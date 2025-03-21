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Минюст обновил список иноагентов - РИА Новости, 21.03.2025
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17:09 21.03.2025 (обновлено: 21:32 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/inoagenty-2006542799.html
Минюст обновил список иноагентов
Минюст обновил список иноагентов - РИА Новости, 21.03.2025
Минюст обновил список иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов экс-музыканта группы "Король и шут" Александра Балунова*, режиссера Ивана Вырыпаева*, уличного РИА Новости, 21.03.2025
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россия
король и шут
иноагенты
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов экс-музыканта группы "Король и шут" Александра Балунова*, режиссера Ивана Вырыпаева*, уличного художника Станислава Комиссарова* (Слава ПТРК*) и писателя Михаила Шишкина*, сообщается на сайте ведомства."Двадцать первого марта в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Н.Д. Аршба*, А.В. Балунов* (псевдоним "Балу"*, бывший музыкант группы "Король и шут"), И.А. Вырыпаев* (режиссер – ред.), С.А. Комиссаров*, И.Т. Чаниа*, а также М.П. Шишкин* (писатель – ред.)", - говорится в сообщении.* Внесены Минюстом в реестр иноагентов
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россия, король и шут, иноагенты
Россия, Король и Шут, иноагенты
Минюст обновил список иноагентов

Экс-участника "Короля и Шута" и режиссера Вырыпаева внесли в реестр иноагентов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции РФ
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание министерства юстиции РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов экс-музыканта группы "Король и шут" Александра Балунова*, режиссера Ивана Вырыпаева*, уличного художника Станислава Комиссарова* (Слава ПТРК*) и писателя Михаила Шишкина*, сообщается на сайте ведомства.
"Двадцать первого марта в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Н.Д. Аршба*, А.В. Балунов* (псевдоним "Балу"*, бывший музыкант группы "Король и шут"), И.А. Вырыпаев* (режиссер – ред.), С.А. Комиссаров*, И.Т. Чаниа*, а также М.П. Шишкин* (писатель – ред.)", - говорится в сообщении.
* Внесены Минюстом в реестр иноагентов
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на итоговом заседании коллегии министерства юстиции. 18 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Медведев призвал "отринуть ложный стыд" в применении закона об иноагентах
18 марта, 16:38
 
РоссияКороль и Шутиноагенты
 
 
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