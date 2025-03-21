https://ria.ru/20250321/iran-2006422589.html

Верховный лидер Ирана заявил, что США не смогут ничего добиться угрозами

Верховный лидер Ирана заявил, что США не смогут ничего добиться угрозами - РИА Новости, 21.03.2025

Верховный лидер Ирана заявил, что США не смогут ничего добиться угрозами

США должны знать, что угрозами никогда ничего не добьются от Ирана, Вашингтон и другие получат "сильную пощечину", если совершат зло по отношению к иранскому... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T11:57:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 21 мар – РИА Новости. США должны знать, что угрозами никогда ничего не добьются от Ирана, Вашингтон и другие получат "сильную пощечину", если совершат зло по отношению к иранскому народу, заявил в прямом эфире государственного телевидения в ходе своей речи по случаю первого дня наступившего 1404-го года по иранскому календарю Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи."США должны знать, что при конфронтации с Ираном никогда ничего не добьются от него угрозами... Если США и не только они совершат зло по отношению к народу Ирана, получат сильную пощечину", - сказал Хаменеи.Накануне портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп в письме верховному лидеру Ирана Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, сша