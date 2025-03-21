Президент Индонезии приедет на ПМЭФ-2025
Президент Индонезии приедет на ПМЭФ-2025 и может встретиться там с Путиным
© AP Photo / Achmad IbrahimПрабово Субианто
© AP Photo / Achmad Ibrahim
Прабово Субианто. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 21 мар – РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), сообщил РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.
"Подтверждаем, как на днях уже заявлял министр-координатор по вопросам экономики Индонезии А.Хартарто, приезд президента Республики Индонезии П.Субианто в Россию и его участие в 28-м Петербургском международном экономическом форуме", - заявил Толченов.
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Он добавил, что Прабово Субианто на ПМЭФ-2025 может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.
"Исходим из того, что в рамках пребывания индонезийского лидера в России состоятся его переговоры с президентом Российской Федерации В.В. Путиным. Предполагаем, что будет обсужден весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества с тем, чтобы придать ему дополнительный импульс по широкому спектру направлений, что отражало бы стратегический характер партнерства между двумя нашими странами", - сообщил Толченов.
Ранее координирующий министр экономики Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что президент Индонезии Прабово Субианто посетит Россию в июне 2025 года. Одна из целей поездки - обсуждение и возможное подписание соглашения о создании зоны свободной торговли между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Индонезией.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня.
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