https://ria.ru/20250321/inoagenty-2006542799.html
Минюст обновил список иноагентов
Минюст обновил список иноагентов - РИА Новости, 21.03.2025
Минюст обновил список иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов экс-музыканта группы "Король и шут" Александра Балунова*, режиссера Ивана Вырыпаева*, уличного РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T17:09:00+03:00
2025-03-21T17:09:00+03:00
2025-03-21T21:32:00+03:00
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иноагенты
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов экс-музыканта группы "Король и шут" Александра Балунова*, режиссера Ивана Вырыпаева*, уличного художника Станислава Комиссарова* (Слава ПТРК*) и писателя Михаила Шишкина*, сообщается на сайте ведомства."Двадцать первого марта в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Н.Д. Аршба*, А.В. Балунов* (псевдоним "Балу"*, бывший музыкант группы "Король и шут"), И.А. Вырыпаев* (режиссер – ред.), С.А. Комиссаров*, И.Т. Чаниа*, а также М.П. Шишкин* (писатель – ред.)", - говорится в сообщении.* Внесены Минюстом в реестр иноагентов
https://ria.ru/20250318/medvedev-2005758238.html
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россия, король и шут, иноагенты
Россия, Король и Шут, иноагенты
Минюст обновил список иноагентов
Экс-участника "Короля и Шута" и режиссера Вырыпаева внесли в реестр иноагентов