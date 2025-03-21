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Российские ученые научили ИИ распознавать рукописное слово - РИА Новости, 21.03.2025
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07:27 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/ii-2006363346.html
Российские ученые научили ИИ распознавать рукописное слово
Российские ученые научили ИИ распознавать рукописное слово - РИА Новости, 21.03.2025
Российские ученые научили ИИ распознавать рукописное слово
Российские ученые научили искусственный интеллект (ИИ) распознавать рукописное слово "шиншилла" без языкового контекста - это снизит вероятность галлюцинации,... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T07:27:00+03:00
2025-03-21T07:27:00+03:00
технологии
россия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российские ученые научили искусственный интеллект (ИИ) распознавать рукописное слово "шиншилла" без языкового контекста - это снизит вероятность галлюцинации, то есть фантазии, нейросети на слова, которые встречаются редко, и усовершенствует системы распознавания документов, рассказали РИА Новости в Smart Engines. "Ученые компании Smart Engines обучили ИИ распознавать трудночитаемые рукописные слова, такие как "шиншилла", без языкового контекста. Новая нейросеть не использует знаний о словах русского языка и учитывает только особенности сопряжения букв на изображении. Такой подход кардинально снижает вероятность галлюцинаций ИИ на редко встречающихся словах, включая имена собственные. Эта разработка вывела на новый уровень системы распознавания паспортов РФ, которые используются ведущими банками, сотовыми операторами и другими российскими компаниями", - сказали в компании. Слово "Шиншилла" является своеобразным тестом Тьюринга для систем распознавания рукописного текста на кириллице, объяснили в Smart Engines. При неаккуратном почерке строчные формы букв "ш", "л", "и" становятся практически неразличимы. Разработчики обучили нейросеть "Да Винчи" на 1,2 миллиона строк рукописного текста, синтезированного с равномерным распределением сочетаний букв. Это позволяет сокращать риск галлюцинаций ИИ, одной из распространенных проблем. Как объяснил генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров, при анализе документов нельзя допускать галлюцинаций, потому что эти данные используются в скоринговых моделях и бизнес-процессах в учетных системах. "Основной целью было создать метод ИИ, который умел бы читать такие сложные для прочтения рукописные слова, как "шиншилла", но без использования языкового контекста. Это необходимо для распознавания документов - паспортов, штампов о регистрации и других. В них надо читать ровно то, что написано, а не то, что правильно с точки зрения языка", – добавил Арлазаров.
https://ria.ru/20250219/ii-2000195403.html
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технологии, россия
Технологии, Россия
Российские ученые научили ИИ распознавать рукописное слово

Российские ученые научили ИИ распознавать рукописное слово "шиншилла"

© Depositphotos.com / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Depositphotos.com / agsandrew
Искусственный интеллект. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российские ученые научили искусственный интеллект (ИИ) распознавать рукописное слово "шиншилла" без языкового контекста - это снизит вероятность галлюцинации, то есть фантазии, нейросети на слова, которые встречаются редко, и усовершенствует системы распознавания документов, рассказали РИА Новости в Smart Engines.
"Ученые компании Smart Engines обучили ИИ распознавать трудночитаемые рукописные слова, такие как "шиншилла", без языкового контекста. Новая нейросеть не использует знаний о словах русского языка и учитывает только особенности сопряжения букв на изображении. Такой подход кардинально снижает вероятность галлюцинаций ИИ на редко встречающихся словах, включая имена собственные. Эта разработка вывела на новый уровень системы распознавания паспортов РФ, которые используются ведущими банками, сотовыми операторами и другими российскими компаниями", - сказали в компании.
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Слово "Шиншилла" является своеобразным тестом Тьюринга для систем распознавания рукописного текста на кириллице, объяснили в Smart Engines. При неаккуратном почерке строчные формы букв "ш", "л", "и" становятся практически неразличимы.
Разработчики обучили нейросеть "Да Винчи" на 1,2 миллиона строк рукописного текста, синтезированного с равномерным распределением сочетаний букв. Это позволяет сокращать риск галлюцинаций ИИ, одной из распространенных проблем. Как объяснил генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров, при анализе документов нельзя допускать галлюцинаций, потому что эти данные используются в скоринговых моделях и бизнес-процессах в учетных системах.
"Основной целью было создать метод ИИ, который умел бы читать такие сложные для прочтения рукописные слова, как "шиншилла", но без использования языкового контекста. Это необходимо для распознавания документов - паспортов, штампов о регистрации и других. В них надо читать ровно то, что написано, а не то, что правильно с точки зрения языка", – добавил Арлазаров.
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