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Верховный лидер Ирана заявил, что США не смогут ничего добиться угрозами
Верховный лидер Ирана заявил, что США не смогут ничего добиться угрозами - РИА Новости, 21.03.2025
Верховный лидер Ирана заявил, что США не смогут ничего добиться угрозами
США должны знать, что угрозами никогда ничего не добьются от Ирана, Вашингтон и другие получат "сильную пощечину", если совершат зло по отношению к иранскому... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T11:57:00+03:00
2025-03-21T11:57:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 21 мар – РИА Новости. США должны знать, что угрозами никогда ничего не добьются от Ирана, Вашингтон и другие получат "сильную пощечину", если совершат зло по отношению к иранскому народу, заявил в прямом эфире государственного телевидения в ходе своей речи по случаю первого дня наступившего 1404-го года по иранскому календарю Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи."США должны знать, что при конфронтации с Ираном никогда ничего не добьются от него угрозами... Если США и не только они совершат зло по отношению к народу Ирана, получат сильную пощечину", - сказал Хаменеи.Накануне портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп в письме верховному лидеру Ирана Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша
Верховный лидер Ирана заявил, что США не смогут ничего добиться угрозами
Али Хаменеи: США получат сильную пощечину, если причинят зло Ирану