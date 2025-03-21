https://ria.ru/20250321/indoneziya-2006401631.html

Президент Индонезии приедет на ПМЭФ-2025

Президент Индонезии приедет на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 21.03.2025

Президент Индонезии приедет на ПМЭФ-2025

Президент Индонезии Прабово Субианто примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), сообщил РИА Новости посол РФ в Индонезии... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T11:06:00+03:00

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2025-03-21T11:06:00+03:00

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ДЖАКАРТА, 21 мар – РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), сообщил РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов."Подтверждаем, как на днях уже заявлял министр-координатор по вопросам экономики Индонезии А.Хартарто, приезд президента Республики Индонезии П.Субианто в Россию и его участие в 28-м Петербургском международном экономическом форуме", - заявил Толченов.Он добавил, что Прабово Субианто на ПМЭФ-2025 может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. "Исходим из того, что в рамках пребывания индонезийского лидера в России состоятся его переговоры с президентом Российской Федерации В.В. Путиным. Предполагаем, что будет обсужден весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества с тем, чтобы придать ему дополнительный импульс по широкому спектру направлений, что отражало бы стратегический характер партнерства между двумя нашими странами", - сообщил Толченов. Ранее координирующий министр экономики Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что президент Индонезии Прабово Субианто посетит Россию в июне 2025 года. Одна из целей поездки - обсуждение и возможное подписание соглашения о создании зоны свободной торговли между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Индонезией. Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня.

https://ria.ru/20250115/mishustin-1993765345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

индонезия, россия, прабово субианто, владимир путин, евразийский экономический союз, в мире