США должны знать, что угрозами никогда ничего не добьются от Ирана, Вашингтон и другие получат "сильную пощечину", если совершат зло по отношению к иранскому народу, заявил в прямом эфире государственного телевидения в ходе своей речи по случаю первого дня наступившего 1404-го года по иранскому календарю Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
"США должны знать, что при конфронтации с Ираном никогда ничего не добьются от него угрозами... Если США и не только они совершат зло по отношению к народу Ирана, получат сильную пощечину", - сказал Хаменеи.
Накануне портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп в письме верховному лидеру Ирана Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Тегеран предупредил США о последствиях агрессии против Ирана
18 марта, 00:30
 
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