https://ria.ru/20250321/inoagenty-2006542799.html

Минюст обновил список иноагентов

Минюст обновил список иноагентов - РИА Новости, 21.03.2025

Минюст обновил список иноагентов

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов экс-музыканта группы "Король и шут" Александра Балунова*, режиссера Ивана Вырыпаева*, уличного РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T17:09:00+03:00

2025-03-21T17:09:00+03:00

2025-03-21T21:32:00+03:00

россия

король и шут

иноагенты

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов экс-музыканта группы "Король и шут" Александра Балунова*, режиссера Ивана Вырыпаева*, уличного художника Станислава Комиссарова* (Слава ПТРК*) и писателя Михаила Шишкина*, сообщается на сайте ведомства."Двадцать первого марта в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Н.Д. Аршба*, А.В. Балунов* (псевдоним "Балу"*, бывший музыкант группы "Король и шут"), И.А. Вырыпаев* (режиссер – ред.), С.А. Комиссаров*, И.Т. Чаниа*, а также М.П. Шишкин* (писатель – ред.)", - говорится в сообщении.* Внесены Минюстом в реестр иноагентов

https://ria.ru/20250318/medvedev-2005758238.html

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россия, король и шут, иноагенты