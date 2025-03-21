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Президент Индонезии приедет на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 21.03.2025
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11:06 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/indoneziya-2006401631.html
Президент Индонезии приедет на ПМЭФ-2025
Президент Индонезии приедет на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 21.03.2025
Президент Индонезии приедет на ПМЭФ-2025
Президент Индонезии Прабово Субианто примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), сообщил РИА Новости посол РФ в Индонезии... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T11:06:00+03:00
2025-03-21T11:06:00+03:00
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прабово субианто
владимир путин
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в мире
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ДЖАКАРТА, 21 мар – РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), сообщил РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов."Подтверждаем, как на днях уже заявлял министр-координатор по вопросам экономики Индонезии А.Хартарто, приезд президента Республики Индонезии П.Субианто в Россию и его участие в 28-м Петербургском международном экономическом форуме", - заявил Толченов.Он добавил, что Прабово Субианто на ПМЭФ-2025 может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. "Исходим из того, что в рамках пребывания индонезийского лидера в России состоятся его переговоры с президентом Российской Федерации В.В. Путиным. Предполагаем, что будет обсужден весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества с тем, чтобы придать ему дополнительный импульс по широкому спектру направлений, что отражало бы стратегический характер партнерства между двумя нашими странами", - сообщил Толченов. Ранее координирующий министр экономики Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что президент Индонезии Прабово Субианто посетит Россию в июне 2025 года. Одна из целей поездки - обсуждение и возможное подписание соглашения о создании зоны свободной торговли между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Индонезией. Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня.
https://ria.ru/20250115/mishustin-1993765345.html
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индонезия, россия, прабово субианто, владимир путин, евразийский экономический союз, в мире
Индонезия, Россия, Прабово Субианто, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, В мире
Президент Индонезии приедет на ПМЭФ-2025

Президент Индонезии приедет на ПМЭФ-2025 и может встретиться там с Путиным

© AP Photo / Achmad IbrahimПрабово Субианто
Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Achmad Ibrahim
Прабово Субианто. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 21 мар – РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), сообщил РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.
"Подтверждаем, как на днях уже заявлял министр-координатор по вопросам экономики Индонезии А.Хартарто, приезд президента Республики Индонезии П.Субианто в Россию и его участие в 28-м Петербургском международном экономическом форуме", - заявил Толченов.
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Он добавил, что Прабово Субианто на ПМЭФ-2025 может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.
"Исходим из того, что в рамках пребывания индонезийского лидера в России состоятся его переговоры с президентом Российской Федерации В.В. Путиным. Предполагаем, что будет обсужден весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества с тем, чтобы придать ему дополнительный импульс по широкому спектру направлений, что отражало бы стратегический характер партнерства между двумя нашими странами", - сообщил Толченов.
Ранее координирующий министр экономики Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что президент Индонезии Прабово Субианто посетит Россию в июне 2025 года. Одна из целей поездки - обсуждение и возможное подписание соглашения о создании зоны свободной торговли между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Индонезией.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня.
Логотип в цветах российского флага на стенде Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Названа стоимость участия в ПМЭФ
14 марта, 02:31
 
ИндонезияРоссияПрабово СубиантоВладимир ПутинЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
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