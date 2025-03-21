https://ria.ru/20250321/husity-2006343758.html

Хуситы заявили об успешном ударе по израильской военной цели

Хуситы заявили об успешном ударе по израильской военной цели - РИА Новости, 21.03.2025

Хуситы заявили об успешном ударе по израильской военной цели

Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об успешном ударе гиперзвуковой ракетой "Палестина-2" по военной цели, расположенной к РИА Новости, 21.03.2025

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об успешном ударе гиперзвуковой ракетой "Палестина-2" по военной цели, расположенной к югу от Тель-Авива. Вечером в четверг в центральной части Израиля сработали сирены воздушной тревоги. Израильская армия заявила, что тревога была вызвана запуском ракеты с территории Йемена, и сообщила о ее перехвате. "Ракетные войска вооруженных сил Йемена (хуситов - ред.) провели военную операцию, атаковав гиперзвуковой ракетой "Палестина-2" военную цель израильского врага на юге района оккупированного Яффо, цель операции была успешно достигнута", - заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа. Представитель хуситов подчеркнул, что это второй ракетный обстрел израильской территории с территории Йемена за последние 24 часа. Хуситы ранее возобновили военные действия против Израиля на фоне продолжения им операций в секторе Газа.

https://ria.ru/20250320/udar-2006105036.html

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в мире, йемен, израиль, тель-авив, ансар алла