https://ria.ru/20250321/gubernator-2006427359.html

Челябинская область планирует к 2030 году увеличить сбор зерна до 2,4 млн т

Челябинская область планирует к 2030 году увеличить сбор зерна до 2,4 млн т - РИА Новости, 21.03.2025

Челябинская область планирует к 2030 году увеличить сбор зерна до 2,4 млн т

Челябинский губернатор Алексей Текслер поручил увеличить сбор зерна к 2030 году до 2,4 миллиона тонн, так, по итогам 2024 года сбор составил более 2,2 миллиона... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T12:26:00+03:00

2025-03-21T12:26:00+03:00

2025-03-21T12:26:00+03:00

челябинская область

алексей текслер

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 мар – РИА Новости. Челябинский губернатор Алексей Текслер поручил увеличить сбор зерна к 2030 году до 2,4 миллиона тонн, так, по итогам 2024 года сбор составил более 2,2 миллиона тонн, сообщила пресс-служба правительства региона. "Уже в марте нужно готовить всю сельхозтехнику, проверить, отсортировать семена, закупить удобрения, создать запас дизельного топлива. Выплата субсидий нашим аграриям уже началась в части подготовки к новому полевому сезону. Идет оформление льготных кредитов для восполнения оборотных средств, поэтому поручаю министерству сельского хозяйства, всем главам наших сельхозрайонов основных провести необходимые совещания с аграриями и полностью вопрос подготовки к новому полевому сезону взять на личный контроль", - цитирует пресс-служба слова Текслера. По данным пресс-службы, основная задача - увеличить сбор зерна до 2,4 миллиона тонн к 2030 году. Замгубернатора - министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин рассказал, что в марте активизируется подготовка аграриев к полевому сезону, в прошлом году удалось заготовить полностью необходимый объем семян зерновых культур и картофеля. Также активно идет подготовка техники: по оперативным данным, уже подготовлено 83% тракторов, готовность другой техники составляет от 73 до 86%, добавил он. "Первые полевые работы могут начаться, с учетом погодных условий, уже в середине апреля. В прошлом году, по уточненным данным статистики, аграрии области вырастили 2 миллиона 263 тысяч тонн зерна - это лучший результат за последние 7 лет. Кроме того, три года подряд урожай составлял более 2 миллионов тонн зерна, а такого не было за всю историю области", - сказал он РИА Новости. Также, по словам Кобылина, помимо наличия влаги на результат повлияло улучшение культуры земледелия, применение более урожайных сортов зерновых и зернобобовых культур. "Сегодня мы недостаточно вносим минеральные удобрения, аграриям поставлена задача обратить на это больше внимания. Есть новые программы по улучшению плодородия почвы, в которых регион планирует принять участие. На результат в растениеводстве влияет и оказываемая областным бюджетом поддержка технического переоснащения хозяйств, строительство новых семенных заводов на территории региона, создание новых складских помещений. Область сохраняет все направления господдержки полеводства, чтобы обеспечить получение к 2030 году урожая зерна в объеме 2,4 миллиона тонн", - отметил министр. Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства "Березка" из Чесменского района Денис Шумских пояснил, что ранняя весна - один из основных признаков засухи летом, это вызывает беспокойство, но несмотря на это ожидает хорошего урожая. "Мы производим семена с акцентами на подсолнечнике… И в этом году будем сеять очень хороший сорт – "Эритроспермум 59". Он единственный, где очень сильная пшеница, и на качество хлеба хорошо влияет. В этом году продолжим строить зернохранилище, начатое в прошлом году. Мы вынуждены хранить зерно у себя. За ним нужно следить, присматривать, продувать, чтобы клещ не завелся. Мы построили новый зерноперерабатывающий комплекс, запускаем вторую очередь, с мощной сушилкой… сортировочное оборудование очень мощное. Ставим для себя задачу: все зерно, которое в течение дня убрали – в этот же день его просортировать, просушить и засыпать на хранение. Мощность – 500-600 тонн в день. В этом году площадь посева мы не снижаем, а пшеницы даже увеличиваем. Будем сеять пшеницу, большой клин масличных культур, и делаем ставку на них", - сказал Шумских РИА Новости.

https://ria.ru/20250313/zhkh-2004736878.html

https://ria.ru/20250306/territorii-2003372535.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей текслер